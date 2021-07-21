Північно-Кримський канал зазнає збитків через рясні дощі на Херсонщині: грошей вистачає лише на податки і зарплату, - керуючий Шевченко

Через зниження попиту з боку аграріїв на послуги зрошення меліоратори Херсонської області зазнають збитків, тільки Північно-Кримський канал (Херсонська обл. та АРК Крим) від початку сезону недоотримав 5 млн грн за транспортування дніпровської води на зрошення

Про це повідомляється в парламентській газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

"Торік на 8 липня ми вже подали на поля 128 мільйонів кубометрів дніпровської води. А нині на цю дату — 80 мільйонів кубометрів, тобто у півтора раза менше. У відповідній пропорції зменшилися фінансові надходження до спецфонду, з якого оплачуємо ремонти обладнання, купівлю потрібної техніки й запчастин. Відповідно, всі програми довелося "пригальмувати". Грошей вистачає тільки на податки й зарплату трудовому колективу", - цитує видання начальника управління Північно-Кримського каналу Сергія Шевченка.

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За його даними, минулого року аграрії Херсонщини починали користуватися зрошенням у квітні, а цього через рясні опади навіть у липні стикаються з надлишком вологи. Якщо, як прогнозують синоптики регіону, зливи припиняться на початку серпня, послуги меліораторів знадобляться аграріям для зрошення ярих, овочевих і баштанних культур, проте чи не половина сезону для працівників зрошувальних систем уже втрачена.

"Тільки за першу половину липня в Херсонському та Каховському районах, де система зрошення одна з найпотужніших, випало 70-71 мм опадів, за місячної норми 39-45 мм. А загалом від початку нинішнього року на регіон уже вилилося від 71% до 92% річної норми опадів. Через надмір вологи підтоплення полів спостерігається у тому самому Каховському й Генічеському районах. П’ятнадцять сільськогосподарських підприємств уже звернулися до нас за довідками стосовно екстремальних метеоумов", - уточнив глава Гідрометцентру Херсонській області Юрій Кіріяк, якого цитує видання.

Викликає занепокоєння і те, що, згідно з його даними, в регіоні після року з рясними опадами йдуть два дуже посушливі. Для прикладу, за найбільш "вологий" за всю історію метеорологічних спостережень 2010 рік в області випало 686 мм опадів, а після цього в 2011 році - тільки 283 мм, а в 2012-му - 372 мм.

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Як повідомлялося, Херсонська область станом на 16 липня є лідером зі збору ранніх зернових і зернобобових (урожай зібрано з 53% площ), за нею йдуть Миколаївська (24%), Одеська (14%), Дніпропетровська (13%) і Донецька (11%) області.

Міністерство аграрної політики і продовольства України у квітні 2021 року повідомило, що Північно-Кримський канал переходить у його підпорядкування і буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонської області, але не Криму.