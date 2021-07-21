У 2021 році в Україні відбувається в середньому по дві рейдерські атаки на день, - OpenDataBot
За 2021 рік в Україні зафіксовано 466 нових рейдерських атак. Щодо більшості з них рішення в суді ще не ухвалено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot.
З кінця весни загальна динаміка не змінилася: зараз в Україні щодня відбувається щонайменше по два рейдерські захоплення.
Щорічно в країні фіксують дедалі більше порушень. З 2015 року їхня кількість збільшилася втричі. Так, у 2015-му було зафіксовано лише 290 справ щодо рейдерства, а в 2020 - вже 849, і тенденція на збільшення зберігається.
Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 Кримінального кодексу - підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП. Із 348 справ 2021 року про підробку документів до суду направлено 169.
Справи, пов'язані із 206 статтею, - протидія господарськійдіяльності і протиправне заволодіння майном - до суду майже не доходять. Зі 118 справ до суду направили тільки три.
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Менти заморочуватися із цим не хотять.
Все треба примушувати робити через слідчого суддю.
зато в дурку не посадят!
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2840782-maluska-zaaviv-pro-zaversenna-epohi-rejderstva-v-ukraini.html
https://glavcom.ua/economics/finances/v-minyusti-zvituyut-sistemne-reyderstvo-v-ukrajini-podolane-657502.html