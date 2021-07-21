Для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин є всі передумови, - посол Сяньжун

Усе більше китайських великих компаній готові працювати на ринку України, що показує все більш привабливий імідж України для залучення зарубіжних інвестицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Китаю в Україні Фань Сяньжун.

"Є всі передумови для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин. Я з оптимізмом розглядаю перспективи нашої співпраці з Україною. Для цього китайська сторона готова і надалі спільно з українською стороною докладати зусиль", - наголосив посол.

За його словами, за десять років китайсько-українські відносини стратегічного партнерства отримали великий розвиток.

"Цей розвиток відбивається в різних сферах двосторонньої взаємодії. Особливо Китай став найбільшим торговим партнером України. Це, звичайно, відповідає корінним інтересам народів двох країн. Потенціали цих відносин ще більші", - додав Фань Сяньжун.

Посол зазначив, що підписана раніше угода про співпрацю у сфері інфраструктури між Україною і Китаєм відкрила б нові можливості для співпраці між двома країнами в цій дуже важливій галузі.

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