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В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах

В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах

В Україні пропонують заборонити продаж пива (крім безалкогольного), вина, горілки, інших алкогольних напоїв, а також будь-яких видів сигарет у супермаркетах. Такий законопроект був зареєстрований на сайті парламенту 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Ініціатором законопроєкту №5805 виступив "слуга народу" Мазурашу Георгій.

Метою законопроекту є "посилення охорони здоров'я та державне забезпечення сприяння здоворому способу життя".

"Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України, один із найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати масштабного дослідження впливу алкоголю на здоров’я людини від науковців міжнародної колаборації Global Burden of Diseases (https://goo.gl/LQcP8D). Висновок досліджень - безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Також у пояснювальній записці зазначається, що "тютюновий дим, крім нікотину, містить чадний газ, синильну кислоту, сірководень, вуглекислоту, аміак, ефірні масла і концентрат з рідких і твердих продуктів горіння і сухої перегонки тютюну, так званий тютюновий дьоготь. В останньому міститься близько сотні хімічних сполук речовин, в тому числі радіоактивний ізотоп калію, миш’як і ряд ароматичних поліциклічних вуглеводнів – канцерогенів, хімічних речовин, вплив яких на організм може викликати рак".

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Законопроєктом, зокрема, пропонується продавати алкогольні напої та цигарки в спеціалізованих торгових точках:

- заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння в приміщеннях торговельних організацій, які торгують продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;

- продаж вищезгаданого може здійснюватися виключно в спеціалізованих стаціонарних торгових точках (магазинах), де інші товари, крім перерахованих, не продаються.

- за порушення заборони магазини будуть платити штраф у розмірі 10 прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 липня 2021 становить 2379 грн. - Ред.).

Автор: 

алкоголь (1249) ВР (15045) законопроєкт (3624) цигарки (983) електронні сигарети (98)


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Топ коментарі
+74
Епанутым нет покоя , то одно им ,то другое.
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21.07.2021 09:48 Відповісти
+56
В сети наливаек Мазурашу Георгия
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21.07.2021 09:49 Відповісти
+51
В Украине предлагают запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах - Цензор.НЕТ 9481
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21.07.2021 09:50 Відповісти
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Що взяти з ЗеДолбойоба? Навіть аналізи "мозкової рідини" і ті погані
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21.07.2021 13:15 Відповісти
Тупое зелебыдло в супермаркетах запретят, а в местах массового сбыта фальсификата ларьках, генделыках и мелких магазинах оставят.
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21.07.2021 13:17 Відповісти
В Украине поднимутся цены на алкоголь: Рада поддержала законопроект 04 июля 2021 /из окна Ивана Петровича Сидорова видна боковая стена гастронома.В 80-х в ней прорубили проём и через него торговали водкой. Наблюдая за очередью за водкой и стоя в ней Иван Петрович Сидоров понял где находится пульс страны . И что независимо от того чья власть- коммунистов или капиталистов-кризису в стране предшествует повышение цены на водку.
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21.07.2021 13:49 Відповісти
А де продавати ?
В магазинах 95 кварталу ?
Маразм якийсь...чого вони до того лізуть ?
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21.07.2021 13:58 Відповісти
Когда коту делать нечего - он лижет свои яйца.
Такое ощущение, что Слуги народа на протяжении нескольких лет копируют этого кота.
Зачем заниматься экономикой, снижать налоги, развивать промышленность??
Можно же переставлять товары на полках, менять продажу в магазинах!
Завтра они запретят в супермаркетах продавать Хлеб- перенесут в "Булочные", а мясо в магазины "Мясо"???
В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах - Цензор.НЕТ 1872
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21.07.2021 14:31 Відповісти
дааа, так вот что оказывается может привести к революции..., народ не дочитавшись до конца готов идти на улицу и протестовать против несправедливости..., ну поставят рядом с каждым супермаркетом - алкомаркет по типу Вино і друзі и шо? нужно тебе бухло, пойдешь туда и купишь, не нужно бухло - пойдешь и купишь колбасу и капусту в супермаркет, тоже мне проблема....
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21.07.2021 14:06 Відповісти
Во ВСЕХ нормальных странах алкоголь продают в супермаркетах. Я не хочу ходить в какие то рядом стоящие алкомаркеты. Мне удобно покупать все в одном месте, от порошков, помидоров и колбасы, до вермишели, салфеток и вина. Тоже тебе проблема? Самый главный вопрос, а на хуа это нужно? Какой профит и кому?
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21.07.2021 18:25 Відповісти
Тому, що просуває подібні "законопроекти".
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21.07.2021 22:42 Відповісти
А піво?
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21.07.2021 14:23 Відповісти
Піво будет только так! И только членам партии Слуга народа
В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах - Цензор.НЕТ 3203
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21.07.2021 14:41 Відповісти
Поддерживаю. А еще водку, сигареты и наркотики только для членов партии Слуга народа и членов их семей (включая детей).
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21.07.2021 20:29 Відповісти
водку будут продавать таксисты))) кто постарше тот помнит конец 80х начало 90х годов)))
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21.07.2021 14:47 Відповісти
они и сейчас продают. после 23 часов. все что хочеш купить можно, хоть виски, хоть коньяк.
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21.07.2021 15:48 Відповісти
Это что за бред!
Эти депутаты зеленые, думают о всякой фигне,кроме войны и уровня жизни украинцев!
Дебилы бл.ть!
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21.07.2021 14:48 Відповісти
Про рівень життя українців вони якраз і думають. Схоже, що він їм видається завеликим...
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21.07.2021 22:44 Відповісти
Незамысловатый секрет всеобщего счастья от "слуг народа".
Вот что взять с придурков, кроме анализов?
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21.07.2021 15:15 Відповісти
І знову-здрасьтє:і хто хоче рейдануть такий великий шматочок "нєтлєного"товару-може, азаров,вже керує?
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21.07.2021 15:34 Відповісти
Блин , в супермаккетах - більше порядку .Охоронники завжди на виході . Для супермаркета - не продати пиво чи віскі малолетці - не збиток !
Тепер глянемо на "специлізовані алкогольні магазини" ...
Одна продавщиця ..., охорони - немає .
Не замітити , що купляє пацан (чи пацанка) - збільшити собі виторг !
А на чому вони там ще зароблять - на мінералці з кока-колою та квасі ?

Я проти - йду додому з роботи - зайшов і усе купив - від хліба зі сиром , до пива з туалетним папером . А тепер що - бігати по різним магазинам ?
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21.07.2021 15:45 Відповісти
Та слава богу, хоть с коноплей -нищаки. Шило на мыло хотят поменять...
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21.07.2021 16:44 Відповісти
В 90х самогон качественный и не очень хорошо заменял магазинное бухло. Сейчас ностальгия по сэму - но его стало трудно достать, думаю этот закон исправит все недостатки!
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21.07.2021 17:19 Відповісти
Что бы продавать их в специализированных алко-магазинах?
У автора этого "закона" видать там нехилая пайка...
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21.07.2021 20:25 Відповісти
Ага... Тобто сконцентрувати продаж в певних магазинах (які, скоріше всього, належать певним людям)... Много-ходов-очка? (сам я не пью і не курю, якщо що).
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21.07.2021 21:06 Відповісти
Кто-то из Зедрузей будет курировать эти магазины, вот это замутили тему, вот это размах, Янык просто лошара😁😁😁😁
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21.07.2021 21:18 Відповісти
Это узаконить продажу наркотиков не противоречить конституции? А пиво и водка ух какая забота о Нас.
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21.07.2021 21:25 Відповісти
Дебилоиды
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21.07.2021 21:57 Відповісти
Зеля хочет, чтоб народ смотрел на происходящий вокруг трындец трезвым? Зелебобики если протрезвеют, то будет бунт. Бессмысленный и беспощадный (С).
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21.07.2021 23:14 Відповісти
этого депутата щяс порвут все фракции.
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21.07.2021 23:50 Відповісти
В супермаркетах он просто дешёвый (особенно в АТБ и посаде) а в кисете торпеда стоит на 10 дороже, с тем как у нас в стране бухают, можно нехило бабки поднимать, + Наливайку откроют, где алкашка будет стоить в полтора-два раза дороже. Вот ещё денежка в карман колхозникам этим. Тут речь не о вреде здоровью, а то что те кто хотят, дальше будут покупать алкоголь (сигареты дорожают и их один хрен покупают (в среднем за 3 года пачка в 1.5-2 раза подорожала)). Все укладывается в деньги.
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22.07.2021 01:48 Відповісти
хочет подмять под себя пивас, норм схема
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22.07.2021 03:25 Відповісти
Завезут миллиард трусов из братского Китая и Коронавирус излечится....
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22.07.2021 04:39 Відповісти
Давай, придурок, уперьод! Пам'ятаєш, недоумок, чим скінчилась для кпрс боротьба с алкоголем? Так і тобі , чмо піхвозелене, жопа прийде. Ой скоріше б. Цікаво, а як власники Метро, АТБ, Варус,Сільпо та інші до цього ставляться? Мабуть десь у куточку шмарклю малу об підлогу розітруть? Діяч, бл...дь світового рівня!
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22.07.2021 07:41 Відповісти
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