Приблизно 60 тис. осіб постраждали від злочинів Росії в Криму і на Донбасі, - Мамедов

Україна встановила приблизно 60 тис. постраждалих від злочинів РФ і підконтрольних їй незаконних збройних формувань і окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму.

Про це 20 липня повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

До цієї кількості входять як цивільні особи, так і військовослужбовці.

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Мамедов перепостив заяву головного прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, в якій говорилося: "Ми маємо колективно забезпечити, щоб голоси жертв, чий крик занадто часто не чути через менш важливий шум життя, були почуті".

"Голоси жертв збройного конфлікту мають бути не тільки почуті, а їхнім свідченням надана й належна правова оцінка", - зазначив Мамедов.