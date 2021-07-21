Приблизно 60 тис. осіб постраждали від злочинів Росії в Криму і на Донбасі, - Мамедов
Україна встановила приблизно 60 тис. постраждалих від злочинів РФ і підконтрольних їй незаконних збройних формувань і окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму.
Про це 20 липня повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
До цієї кількості входять як цивільні особи, так і військовослужбовці.
Мамедов перепостив заяву головного прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, в якій говорилося: "Ми маємо колективно забезпечити, щоб голоси жертв, чий крик занадто часто не чути через менш важливий шум життя, були почуті".
"Голоси жертв збройного конфлікту мають бути не тільки почуті, а їхнім свідченням надана й належна правова оцінка", - зазначив Мамедов.
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