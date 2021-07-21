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Новини Агресія Росії проти України
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Приблизно 60 тис. осіб постраждали від злочинів Росії в Криму і на Донбасі, - Мамедов

Приблизно 60 тис. осіб постраждали від злочинів Росії в Криму і на Донбасі, - Мамедов

Україна встановила приблизно 60 тис. постраждалих від злочинів РФ і підконтрольних їй незаконних збройних формувань і окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму.

Про це 20 липня повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

До цієї кількості входять як цивільні особи, так і військовослужбовці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо заступника генпрокурора Мамедова відкрили кримінальне провадження, - адвокати

Мамедов перепостив заяву головного прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, в якій говорилося: "Ми маємо колективно забезпечити, щоб голоси жертв, чий крик занадто часто не чути через менш важливий шум життя, були почуті".

"Голоси жертв збройного конфлікту мають бути не тільки почуті, а їхнім свідченням надана й належна правова оцінка", - зазначив Мамедов.

Приблизно 60 тис. осіб постраждали від злочинів Росії в Криму і на Донбасі, - Мамедов 01

Автор: 

Крим (14189) жертви (1816) Донбас (22357) Мамедов Гюндуз (102)


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Когда кацапские ****** говорят - "оккупация Украинского Крыма была без жертв"
И когда европейские геи им верят...
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21.07.2021 10:04 Відповісти
Його клоуни-зебіли звільняють з ГПУ. Піде в політику?
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21.07.2021 10:04 Відповісти
Мамедов очень откровенен и говорит о том что есть на самом деле и он не удобен в первую очередь РФ,оттуда по видимому и поступила команда Зеленскому убрать Мамедова от этих дел что и было выполнено "государевым" очком Венедиктовой. Мамедова по сути уничтожили как прокурора в генеральском звании. Охота на украинских генералов продолжается.
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21.07.2021 10:07 Відповісти
Сейчас распространено. Приехал в Лыдыныры переоформлять недвижимость. Схема:Арест - шпиен=подвал =утюг на живот или прочие электро провода на чувственные места=нотариус=переоформление недвижимости на асвабадителя ат бинлер=либо молчание либо яма в посадке.
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21.07.2021 12:24 Відповісти
 
 