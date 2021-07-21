В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах
В Україні пропонують заборонити продаж пива (крім безалкогольного), вина, горілки, інших алкогольних напоїв, а також будь-яких видів сигарет у супермаркетах. Такий законопроект був зареєстрований на сайті парламенту 19 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Ініціатором законопроєкту №5805 виступив "слуга народу" Мазурашу Георгій.
Метою законопроекту є "посилення охорони здоров'я та державне забезпечення сприяння здоворому способу життя".
"Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України, один із найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати масштабного дослідження впливу алкоголю на здоров’я людини від науковців міжнародної колаборації Global Burden of Diseases (https://goo.gl/LQcP8D). Висновок досліджень - безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Також у пояснювальній записці зазначається, що "тютюновий дим, крім нікотину, містить чадний газ, синильну кислоту, сірководень, вуглекислоту, аміак, ефірні масла і концентрат з рідких і твердих продуктів горіння і сухої перегонки тютюну, так званий тютюновий дьоготь. В останньому міститься близько сотні хімічних сполук речовин, в тому числі радіоактивний ізотоп калію, миш’як і ряд ароматичних поліциклічних вуглеводнів – канцерогенів, хімічних речовин, вплив яких на організм може викликати рак".
Законопроєктом, зокрема, пропонується продавати алкогольні напої та цигарки в спеціалізованих торгових точках:
- заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння в приміщеннях торговельних організацій, які торгують продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;
- продаж вищезгаданого може здійснюватися виключно в спеціалізованих стаціонарних торгових точках (магазинах), де інші товари, крім перерахованих, не продаються.
- за порушення заборони магазини будуть платити штраф у розмірі 10 прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 липня 2021 становить 2379 грн. - Ред.).
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В магазинах 95 кварталу ?
Маразм якийсь...чого вони до того лізуть ?
Такое ощущение, что Слуги народа на протяжении нескольких лет копируют этого кота.
Зачем заниматься экономикой, снижать налоги, развивать промышленность??
Можно же переставлять товары на полках, менять продажу в магазинах!
Завтра они запретят в супермаркетах продавать Хлеб- перенесут в "Булочные", а мясо в магазины "Мясо"???
Эти депутаты зеленые, думают о всякой фигне,кроме войны и уровня жизни украинцев!
Дебилы бл.ть!
Вот что взять с придурков, кроме анализов?
Тепер глянемо на "специлізовані алкогольні магазини" ...
Одна продавщиця ..., охорони - немає .
Не замітити , що купляє пацан (чи пацанка) - збільшити собі виторг !
А на чому вони там ще зароблять - на мінералці з кока-колою та квасі ?
Я проти - йду додому з роботи - зайшов і усе купив - від хліба зі сиром , до пива з туалетним папером . А тепер що - бігати по різним магазинам ?
У автора этого "закона" видать там нехилая пайка...