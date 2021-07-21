У 2021 році в Україні відбувається в середньому по дві рейдерські атаки на день, - OpenDataBot

За 2021 рік в Україні зафіксовано 466 нових рейдерських атак. Щодо більшості з них рішення в суді ще не ухвалено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сервіс відкритих даних Opendatabot.

З кінця весни загальна динаміка не змінилася: зараз в Україні щодня відбувається щонайменше по два рейдерські захоплення.

Щорічно в країні фіксують дедалі більше порушень. З 2015 року їхня кількість збільшилася втричі. Так, у 2015-му було зафіксовано лише 290 справ щодо рейдерства, а в 2020 - вже 849, і тенденція на збільшення зберігається.

Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 Кримінального кодексу - підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП. Із 348 справ 2021 року про підробку документів до суду направлено 169.

Справи, пов'язані із 206 статтею, - протидія господарськійдіяльності і протиправне заволодіння майном - до суду майже не доходять. Зі 118 справ до суду направили тільки три.

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