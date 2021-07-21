Морська вода на міських пляжах Одеси відповідає нормі, - дослідження обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України

Морська вода, відібрана медиками для проб на восьми міських пляжах Одеси, відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Про це свідчать результати досліджень ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міськради.

"Проби морської води, відібрані в контрольних точках на восьми міських пляжах Одеси, відповідають нормам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах "моніторингових досліджень на холеру за тиждень досліджено по 14 проб з об'єктів довкілля, зокрема 12 проб морської води і дві проби лиманової води".

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