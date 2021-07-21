ВПС Британії проведуть навчання через можливе розміщення крилатих ракет РФ у Калінінградській області: змушені згадати, як діяти в умовах холодної війни

Велика Британія проведе навчання військово-повітряних сил (ВПС) через можливе розміщення крилатих ракет у Калінінградській області РФ. Королівство потрапляє в радіус гарантованого ураження.

Про це пише The Daily Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Начальник штабу ВПС Сполученого Королівства Майкл Уігстон оголосив про майбутні навчання під назвою Exercise Agile Stance в ході відвідин бази Тихоокеанського флоту ВМС США Перл-Харбор на Гавайських островах.

За його словами, нездатність авіації до розосередження в разі загрози з боку противника може призвести до повторення подій 7 грудня 1941 року, коли при нападі Японії на Перл-Харбор було знищено близько 200 американських літаків.

"Нам необхідно поглянути на поточну ситуацію як на виклик національній безпеці й вивчити перелік злітно-посадкових майданчиків, які ми маємо у Великій Британії. Це звучить трохи в дусі холодної війни, але ми змушені згадувати, як діяти в таких умовах", - сказав Уігстон.

Він також наголосив, що перекидання Росією сучасного виду озброєнь, наприклад, останнього покоління крилатих ракет, на територію Калінінградської області була б "кроком нагору по сходах ескалації".

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