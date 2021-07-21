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Новини
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Тільки в транспортній сфері збитки від повені в Німеччині становлять близько 2 млрд євро, - Мінтранс країни

Тільки в транспортній сфері збитки від повені в Німеччині становлять близько 2 млрд євро, - Мінтранс країни

У транспортній сфері Німеччини збиток унаслідок повеней становить близько 2 млрд євро. Зокрема, на залізниці збитки становлять близько 1,3 мільярда євро.

Про це свідчать попередні оцінки Федерального міністерства транспорту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Збитки на дорогах сягають декількох сотень мільйонів євро. У районах повеней у Рейнланд-Пфальц і Північному Рейні-Вестфалії необхідно якомога швидше, крім залізниці, відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку.

У кризових регіонах у найкоротші терміни за рахунок федерального уряду можуть бути побудовані 300 тимчасових мостів.

Глава Німецького союзу страховиків Йорг Асмуссен побоюється рекордного збитку від повені.

"У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року", - заявив він.

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Німеччина (7481) повінь (172) збитки (1441)


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Топ коментарі
+4
Може це вже через трубу лапті почали качати воду? З них станеться.
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21.07.2021 10:19 Відповісти
+3
мы выражаем сильную обеспокоенность!
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21.07.2021 10:32 Відповісти
+2
Зеля помстився що не беруть нас в НАТУ.
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21.07.2021 10:01 Відповісти
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Зеля помстився що не беруть нас в НАТУ.
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21.07.2021 10:01 Відповісти
Де є "ценности", в пуйлостані, в китаї?
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21.07.2021 10:06 Відповісти
Ось на геях ти і спалився.
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21.07.2021 10:15 Відповісти
больше всего геи мешают тривадарасам...внутривидовая конкуренция.
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21.07.2021 10:33 Відповісти
німаки не збідніють
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21.07.2021 10:09 Відповісти
По сравнению с будущими убытками Украины от СП-2 - это копейки, так что пусть не плачутся бюргеры
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21.07.2021 10:11 Відповісти
Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения.

Врядли в страховку входит такая штука как наводнение, так шо никаких убытков они не понесут. Такой страховой случай не каждый мог предугадать, вернее мало кто мог это сделать
Источник: https://censor.net/ru/n3278303
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21.07.2021 10:11 Відповісти
Стихійне лихо входить.
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21.07.2021 10:16 Відповісти
Це залежить від договору страхування, а взагалі така ситуація класифікується як обставини непереборної сили (оскільки від людини ніяким чином не залежить),Ю страховка від таких випалків і у нас недешево коштує, а в Німетчині я думаю й подавно
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21.07.2021 10:37 Відповісти
С кем поведёшься … не надо было дружить с рашей- их топит постоянно 😀
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21.07.2021 10:16 Відповісти
Може це вже через трубу лапті почали качати воду? З них станеться.
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21.07.2021 10:19 Відповісти
Наверно точно трубу испытывают 😀😀😀
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21.07.2021 10:30 Відповісти
А тут еще эта проклятая Украина со своим транзитом. Да, боши?
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21.07.2021 10:17 Відповісти
мы выражаем сильную обеспокоенность!
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21.07.2021 10:32 Відповісти
Та кара німцям ця співпрацю с під.ароССІянами!
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21.07.2021 10:34 Відповісти
 
 