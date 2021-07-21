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Новини
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Північно-Кримський канал зазнає збитків через рясні дощі на Херсонщині: грошей вистачає лише на податки і зарплату, - керуючий Шевченко

Північно-Кримський канал зазнає збитків через рясні дощі на Херсонщині: грошей вистачає лише на податки і зарплату, - керуючий Шевченко

Через зниження попиту з боку аграріїв на послуги зрошення меліоратори Херсонської області зазнають збитків, тільки Північно-Кримський канал (Херсонська обл. та АРК Крим) від початку сезону недоотримав 5 млн грн за транспортування дніпровської води на зрошення

Про це повідомляється в парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

"Торік на 8 липня ми вже подали на поля 128 мільйонів кубометрів дніпровської води. А нині на цю дату — 80 мільйонів кубометрів, тобто у півтора раза менше. У відповідній пропорції зменшилися фінансові надходження до спецфонду, з якого оплачуємо ремонти обладнання, купівлю потрібної техніки й запчастин. Відповідно, всі програми довелося "пригальмувати". Грошей вистачає тільки на податки й зарплату трудовому колективу", - цитує видання начальника управління Північно-Кримського каналу Сергія Шевченка.

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За його даними, минулого року аграрії Херсонщини починали користуватися зрошенням у квітні, а цього через рясні опади навіть у липні стикаються з надлишком вологи. Якщо, як прогнозують синоптики регіону, зливи припиняться на початку серпня, послуги меліораторів знадобляться аграріям для зрошення ярих, овочевих і баштанних культур, проте чи не половина сезону для працівників зрошувальних систем уже втрачена.

"Тільки за першу половину липня в Херсонському та Каховському районах, де система зрошення одна з найпотужніших, випало 70-71 мм опадів, за місячної норми 39-45 мм. А загалом від початку нинішнього року на регіон уже вилилося від 71% до 92% річної норми опадів. Через надмір вологи підтоплення полів спостерігається у тому самому Каховському й Генічеському районах. П’ятнадцять сільськогосподарських підприємств уже звернулися до нас за довідками стосовно екстремальних метеоумов", - уточнив глава Гідрометцентру Херсонській області Юрій Кіріяк, якого цитує видання.

Викликає занепокоєння і те, що, згідно з його даними, в регіоні після року з рясними опадами йдуть два дуже посушливі. Для прикладу, за найбільш "вологий" за всю історію метеорологічних спостережень 2010 рік в області випало 686 мм опадів, а після цього в 2011 році - тільки 283 мм, а в 2012-му - 372 мм.

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Як повідомлялося, Херсонська область станом на 16 липня є лідером зі збору ранніх зернових і зернобобових (урожай зібрано з 53% площ), за нею йдуть Миколаївська (24%), Одеська (14%), Дніпропетровська (13%) і Донецька (11%) області.

Міністерство аграрної політики і продовольства України у квітні 2021 року повідомило, що Північно-Кримський канал переходить у його підпорядкування і буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонської області, але не Криму.

Автор: 

дощі (108) сільське господарство (743) водопостачання (838) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+57
Начались закидоны по поводу канала.
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21.07.2021 10:49 Відповісти
+32
Точно. Нікуди воду дівати, треба кошти заробляти. Вони теж "внє політікі".
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21.07.2021 10:52 Відповісти
+30
В Криму теж поки не потрібна вода з каналу - там камні с нєба дають вологу.
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21.07.2021 10:50 Відповісти
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Начались закидоны по поводу канала.
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21.07.2021 10:49 Відповісти
Точно. Нікуди воду дівати, треба кошти заробляти. Вони теж "внє політікі".
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21.07.2021 10:52 Відповісти
То давайте розплачемось усі разом і для поповнення бюджету меліоративних фірм і на догоду Єрмаку пустимо воду в Крим!
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21.07.2021 13:57 Відповісти
Вы правы, ну а мы начнем закидоны по Майдану.
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21.07.2021 11:36 Відповісти
В Криму теж поки не потрібна вода з каналу - там камні с нєба дають вологу.
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21.07.2021 10:50 Відповісти
Че вы глупости городите! Вы хоть понимаете, какой объем воды нужен чтобы "выровнять уровень грунтовых вод" наполняемый не дождями и рекой? К тому объему, какой он был, во время работы водоканала, он не может подняться априори! Для этого, дожди там должны лить через каждый день и не раз в 10 лет, а каждый год!
И что значит "засухи прошлых лет подошли к концу"?! Это не засухи - это обычный крымский климат! Точно так же, как и не может быть засухи в пустыне
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21.07.2021 12:17 Відповісти
воно приїзже (чи приповзле на ресурс). тож уяви нмає, про шо городить.
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21.07.2021 13:34 Відповісти
що в методичці накалякано - те і озвучує
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21.07.2021 18:08 Відповісти
Уже базу готовят под подачу воды в Крым. Вот мрази.
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21.07.2021 10:52 Відповісти
и что? Предлагает ввести абонплату для аграриев? Это риски в бизнесе, никто от них не застрахован.
К томуже, чего ему беспокоиться о том. что "Вызывает беспокойство и то, что, согласно его данным, в регионе после года с обильными осадками следуют два очень засушливых" - радоваться должен! Доберет то, что не взял в этом году.

Или он просто хочет качать воду в Крым?
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21.07.2021 10:53 Відповісти
Да, абонплату. По принципу бери і плати,або не бери,але все одно плати.
За воду, за канал, за шлюз, за напор, за обслуговування, за квитанцію.........
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21.07.2021 11:17 Відповісти
Абонплата - это хитрожопость бизнеса не желающего нести риски, а желающего стабильный доход. Все это решается, увеличением стоимости кубометра воды в которую собственно и закладываются эти риски. Но они этого не сделали, а когда жареный питух пришел жопу клевать - начали ныть про убытки!!!
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21.07.2021 12:21 Відповісти
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Как может нести убытки оросительный канал?Они воду наверно опресняли как в Аравии,вот и просят дотаций.
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21.07.2021 10:53 Відповісти
по поводу обилия дождей,обращайтесь в небесную канцелярию.
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21.07.2021 10:54 Відповісти
ну плохой год - ужмитесь в расходах, возьмите отсрочки по налогам, руководству не лексусы в этом сезоне а тойоты, минагропром достаточно рычагов имеет. два следующих сухих года будете в шоколаде.
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21.07.2021 10:54 Відповісти
альтернативу им подогнать пусть дадут воду в Зимбабве
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21.07.2021 10:57 Відповісти
..если начали говорить про убытки - 100% хотят давать воду капам.. Сумма заявленных убытков в 5млн.грн. смехотворна - на содержание зеленой шушары в день уходит сумма на много большая..
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21.07.2021 11:02 Відповісти
зелена мразота починае волати дадимводувкримтамженашилюди
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21.07.2021 11:06 Відповісти
Управляющий каналом Шевченко намекает, что пора воду давать в Крым, тогда доходы канала возрастут.
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21.07.2021 11:08 Відповісти
Може, доцільно промоніторити проект із розведенням риби?
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21.07.2021 11:16 Відповісти
Та куди там... Це ж треба мізки включати яких немає та працювати... А так сиди та зарплату отримуй...
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21.07.2021 11:22 Відповісти
У витренка зарплата больше чем убытки какнала хотя нафтогаз 12 млрд убытков показал. Вот у кого учиться надо а вы с 5 млн проблему делаете.
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21.07.2021 11:17 Відповісти
О! Почалося скиглення... Це шоб кацапам на окуповану територію водички дати?
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21.07.2021 11:21 Відповісти
Всіх розігнати, обладнання знищити, канал максимально закопати та замінувати!
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21.07.2021 11:32 Відповісти
Нехай покаже кількість службових машин для "начальства" потім їх зарплати відношення паперових трудяг до реальних, ще відповість регіональне управління зверху дублююче обласне. В треба три інженери найманий бухгалтер та бригада реагування. Також де і коли ви паскуди робили кап ремонти все на ваші "зарплат".
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21.07.2021 11:38 Відповісти
Так не сидіть на опі рівно, а розширюйте мережу!
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21.07.2021 11:41 Відповісти
ИМХО, такие объекты должны быть в государственной собственности. Скоро подземные переходы приватизируют и с граждан будут брать деньги за каждый проход - как О. Бендер за посещение провала.
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21.07.2021 11:43 Відповісти
Відчувається єрмацький підхід .
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21.07.2021 12:20 Відповісти
Викликає занепокоєння і те, що, згідно з його даними, в регіоні після року з рясними опадами йдуть два дуже посушливі. Для прикладу, за найбільш "вологий" за всю історію метеорологічних спостережень 2010 рік в області випало 686 мм опадів, а після цього в 2011 році - тільки 283 мм, а в 2012-му - 372 мм.

Значить все буде добре!
Якщо наступні два роки будуть "сухі", значить прибуток з експлуатації каналу перекриє збитки 2021р.
Кримчанам як вони і самі хотіли, "камни с неба")
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21.07.2021 12:32 Відповісти
"Это жу-жу неспроста..."(С)
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21.07.2021 14:01 Відповісти
И что они хотят, закрыть дождь?
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21.07.2021 14:33 Відповісти
 
 