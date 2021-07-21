За добу в Україні потонули 20 осіб, у тому числі двоє дітей, - ДСНС
За минулу добу на водоймах України загинуло 20 осіб, у тому числі двоє дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Тільки за минулу добу вода забрала життя 20 українців. Із них 2 дітей. Однак навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей. Незважаючи на постійні попередження співробітників Служби порятунку, люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді", - сказано в повідомленні
У ДСНС укотре нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.
У зв'язку з великою кількістю надзвичайних подій на водоймах ДСНС просить завжди дотримуватися елементарних правил безпеки:
- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнати в незнайомих місцях;
- не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві водойми;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас,
- температура води повинна бути не нижче 17°С;
- плавайте у воді не більш як 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах при сильних поривах вітру.
"Дбайте про власну безпеку і в разі виникнення надзвичайної події негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101", - додали у відомстві.
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Ми ж вимираємо рекордними темпами. Чи кагалу тільки цього і треба?
І навіть дикі пляжі якось треба облагородити.
І пропаганду тверезого відпочинку вести, заборонити продаж алкоголю поблизу водойм, дітей в школах централізовано плавати вчити. Ще багато чого. Непочатий край роботи.
Інакше ніяких українців не напасешся. Тонуть же не пенсіонери і хворі. Тонуть економічно активні, за яких тепер держава пенсії платитиме дітям.
Або діти- майбутнє держави