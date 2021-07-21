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Для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин є всі передумови, - посол Сяньжун

Для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин є всі передумови, - посол Сяньжун

Усе більше китайських великих компаній готові працювати на ринку України, що показує все більш привабливий імідж України для залучення зарубіжних інвестицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Китаю в Україні Фань Сяньжун.

"Є всі передумови для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин. Я з оптимізмом розглядаю перспективи нашої співпраці з Україною. Для цього китайська сторона готова і надалі спільно з українською стороною докладати зусиль", - наголосив посол.

За його словами, за десять років китайсько-українські відносини стратегічного партнерства отримали великий розвиток.

"Цей розвиток відбивається в різних сферах двосторонньої взаємодії. Особливо Китай став найбільшим торговим партнером України. Це, звичайно, відповідає корінним інтересам народів двох країн. Потенціали цих відносин ще більші", - додав Фань Сяньжун.

Посол зазначив, що підписана раніше угода про співпрацю у сфері інфраструктури між Україною і Китаєм відкрила б нові можливості для співпраці між двома країнами в цій дуже важливій галузі.

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Китай (4702) посол (1108) співпраця (1068) Фан Сяньжун (2)


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Топ коментарі
+25
"Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной."

Источник: https://censor.net/ru/n3278320

Голосуя против Украины вместе с паРашей в ООН и одновременно зарабатывая на украинцах с разрешения зеленского-ермака?
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21.07.2021 11:04 Відповісти
+17
Кто пытался заключить договор с китайцами знает, что они пока тебе не выкрутят руки ничего не подпишут!
Игра в одни ворота.....
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21.07.2021 11:07 Відповісти
+15
Дружба ценой геноцида уйгуров.
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21.07.2021 11:05 Відповісти
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"Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной."

Источник: https://censor.net/ru/n3278320

Голосуя против Украины вместе с паРашей в ООН и одновременно зарабатывая на украинцах с разрешения зеленского-ермака?
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21.07.2021 11:04 Відповісти
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__[0]=AZWt37sQX-p2UHrOg1qNMgoO8sbYevj3e7k78oW9UU5AIh9mFtkr_sqha1694dVZv_RNBKFZE9RKixBL_r5ebRD4KwJ9h4iXkKZOGLYsX0wfpI1ANNry7-sfV0HOR4T1Rv0&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов

Для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин є всі передумови, - посол Сяньжун - Цензор.НЕТ 1894 Спецслужби КНР переслідували 19-річного біженця на території України: погрожували "викраденням" до комуністичного Китаю, - Associated Press.

Україна знову опиняється у масштабному китайському скандалі. Цього разу - щодо комуністичних каральних спецслужб.

Як повідомляє у своєму розслідуванні Associated Press від 21 липня 2021 року, цього літа спецслужби КНР вдалися до переслідування 19-річного політичного біженця Ван Цзіньюя, а також його нареченої, на території України.

Навесні про історію Вана писали світові медіа, а також ряд профільних правозахисників, у тому числі - наші колеги з британського Hong Kong Watch, що є однією з найповажніших антикомуністичних організацій в світі.

Причиною політичних гонінь Вана стала критика військової агресії Китаю проти Індії, яку він опублікував у підконтрольних комуністам соціальних мережах. Окрім цього, хлопець з 2019 року підтримував боротьбу Гонконгу за свободу.

Весною цього року йому вдалося досягнути Дубаї, ОАЕ, але там його з невідомих причин затримала місцева поліція. Як повідомляється у новині AP від травня 2021 року, на території Еміратів також діяли китайські спецслужби - через свої посольства, однак через відсутність необхідних угод між ОАЕ та КНР комуністи не змогли завдати хлопцеві суттєвої шкоди
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21.07.2021 12:05 Відповісти
Комуністи повідомили, що спецслужбам КНР точно відоме місцезнаходження Вана (прим.: на території України). Вони також підкреслили, що між Україною та КНР діє угода про екстрадицію (нагадаю, що більшість союзників України не мають такої угоди або розірвали її через масові порушення прав людини).

Наступним листом комуністи повідомили, що вже підготували заходи, якщо пара знову втече: йдеться про заходи, які б мали відбутися на території України.

Фактично йдеться про погрозу викрадення.

Через китайську небезпеку в Україні йому довелося негайно залишити територію нашої держави для пошуку притулку в Нідерландах, - втечу з України допоміг організувати голова відомої правозахисної організації ChinaAid.

Як відмічають експерти, цей випадок посилює факт розширення діяльності спецслужб КНР на весь світ.

Нагадаю, що прийнятий у Пекіні закон про нацбезпеку для Гонконгу має суперекстериторіальну дію - він поширюється на всіх людей на планеті, які тим чи іншим способом виступають на підтримку Гонконгу. Фактично те саме стосується Тибету або підтримки уйгурського народу.

Діяльність спецслужб КНР на території України, в тому числі "неформальним" шляхом, є кричущою новиною, яка може бути підтвердженням найгіршого - актуалізації угоди Януковича з Китаєм 2011 року, згідно з якою Україна надала дозвіл китайцям "карати" тих, хто виступає проти Комуністичної партії Китаю.
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21.07.2021 12:06 Відповісти
Я вот все думал, куда Зелюшка скоро будет бежать?
Ростов на дону...? а вот теперь все стало на свои места
КНР вот куда его гнать надо, вместе со всем Кварталом 95 и их приспешниками.
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21.07.2021 12:42 Відповісти
Дружба ценой геноцида уйгуров.
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21.07.2021 11:05 Відповісти
ничего в мире нет важнее холокоста... так шо за уйгуров забудте.....
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21.07.2021 11:14 Відповісти
Кто пытался заключить договор с китайцами знает, что они пока тебе не выкрутят руки ничего не подпишут!
Игра в одни ворота.....
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21.07.2021 11:07 Відповісти
на китайском рынке один производитель, один дилер, один поставщик?
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21.07.2021 11:47 Відповісти
нашим Зеленым идиотам и Халамидникам, стоит еще пригласить Xiaomi для внедрения системы 5G, и тогда Украина вообще потеряет поддержку США и ВБритании..
от Китая, как и от Рашки нужно держаться на расстоянии выстрела..
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21.07.2021 11:08 Відповісти
Да это замутка и ответ Бени на санкции США.Белыми нитками шито.Будите прессовать меня пойдём в Китай....
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21.07.2021 11:20 Відповісти
ага.. в Китае Беню просто расстреляют.. и Всемирный еврейский конгрес не поможет..
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21.07.2021 11:27 Відповісти
За Украину на блюдечке не расстреляют.
Китайцы не менее хитропопее и двуличнее Бень, когда имеют выгоду.
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21.07.2021 11:32 Відповісти
Он туда не собирается,если только по мелочи.Старая хохмочка ....мое имущество в Крыму в обмен на свободу кума Медведчука.Беня хитрый но предсказуемый...просто за свое упирается до конца.
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21.07.2021 12:02 Відповісти
поможет. Китайцы против евреев не попрут.
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21.07.2021 12:40 Відповісти
"желторотым" не терпиться расшириться.... ну ну Вова тот еще негодяй ради бабла и гешефта этот подонок готов хоть с дьяволом соитием заняться..вот же мразь...
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21.07.2021 11:09 Відповісти
Чогось китайці захотіли міждержавних відносин після відкриття ринку землі
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21.07.2021 11:10 Відповісти
Для ще більш успішного розвитку китайсько-українських відносин є всі передумови, - посол Сяньжун - Цензор.НЕТ 588
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21.07.2021 11:15 Відповісти
они давно заинтересованы. Не забываем: рядом Европа.
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21.07.2021 12:41 Відповісти
А отношения с Китаем - там же и запрещены? Или что? В чем проблема?
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21.07.2021 11:42 Відповісти
Так а разворот никто не оглашал (Уточню - разворот означает практически полное прекращение отношений с эс, нато и сша). Это журналисты уже перекрутили, а остльные ток по заголовкам статьи читают. Речь идет пока только об более тесном сотрудничестве.
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21.07.2021 12:23 Відповісти
Несмешная шутка, с кацапским душком
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21.07.2021 11:19 Відповісти
Зачєм?
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21.07.2021 11:21 Відповісти
Вітаю зебілів. Китайози скажуть Україна наш.
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21.07.2021 11:13 Відповісти
№67
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21.07.2021 11:19 Відповісти
Вчись писати китайською.
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21.07.2021 11:24 Відповісти
Давай ти не будеш давайкати і більше проживеш
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21.07.2021 11:28 Відповісти
да я сам китайоза!!! имя моё Сунь Хунь в Чань
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21.07.2021 11:14 Відповісти
сунь хунь в арахань
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21.07.2021 11:16 Відповісти
Сунь Хунь Сам.))
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21.07.2021 11:24 Відповісти
Мне что не очень верится, фраза скорей всего должна звучать немного по другому- коррупционный потенциал в Украине делает ее привлекательным партнером.
О каком торговом партнерстве может идти речь когда наша промышленность даже не лежи, она уже опустилась ниже уровня земли. Чем мы можем торговать на равных условиях? В поднебесной рассматривают Украину как точку сбыта второсортного товара и очередного плацдарма для тихой экспансии. Примеров у наших соседей море.
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21.07.2021 11:15 Відповісти
"Эй, морячки, ласты чьи?"
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21.07.2021 11:21 Відповісти
Ранок. На українсько-китайському кордоні сходить сонце...
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21.07.2021 11:17 Відповісти
ну вот ещё один жуй-*** поздравил дебилов с массовой олигафренизацией- китайский обком
знает точно дураков надо нещадно грабить.
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21.07.2021 11:18 Відповісти
с Китаем - только отказ от суверенитета, полная зависимость, обслуживание только китайских интересов. ничего другого они в приципе не рассматриввают.
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21.07.2021 11:20 Відповісти
Ну вот и что теперь с декоммунизацией делать ?
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21.07.2021 11:21 Відповісти
китайцам на это пофиг. У них совсем другой коммунизм, как впрочем, и у корейцев. Их коммунизм - национализм.
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21.07.2021 12:43 Відповісти
Узкоглазые ********** когда будете выплачивать за вашу чуму которую вы наслали человечеству?
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21.07.2021 11:22 Відповісти
С чем останемся?
Мнения 21-июл, 04:139 1 976 0

Всего несколько аспектов, но все они накрыты одним тазом - зеленым: - Верещук-"министр обороны". В комментарии "Украина 24" она предлагает разделить обязанности главнокомандующего и министра обороны.

"Так, я би погодилась. Я вже говорила це тисячу разів. Я це сприйму, як наказ. Працюючи в комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки я чудово розумію, чого потребує армія, коли ми говоримо про реформування. Міністерство оборони - це політичний орган, де на чолі має стояти політик..."

Кстати, да. Но не политик от Зе-команды. Это как дороги - да, но если они делаются зелеными, то к качеству есть претензии. Это как реформы - да, но если они делаются зелеными, то в демократической составляющей есть сомнения.

Это как инвестиции - да, но если о них договариваются с зелеными, то надо посмотреть, не Китай ли это, со всеми "вытекающими".

- Арестович-"стратег". Ярчайший пример "стратега"-приспособленца под вывеской Зе.

"Украина развернется от Евросоюза на Восток..." Хм... Как занятно получается: когда у тебя нет денег и ты нищий актер - (да кем бы ты ни был из "простого народа") - ты хочешь жить, как в Европе.

Как только тебя приглашают отмывать схемы "новых лиц" перед общественностью и ты начинаешь получать первые приличные для тебя деньги - ты начинаешь чувствовать себя в безопасности.

И тогда что получается: можно не заглядывая в холодильник и не содрогаясь от увиденного там, не думая о завтрашнем дне, вертеть курсом Украины куда хочешь? А как иначе это назвать и объяснить??

- Арахамия -"политик". Это лишнее напоминание о том, что можно быть успешным бизнесменом, но ни разу не политиком.

Это то же самое, как "Зеленский-президент". Название есть - сути нет.

Во всех этих моментах, на мой взгляд, сквозит истина. Если кто-то из таких людей считает, что "не Боги горшки обжигают" - то да, не Боги. НО ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела. Ибо даже горшки надо уметь обжечь так, чтобы не сжечь все вокруг.

И данными мыслями я всего лишь хочу привлечь внимание к тому, что "сначала будь, а потом - можешь и казаться". К тому же на кону самое дорогое - страна. Очень легко вертеть ею в разные стороны, грабить ее, когда НЕ ТЫ сам ее отстаивал, защищал, строил.

Когда она досталась тебе в относительной целости благодаря усилиям не твоим, а других людей. Я понимаю, что пишу, в общем-то, непопулярные вещи - о чести, совести, профессионализме.

Что сегодня в тренде гибкость, продажность и умение держать нос или хвост по ветру...

Но эта команда уйдет, а мы останемся. С чем останемся - вопрос второй.

Олена Кудренко
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21.07.2021 11:23 Відповісти
В переводе с дипломатическогот фраза: "имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений", означает что нынешнее руководтство Украины готово лечь под хищническую политику экспансии Китая.
Кстати, знаете кто давний лоббист китаизации Украины? Леонид Кравчук! Он лет 20 возглавляет организацию китайско-укаинского сотрудничества, офис на Грушевского прям возле Кабмина и ВР.
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21.07.2021 11:28 Відповісти
китайцам интересно то, что интересно в первую очередь нашим олигархам
будут ли беня, ахметов и ко делиться с ними ясыром? сомневаюсь
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21.07.2021 11:31 Відповісти
китайські комуняки смерті шукають? Вони не в курсі, що Україна вже один раз утилізувала комуняк?
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21.07.2021 11:31 Відповісти
Є в Європі така маленька країна я Чорногорія, і євро у них ходить і в НАТО, а от в ЄС не входить. Бо мала необережність хапнути великий кредит ( приблизно якби Україна взяла одночасно 120 млрд) від Китаю на обслуговування якого йде 12 відсотків ВВП, такий собі китайський шлагбаум
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21.07.2021 11:31 Відповісти
В Черногории кацапы активно покупают недвижимость и отдыхают
Может это раша подбила Черногорию на кредит - на шлагбаум ?

Тогда и Украину сейчас подбивают к этому
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21.07.2021 11:35 Відповісти
https://petrimazepa.com/kitayskoe_gosudarstvennoe_smi_podderzhalo_tezisy_putina_iz_stati_pro_ukrainu вот одна из таких предпосылок
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21.07.2021 11:34 Відповісти
Треба через цього посла спитати у Сі Дзинь Піна - чий Крим, а вже потім думати про співпрацю!!!
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21.07.2021 11:36 Відповісти
он ответит: китайский
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21.07.2021 12:45 Відповісти
Можно смело начинать сушить сухари
НАТО и Евросоюзу такое не нужно, а сухари пригодятся в таежном союзе
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21.07.2021 11:41 Відповісти
Китай дает только связанные кредиты, на поставку своей же продукции и следует добавить что ее качество тоже китайское. Стратегические партнеры Украины это Польша, США, Великобритания и Канада. Ситуативный партнер это Турция, а для Китая Украина это так : нагадить, плюнуть, растереть.
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21.07.2021 11:41 Відповісти
Китай не требует от вас меняться. У него другая цель. Китай поддерживает свои интересы своими кредитами. Потому что под китайские кредиты правительство нанимает китайскую компанию, которая привозит китайских рабочих, и они строят что-то. В результате, страна получает порт или дорогу, китайские компании получают прибыль, но страна получает резкий рост долга. Но проблема китайского долга в том, что по нему вам обязательно придется платить. Государству.
Классический пример - это Черногория. Страна с населением в 600 000 человек. Которая вдруг взяла кредит у Китая на $800 млн для строительства дороги. Для Черногории - это безумная сумма.

Просто сопоставьте население двух стран. Для Украины это было бы эквивалентно одному кредиту в $40 млрд. Безумная цифра. В результате которой долговая нагрузка Черногории превысила ВВП страны в два раза.

Понятно, что отдать такой кредит страна не может. И китайцы уже пришли и требуют. Говорят, что им очень нравится порт. Например. Важно ли строить дороги? Важно, безусловно. Но можно ли строить дороги такой ценной? Могут ли они хоть когда-то окупиться? Сомнительно.
Это,билят , зедиджитал, или просто билят ...☝️☝️☝️
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21.07.2021 11:49 Відповісти
Много общего у комуняк ссср и китая: гулаги, голодоморы, подавление мирных протестов танками и еще много способов залить кровью землю, надо быть психически неполноценным, чтобы не понимать, или забыть свою не давнюю историю.
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21.07.2021 11:52 Відповісти
и на фоне этого: "Почему мы не в НАТО?" - спрашивает наш президент.
элементарные причинно -следственные связи не работают.
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21.07.2021 11:58 Відповісти
Вони шукають кредити, щоб покрити своє розкрадання бюджету! -Коли прийде Китай-тоді точно буде «порядок»! Маланота тоді просто зацементує своє елітне положення і буде далі брати певну мзду з ідіотів українців але вже під контролем «старшого брата». Пропала Україна!
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21.07.2021 12:14 Відповісти
Китай можно пускать ТОЛЬКО на НЕстратегические объекты!!!
Хотят сеть ресторанов построить? - пожалуйста, но только с 100% украинских работников
Шо?!! Уже не хотите строить сеть ресторанов??? А чего-о-о-оо? )))
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21.07.2021 12:31 Відповісти
они пообещают, но создадут украинцам такие условия работы, что у них никто не будет работать. И заменят украинцев китайцами.
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21.07.2021 12:48 Відповісти
Ни под каким соусом НЕЛЬЗЯ пускать в Украину те нации которые уже показали что они НИКОГДА не ассимилируются в другой стране и создают свои закрытые "чайна-тауны" и бандитские "диаспоры".
Китайцы, вьетнамцы, японцы, корейцы, арабы, индусы, кавказцы...
А вот русских мы можем легко ассимилировать, но ... по ОДНОМУ - "заходи не бойся - выходи не плачь"
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21.07.2021 12:38 Відповісти
В этом контексте имеет смысл только создание Коммисии По Разделению РФ(КПРРФ) между Китаем и Украиной.
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21.07.2021 12:45 Відповісти
похоже, с западными кредитами назревает гаплык, собираются брать у китайцев, но это такие кредиторы, что мама дорогая...
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21.07.2021 12:50 Відповісти
Вспоминаю старый украинский анекдот. Ловить дід рибу, десь на березі Стрия.. і спіймав золоту рибку.. А та запропонувала за звільнення виконати три любі побожання. Дід потер ріпу і каже " Та, не хай Китай оголосить війну Поьші", а друге, каже рибка, Дід задумався та й каже " Та нехай і Польша оголосить Китаю війну", Рибка каже ну а третє, а дід і каже " Та нехай вже вони помиряться".. Рибка здивувалась , і питає діда... Не зрозуміла, і навіщо тобі оце... Дід хитро посміхнувся і каже " А сяду на Говерлі, закурю люльку та й буду дивитися, як через Московію 500 мільйонів туди- сюди.. туди - сюди...туди - сюди...
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21.07.2021 13:53 Відповісти
Для сотрудничества с Китаем одно из главных условий: никаких китайских рабочих в Украине быть не должно, у нас есть свои рабочие. Если по другому то, смысла в этих китайских инвестициях для Украины никакого нет. Мы не получаем оплачиваемые рабочие места, а только долги и объекты с сомнительным качеством и с непомерно завышенными сметами. Может Ары всякие там что-то от китайцев и получат, но не Украина и украинский народ. Мы не Чад и не Гвинея,чтобы на такое соглашаться...
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21.07.2021 14:52 Відповісти
Китай втягується у геополітичну гру зі США "хто кого": для КНР Україна - всього лиш банальна фігура на шахівниці геополітики, яку він прагне використати для своїх потреб(питання продовольчої безпеки, викрадення військово -технічних технологій, яких у них ще не має, і які якимсь дивом ще збереглись в Україні, торгівельна експансія і нав'язування своїх політичних пріоритетів). А наші зєбіли й раді старатись: арахамія он вже штудіює комуністичне планування, може й пісянину "вілікаго кормчєго" Мао вже назубок завчив... Просто сюр якийсь. Думали, вже позбулись своїх комуняк... - на тобі китайських!!
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21.07.2021 15:54 Відповісти
китай мерзкий комуняцкий концлагерь
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21.07.2021 16:59 Відповісти
Росія і Китай ніколи не будуть вести справедливі відносини. Їхня ціль -- будь-якими методами утвердить своє панування над світом. Їхнє керівництво отруєне комуністичною антилюдською маячнею. і
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21.07.2021 20:36 Відповісти
 
 