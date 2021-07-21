Радник Байдена Салліван - Тіхановській: США із союзниками продовжать запроваджувати санкції проти режиму Лукашенка

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час зустрічі з екскандидаткою у президенти Білорусі, опозиційною лідеркою Світланою Тіхановською висловив підтримку народу Білорусі і пообіцяв запроваджувати санкції щодо чинної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Салліван передав американську підтримку народу Білорусі і повагу до мужності і рішучості опозиції, в тому числі пані Тіхановської в боротьбі за демократію і права людини", - йдеться в повідомленні представниці Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.

"США разом з партнерами і союзниками продовжуватимуть притягати режим Лукашенка до відповідальності за свої дії, в тому числі шляхом запровадження санкцій", - наголошується в заяві.

Крім того, Салліван повторив вимогу адміністрації президента США Джо Байдена провести міжнародне розслідування подій 23 травня, коли був посаджений літак авіакомпанії Ryanair, а також негайно звільнити всіх політичних в'язнів і "вступити у всеосяжний і справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції і груп громадянського суспільства, який приведе до проведення вільних і справедливих президентських виборів під наглядом ОБСЄ".

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.