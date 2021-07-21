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Завтра глава МЗС Угорщини Сійярто відвідає Україну: планується поїздка на Донбас

Завтра глава МЗС Угорщини Сійярто відвідає Україну: планується поїздка на Донбас

Головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає 22 липня Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як інформує пресслужба МЗС, Кулеба і Сійярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть ситуація безпеки в регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія з Радою Європи, а також актуальні питання відносин України та Угорщини, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.

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Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із ситуацією з безпекою і зусиллями українського уряду з підвищення безпеки для людей, які проживають у зоні бойових дій.

22 липня о 10.05 Кулеба і Сійярто проведуть спільну пресконференцію.

Угорщина (2337) візит (1613) Рада Європи (464) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+11
цього лайна тільки не вистачало на Донбасі
як не гівно, так тріска
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21.07.2021 11:43 Відповісти
+9
Треба цьому ******* сказати Якщо будеш проти України в НАТО, то така хрінь буде і на мадьярщині.
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21.07.2021 11:49 Відповісти
+6
"развєдчік *****"
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21.07.2021 11:55 Відповісти
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цього лайна тільки не вистачало на Донбасі
як не гівно, так тріска
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21.07.2021 11:43 Відповісти
пусть съездит и посмотрит во что может превратиться солнечное Закарпатье с сепарами-мадярами

поучительная поездка
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21.07.2021 13:18 Відповісти
Сийярто пнули поехать посмотреть куда деваются деньги, выделяемые ЕС
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21.07.2021 11:43 Відповісти
Треба цьому ******* сказати Якщо будеш проти України в НАТО, то така хрінь буде і на мадьярщині.
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21.07.2021 11:49 Відповісти
Они гадят в тапки, а Зе делает вид, что так и надо.
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21.07.2021 11:50 Відповісти
Может и не вернуться . Как хороший вариант для ******* **************.
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21.07.2021 11:51 Відповісти
****** у бінокль побачить своїх братушок по ту сторону. Може зробити коридор для динири під кордони Угорщини для воссоєдінєнія брацкіх народов, тож угро-фінська народність. (Шютка).)
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21.07.2021 11:54 Відповісти
А потім треба згадати, чого гуцули живуть в горах. Це ж, якщо розібратись, територія ******** Угорщини колись належала їм. Це ж мадярські угро-фінські кочові племена вигнали цей наод в гори.
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21.07.2021 12:11 Відповісти
"развєдчік *****"
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21.07.2021 11:55 Відповісти
Поводіть його по предньому краю... нехай оцінить стан наших окопів і можливо сепарських...
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21.07.2021 11:59 Відповісти
О! ***** пожалував...
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21.07.2021 12:09 Відповісти
Сийярто - это агент России! добра от него не жди!
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21.07.2021 12:12 Відповісти
Було би непогано якби тому ****** з того боку шальна куля прилетіла в дупу. Дивись, вже би не плазував перед Кремлем
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21.07.2021 12:20 Відповісти
таке враження, що їх на Донбас вже як у Чорнобиль возять - обіцяний зеленським "туристичний магніт"?
а взагалі, не варто було б допускати до лінії розмежування представників країн, що загрожують нацбезпеці.
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21.07.2021 12:21 Відповісти
Кулеба - молодец
Сиярту должен лично увидеть к чему приводит дружба с хутиным и выполнение хотелок хремля
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21.07.2021 12:49 Відповісти
Орки это знают, поэтому стрелять не будут, а устроят провокацию с помощью "местного" населения, которое будет кричать что что это биндеровцы их убивают и каждый день насилуют, а впопучленцы хорошие и добрые защитники народа Бамбаса.
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21.07.2021 13:04 Відповісти
Пане Кулебо,не треба забувати про те,що керівництво Угорщини,у тому числі і панунцьо Сійярто, спплять і бачать Закарпаття у складі Угорщини,хоча після розпаду Австро-Венгрії, після завершення 1 СВ, цей край відійшов,в основному, до складу Чехословаччини і був відторгнутий від неї у 1939 році та переданий хортистській Мадярщині за прямої вказівки А.Гітлера. У 2014 році,після того,як пан Жиріновський (рупор пуцлера) розіслав відомі листи керівникам Польші,Словаччини,Румунії і Угорщини із пропозицією насильно відторгнути від України території,які належали цим державам до 2 СВ єдиною країною,яка не висловила із цього приводу свого глибокого обурення була Угорщина. От же,робіть висновки,пане Кулебо.А якщо взяти до уваги те,що дядечко Джо,здається,домовився із фрау Меркекль і пуцциком про "злиття" по-тихому України московії за допомогою формули Штайнмаєра і, на превеликий жаль,Україна залишається із лютим і сильним ворогом один-на один, то із боку Угорщини існує загроза Україні "удару ножем в спину",тим більше,що Віктор Орбан і пуцик дуже гарно ладнають поміж собою.
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21.07.2021 13:48 Відповісти
Мадяри - то русскіє з-за Урала.
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21.07.2021 15:30 Відповісти
Вся надія на даунбаського снайпера, хоч би не підвів...
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21.07.2021 18:02 Відповісти
Гоніть того ****** в шию!
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21.07.2021 18:45 Відповісти
 
 