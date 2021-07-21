Тупицький точно не повернеться до КС, у Зеленського є 100% важелі впливу, - Веніславський
Олександр Тупицький активно намагається повернутися до Конституційного Суду після того, як його усунули. Однак цього точно не відбудеться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський.
За його словами, щодо Тупицького відкрито багато кримінальних проваджень, а тому немає підстав вважати, що він може повернутися в КСУ.
"Я переконаний, що Тупицький до Конституційного Суду точно не повернеться, незважаючи на будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного Суду... Є 100% важелі впливу з боку президента України (щоб не допустити цього. - ред.), - зазначив нардеп.
За словами представника президента в КС, Тупицький - одіозна особистість, яка, за рішенням Ради нацбезпеки й оборони, становить загрозу національній безпеці України. Зеленський знає, як не допустити таку людину до виконання важливих функцій у КСУ.
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