За добу в Україні потонули 20 осіб, у тому числі двоє дітей, - ДСНС

За минулу добу на водоймах України загинуло 20 осіб, у тому числі двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Тільки за минулу добу вода забрала життя 20 українців. Із них 2 дітей. Однак навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей. Незважаючи на постійні попередження співробітників Служби порятунку, люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді", - сказано в повідомленні

У ДСНС укотре нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основна причина - алкоголь: з початку липня на водоймах України загинуло 265 осіб, з початку року - 808

У зв'язку з великою кількістю надзвичайних подій на водоймах ДСНС просить завжди дотримуватися елементарних правил безпеки:

- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;

- ніколи не пірнати в незнайомих місцях;

- не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві водойми;

- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах;

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас,

- температура води повинна бути не нижче 17°С;

- плавайте у воді не більш як 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах при сильних поривах вітру.

"Дбайте про власну безпеку і в разі виникнення надзвичайної події негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101", - додали у відомстві.