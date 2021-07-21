Завтра глава МЗС Угорщини Сійярто відвідає Україну: планується поїздка на Донбас

Головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає 22 липня Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як інформує пресслужба МЗС, Кулеба і Сійярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть ситуація безпеки в регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія з Радою Європи, а також актуальні питання відносин України та Угорщини, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.

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Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із ситуацією з безпекою і зусиллями українського уряду з підвищення безпеки для людей, які проживають у зоні бойових дій.

22 липня о 10.05 Кулеба і Сійярто проведуть спільну пресконференцію.