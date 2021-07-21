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Тупицький точно не повернеться до КС, у Зеленського є 100% важелі впливу, - Веніславський

Тупицький точно не повернеться до КС, у Зеленського є 100% важелі впливу, - Веніславський

Олександр Тупицький активно намагається повернутися до Конституційного Суду після того, як його усунули. Однак цього точно не відбудеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

За його словами, щодо Тупицького відкрито багато кримінальних проваджень, а тому немає підстав вважати, що він може повернутися в КСУ.

"Я переконаний, що Тупицький до Конституційного Суду точно не повернеться, незважаючи на будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного Суду... Є 100% важелі впливу з боку президента України (щоб не допустити цього. - ред.), - зазначив нардеп.

За словами представника президента в КС, Тупицький - одіозна особистість, яка, за рішенням Ради нацбезпеки й оборони, становить загрозу національній безпеці України. Зеленський знає, як не допустити таку людину до виконання важливих функцій у КСУ.

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Зеленський Володимир (24352) КС (1427) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (294)


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Топ коментарі
+39
"...у Зеленского есть 100% рычаги влияния, - Вениславский" - якщо це не узурпація влади, то що це?
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21.07.2021 10:48 Відповісти
+26
100-відсоткові важелі впливу - на незалежну судову владу? Це як? Антиконституційний переворот, узурпація влади? Вбивство непокірного судді?
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21.07.2021 10:50 Відповісти
+22
Так, але разом з ЗЄлєзбродом, можна в різних камерах.
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21.07.2021 10:52 Відповісти
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А потім, при зміні влади, під суд піде рядовий охоронець , при чому згідно чинного законодавства. А вавіандр зелєномордий просто прикриється президентським імунітетом, або буде писати мемуари під ростовом. Це я так, просто нагадую що "синдром виконавця" зазвичай має погані наслідки для самого виконавця.
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21.07.2021 11:56 Відповісти
Так,100% ,відсторонить...десь на рік,а потім Тупицький повернеться,заодно відсудивши пару мільйонів НАШИХ грошей...От,якби ці потвори ,що зараз гризуться,взаємнознищились...Ех,мрії,мрії!
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21.07.2021 11:36 Відповісти
вважаю, що спаринг, дуель чи т.п. вирішать проблему... Правда, пріоритетним для мене, було б на гранатах.
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21.07.2021 11:51 Відповісти
Зеленая плесень это реинкарнация на более высокий уровень очень успешной (пока ее не разоблачили) мошенницы Соньки золотой ручки (Софьи Блювштейн).
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21.07.2021 11:42 Відповісти
Всі новини від Зе-кодла слід в подальшому подавати лише в рубриці:"ШОУ-БІЗНЕС". Кравчук родив кравчучку, Кучма - олігархів, Янукович - тітушку, Зеленський - зашквари. Чим частіше згадуйте: "Стадіон, так стадіон" і все ставатиме на свої місця.
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21.07.2021 11:52 Відповісти
У нас же парламентська країна....Щос забагато влади у Зе...
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21.07.2021 12:19 Відповісти
судило-мурло Тупицьке, зрозуміло, - те ще лайно, але шнирь безпринципний Беніславський спить та мріє побачити себе Вишинським при Женералісімусі Зєлі Сталіной
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21.07.2021 13:04 Відповісти
Вплив на незалежну гілку влади.Це диктатурою зветься.А Вєніславський-співучасник.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів

Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
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21.07.2021 13:22 Відповісти
Тупак , канєшна, та ще скотиняка. Проте, незалежність суддів та їх недоторканість гарантується Конституцією. Як би Тупак не був винуватий - це має визнавати тільки суд. Така колізія. Наскільки юридично бездоганними будуть дії та "важелі впливу" ОП, побачимо трохи згодом...
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21.07.2021 13:42 Відповісти
верно этого рыговского продажного судью выгнали в шею.
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22.07.2021 00:04 Відповісти
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