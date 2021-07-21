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У 2021 році в Україні відбувається в середньому по дві рейдерські атаки на день, - OpenDataBot

У 2021 році в Україні відбувається в середньому по дві рейдерські атаки на день, - OpenDataBot

За 2021 рік в Україні зафіксовано 466 нових рейдерських атак. Щодо більшості з них рішення в суді ще не ухвалено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot.

З кінця весни загальна динаміка не змінилася: зараз в Україні щодня відбувається щонайменше по два рейдерські захоплення.

Щорічно в країні фіксують дедалі більше порушень. З 2015 року їхня кількість збільшилася втричі. Так, у 2015-му було зафіксовано лише 290 справ щодо рейдерства, а в 2020 - вже 849, і тенденція на збільшення зберігається.

Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 Кримінального кодексу - підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП. Із 348 справ 2021 року про підробку документів до суду направлено 169.

Справи, пов'язані із 206 статтею, - протидія господарськійдіяльності і протиправне заволодіння майном - до суду майже не доходять. Зі 118 справ до суду направили тільки три.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські чиновники задекларували біткоїнів на майже 75 млрд грн, - OpenDataBot

Автор: 

рейдерство (402) OpenDataBot (82)


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Топ коментарі
+4
Ну при чем тут Зеленский 😁😁😁😁😁
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21.07.2021 10:05 Відповісти
+3
Зеленский запретил рейдерство!
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21.07.2021 10:10 Відповісти
+3
Хазяїн України-бєня-песиголовець і його одоробали рейдерують:73 % ...а де ж ви?
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21.07.2021 10:23 Відповісти
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205-1 - це стаття податкової.
Менти заморочуватися із цим не хотять.
Все треба примушувати робити через слідчого суддю.
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21.07.2021 10:25 Відповісти
Так там можно и маслину поймать, а с пихвами максимум трихомонеллу
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21.07.2021 10:02 Відповісти
Ну при чем тут Зеленский 😁😁😁😁😁
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21.07.2021 10:05 Відповісти
Рейдерство було. Але не так нагло. За те корупція процвітає. До підприємства, де працював, просто прийшла податкова з перевіркою за 10 років, знайшла якусь фігню. Яка в принципі легко оскаржується. А тепер вимагають гроші... А криша там СБУ. Тобто і звернутися практично не має до кого... А будуть у вас проблеми з податковою або платіть...
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21.07.2021 10:16 Відповісти
У мусорні і СБУ не гласний договір про не напад. Не чіпають один одного. Ну тільки самих борзих і то... Тут справа не в тому до кого звернутися. Сам факт такої наглості... Та і керівництво просто морально не готове тягатися роками по судах. Втрати часу і грошей на адвокатів шалені. А це ще і виробництво, так просто не переїдеш. Можуть заблокувати і тд і тп. Вони вже і відкривають нові виробництва в Польші. А тут вирішили продати бізнес...
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21.07.2021 10:31 Відповісти
А ДБР то фількіна грамота. Ручний орган, який до боротьби з корупцією має таке ж відношення як зеля до виконання своїх обіцянок. В даний момент ДБР це орган для імітації боротьби з корупцією...
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21.07.2021 10:44 Відповісти
Знаєш хто перевіряю поліцію?! Всього три букви СБУ. Не чіпають вони один одного... І ніколи не чіпали.
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21.07.2021 10:41 Відповісти
Висиль я вас не ображав. Я бачу з вами не можна вести бесіду. Можете і надалі вірити що вони гризуться... і в більчінят які загортають у фольгу шоколадки.
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21.07.2021 11:24 Відповісти
Подавайте быстрее первыми в суд на налоговую - пока будет рассмотрение никто вам ничего не сделает. А если морально не готовы - то надо сразу на кладбище отползать.
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21.07.2021 10:38 Відповісти
Мда... Подати в суд на податкову. Я бачу ви не маєте власного бізнесу. І не знаєте що та ж податкова може з легкістю заблокувати роботу вашого бізнесу. Ви наче не в Україні живете...
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21.07.2021 10:52 Відповісти
невже це так страшно, чи шкода грошей на адвоката?
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21.07.2021 11:59 Відповісти
Ага, а Зеленский в итоге кэш в Оман на самолёте вывозит ....
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21.07.2021 10:17 Відповісти
а надо скоко держать наличных?
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21.07.2021 10:40 Відповісти
ну а ты в свою очередь просто раздвинешь булки когда к тебе прийдут
зато в дурку не посадят!
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21.07.2021 10:41 Відповісти
22 июл. 2019 г. - Президент Владимир Зеленский подписал указ О мерах по противодействию рейдерству для защиты владельцев бизнеса.
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21.07.2021 10:08 Відповісти
У першому читанні прийнято законопооект щодо протидії найпоширенішій рейдерській схемі, коли дві особи складають і підписують липовий протокол загальних зборів учасників юрособи і протягують реєстрацію змін в ЄДРПОУ через купленого чорного нотаріуса.
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21.07.2021 10:28 Відповісти
Зеленский запретил рейдерство!
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21.07.2021 10:10 Відповісти
В 90-е поспокойнее было,тогда квартиры отбирать у пенсионеров было западло!Чего не скажешь о сегодэнни.
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21.07.2021 10:13 Відповісти
это кому было "западло"? отбирали и продолжают отбирать
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21.07.2021 10:42 Відповісти
ну так починається завжди з принципами, а потім вже грабують всіх поспіль
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21.07.2021 11:02 Відповісти
де западло, кому западло, само придумало, чи це папанятіях билячих? забирали і забирають, панятія для бидла придумали, а злочинці срали на них, це так для лохів, нніби там якісь закони існують.
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21.07.2021 12:02 Відповісти
Тут зрозуміло що зеленське блевотиння затягує Україну назад в болото і все це робиться під громогласні вигуки про якісь реформи
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21.07.2021 10:20 Відповісти
Хазяїн України-бєня-песиголовець і його одоробали рейдерують:73 % ...а де ж ви?
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21.07.2021 10:23 Відповісти
Хуцпа
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21.07.2021 10:35 Відповісти
а в это время малюська продает сертификаты в платные камеры, дурдом...
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21.07.2021 10:41 Відповісти
шкода, що не дарує, оце був би прикол, прикінь такий подарунок для шмарклі або депутатам.
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21.07.2021 12:04 Відповісти
Драсьте. А що, малюська звиздів у 2019, у 2020 -му
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2840782-maluska-zaaviv-pro-zaversenna-epohi-rejderstva-v-ukraini.html
https://glavcom.ua/economics/finances/v-minyusti-zvituyut-sistemne-reyderstvo-v-ukrajini-podolane-657502.html
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21.07.2021 10:57 Відповісти
жаль, что рейдеры так и не узнали про окончание их эпохи...
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21.07.2021 12:35 Відповісти
Зеленский о турборежиме: у нас очень мало времени.
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21.07.2021 14:30 Відповісти
так а что вы хотели ?? если законы не работают....
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21.07.2021 15:48 Відповісти
 
 