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Новини Агресія Росії проти України
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ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни

ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни

Велика Британія проведе навчання військово-повітряних сил (ВПС) через можливе розміщення крилатих ракет у Калінінградській області РФ. Королівство потрапляє в радіус гарантованого ураження.

Про це пише The Daily Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Начальник штабу ВПС Сполученого Королівства Майкл Уігстон оголосив про майбутні навчання під назвою Exercise Agile Stance в ході відвідин бази Тихоокеанського флоту ВМС США Перл-Харбор на Гавайських островах.

За його словами, нездатність авіації до розосередження в разі загрози з боку противника може призвести до повторення подій 7 грудня 1941 року, коли при нападі Японії на Перл-Харбор було знищено близько 200 американських літаків.

"Нам необхідно поглянути на поточну ситуацію як на виклик національній безпеці й вивчити перелік злітно-посадкових майданчиків, які ми маємо у Великій Британії. Це звучить трохи в дусі холодної війни, але ми змушені згадувати, як діяти в таких умовах", - сказав Уігстон.

Він також наголосив, що перекидання Росією сучасного виду озброєнь, наприклад, останнього покоління крилатих ракет, на територію Калінінградської області була б "кроком нагору по сходах ескалації".

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Велика Британія (5663) крилаті ракети (1081) ракети (4072) росія (66060) військові навчання (2781)


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ти такий львівський, пацак, як я єрусалимський
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21.07.2021 10:58 Відповісти
СРСР повертається у вигляді холодної війни, "залізної завіси", державного монопольного капіталізму, агресивної зовнішньої політики під виглядом "боротьби за мир", тотальної пропаганди, тощо
смачний пломбір по 19 коп. та ковбаса по 2,20 навряд чи коли-небудь повернуться
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21.07.2021 10:56 Відповісти
ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни - Цензор.НЕТ 2006ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни - Цензор.НЕТ 5927
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21.07.2021 11:06 Відповісти
Да примите Кацапов в НАТО и нет проблем,раз Украина туда не ходок?
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21.07.2021 10:56 Відповісти
не с*іть, наглосакси! сЦар вміє нападати на дуже слабкі країни і проти нати не попре ні в якому разі!
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21.07.2021 11:34 Відповісти
 
 