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Новини
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За добу в Україні потонули 20 осіб, у тому числі двоє дітей, - ДСНС

За добу в Україні потонули 20 осіб, у тому числі двоє дітей, - ДСНС

За минулу добу на водоймах України загинуло 20 осіб, у тому числі двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Тільки за минулу добу вода забрала життя 20 українців. Із них 2 дітей. Однак навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей. Незважаючи на постійні попередження співробітників Служби порятунку, люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді", - сказано в повідомленні

У ДСНС укотре нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

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У зв'язку з великою кількістю надзвичайних подій на водоймах ДСНС просить завжди дотримуватися елементарних правил безпеки:

- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнати в незнайомих місцях;
- не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві водойми;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас,
- температура води повинна бути не нижче 17°С;
- плавайте у воді не більш як 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах при сильних поривах вітру.

"Дбайте про власну безпеку і в разі виникнення надзвичайної події негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101", - додали у відомстві.

нещасний випадок (274) ДСНС (5158) вода (1184)


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Топ коментарі
+1
Неначе люди подуріли.
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21.07.2021 10:27 Відповісти
+1
Але ж і держава повинна щось робити. Ну повинен же бути захист від дурня...
Ми ж вимираємо рекордними темпами. Чи кагалу тільки цього і треба?
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21.07.2021 11:20 Відповісти
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За сутки в Украине утонули 20 человек, в том числе двое детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5883
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21.07.2021 10:25 Відповісти
Неначе люди подуріли.
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21.07.2021 10:27 Відповісти
Ладно я понимаю на выходных, но вчера был вторник. Бухать в рабочий день на речке это уже слишком
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21.07.2021 10:34 Відповісти
Иди нафуй Мордвин кацапскоподданый!
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21.07.2021 10:47 Відповісти
Але ж і держава повинна щось робити. Ну повинен же бути захист від дурня...
Ми ж вимираємо рекордними темпами. Чи кагалу тільки цього і треба?
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21.07.2021 11:20 Відповісти
Яка сотня. За минулий тиждень три сотні! Це якась катастрофа м'яко кажучи....
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21.07.2021 11:21 Відповісти
І пляжі треба окультурити, почистити від арматури, буйки поставити і т.д.
І навіть дикі пляжі якось треба облагородити.
І пропаганду тверезого відпочинку вести, заборонити продаж алкоголю поблизу водойм, дітей в школах централізовано плавати вчити. Ще багато чого. Непочатий край роботи.
Інакше ніяких українців не напасешся. Тонуть же не пенсіонери і хворі. Тонуть економічно активні, за яких тепер держава пенсії платитиме дітям.
Або діти- майбутнє держави
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21.07.2021 11:50 Відповісти
выпил - сиди на берегу.
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21.07.2021 23:52 Відповісти
 
 