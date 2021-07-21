Тільки в транспортній сфері збитки від повені в Німеччині становлять близько 2 млрд євро, - Мінтранс країни

У транспортній сфері Німеччини збиток унаслідок повеней становить близько 2 млрд євро. Зокрема, на залізниці збитки становлять близько 1,3 мільярда євро.

Про це свідчать попередні оцінки Федерального міністерства транспорту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Збитки на дорогах сягають декількох сотень мільйонів євро. У районах повеней у Рейнланд-Пфальц і Північному Рейні-Вестфалії необхідно якомога швидше, крім залізниці, відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку.

У кризових регіонах у найкоротші терміни за рахунок федерального уряду можуть бути побудовані 300 тимчасових мостів.

Глава Німецького союзу страховиків Йорг Асмуссен побоюється рекордного збитку від повені.

"У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року", - заявив він.

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