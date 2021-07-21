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Новини Затримання Протасевича
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Радник Байдена Салліван - Тіхановській: США із союзниками продовжать запроваджувати санкції проти режиму Лукашенка

Радник Байдена Салліван - Тіхановській: США із союзниками продовжать запроваджувати санкції проти режиму Лукашенка

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час зустрічі з екскандидаткою у президенти Білорусі, опозиційною лідеркою Світланою Тіхановською висловив підтримку народу Білорусі і пообіцяв запроваджувати санкції щодо чинної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Салліван передав американську підтримку народу Білорусі і повагу до мужності і рішучості опозиції, в тому числі пані Тіхановської в боротьбі за демократію і права людини", - йдеться в повідомленні представниці Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.

"США разом з партнерами і союзниками продовжуватимуть притягати режим Лукашенка до відповідальності за свої дії, в тому числі шляхом запровадження санкцій", - наголошується в заяві.

Крім того, Салліван повторив вимогу адміністрації президента США Джо Байдена провести міжнародне розслідування подій 23 травня, коли був посаджений літак авіакомпанії Ryanair, а також негайно звільнити всіх політичних в'язнів і "вступити у всеосяжний і справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції і груп громадянського суспільства, який приведе до проведення вільних і справедливих президентських виборів під наглядом ОБСЄ".

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) санкції (12109) Тіхановська Світлана (389) Салліван Джейк (295) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+3
Вже нічого не допоможе. Білорусія під ******.
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21.07.2021 09:35 Відповісти
+3
Там в Европе непогода и наводнения принесли много горя, так вот прикацапленые тролят, что надо "помощь" им оказать расее за санкции. Так что не обольщайтесь, людей на рабсии нет, нужно продолжать санкции, пока существует тоталитарный строй на развалинах совка.
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21.07.2021 09:46 Відповісти
+3
Як вибрали так і поміняєм, але у нас нема дітей, які пішли в школу і закінчили її при одному президенті.
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21.07.2021 11:18 Відповісти
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ты видишь суслика? а он есть!
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21.07.2021 09:18 Відповісти
Вже нічого не допоможе. Білорусія під ******.
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21.07.2021 09:35 Відповісти
Факты есть или вам так хочется.Я понимаю же как вам обидно что вы себе предателя выбрали.(
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21.07.2021 09:46 Відповісти
Як вибрали так і поміняєм, але у нас нема дітей, які пішли в школу і закінчили її при одному президенті.
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21.07.2021 11:18 Відповісти
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21.07.2021 11:28 Відповісти
Та у них уже є такі діти, що народилися при Луці, виросли, самі народили дітей і ці діти в школу пішли!
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21.07.2021 11:30 Відповісти
Ты хочешь сказать что 5 раз на ОДНИ грабли за гречку и сериал это ЛОХ козырной чем Один раз на 27 лет?(( СЮР
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21.07.2021 11:43 Відповісти
Главная "санкция" - это Германо-Американский сговор.
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21.07.2021 09:41 Відповісти
ДЗЯКУЙ!
Радник Байдена Салліван - Тіхановській: США із союзниками продовжать запроваджувати санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 2613
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21.07.2021 09:43 Відповісти
Там в Европе непогода и наводнения принесли много горя, так вот прикацапленые тролят, что надо "помощь" им оказать расее за санкции. Так что не обольщайтесь, людей на рабсии нет, нужно продолжать санкции, пока существует тоталитарный строй на развалинах совка.
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21.07.2021 09:46 Відповісти
Ми не наємо їхньюї структури по продуктам, світла та газу їм вистачить, а от продуктів? Хоча я слабо уявляю московію знову перейшовшу на натуральний обмін.
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21.07.2021 11:23 Відповісти
Зачем ей поддержку оказывать? Она ж уже слилась! Заявила что Беларуси нужен кто-то другой в президенты, а не она
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21.07.2021 10:17 Відповісти
Эту песню мы слыхали. Уже семь лет как они санкции вводят, а становится только хуже...
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21.07.2021 10:21 Відповісти
Все это демагогия ! Беларусь это одна большая тюрьма на территории рашки , да еще с полностью сумасшедшим смотрителем ! Ни чем уже ей не помогут пока не падет путлеровский режим ! А запад продлевает ему жизнь покупая энергоносители ! Так что не надо пиз...ть !!!
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21.07.2021 10:37 Відповісти
Ти ба! "...треба міжнародне розслідування за події 23 травня". І що ж такого сталося?! Посадили літак, затримали терориста, а літак знову полетів з затримкою 4 години. Ото і все. Чому ж не розслідують збитий в Ірані український літак з пасажирами, які всі загинули.
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21.07.2021 10:54 Відповісти
Я є список терактів, що зробив Протасевич?
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21.07.2021 11:25 Відповісти
 
 