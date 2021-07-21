Кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг буде збільшено, - Фацевич

Нацполіція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг. Крім цього, у вихідні та святкові дні до несення служби будуть залучатися додаткові наряди поліції.

Про це заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За словами Фацевича, у відомстві починаються комплексні профілактичні заходи щодо безпеки дорожнього руху.

"Хочу наголосити на активізації роботи в напрямку контролю за дотриманням водіями автобусів правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів. Крім того, потрібно посилити контроль за дотриманням перевізниками, водіями та пасажирами правил щодо карантину людей, зокрема дотримання ними протиепідемічних заходів", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Фацевич додав, що наразі громадяни масово їдуть на відпочинок. Тож питання безпеки дорожнього руху вкрай актуальне. Відтак на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, зокрема - державного значення, збільшиться кількість екіпажів патрульної поліції.

Заступник голови Нацполіції також наголосив, що поліцейські активізують роботу у цьому напрямку й надалі виявлятимуть та документуватимуть порушення законодавства у сфері пасажирських перевезень. Крім того, поліцейські закцентують на виявленні фактів порушення правил проїзду транспортних засобів, чиї габаритні або вагові параметри перевищують нормативні.

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Своєю чергою перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький зазначив, що протягом місяця в державі триватиме комплекс заходів під умовною назвою "Безпечні автомобільні дороги".

"Ці заходи мають бути проведені для зниження рівня аварійності в усіх областях, на всіх ділянках доріг. Особливу увагу необхідно звернути на посилення поліцейської присутності: кількість екіпажів патрульної поліції і груп реагування патрульної поліції, особливо в місцях підвищеної аварійності. А також, посилити співпрацю з власниками та балансоутримувачами доріг для інфраструктурного впливу на аварійно-небезпечні ділянки.", - наголосив Білошицький.