Порошенко нагадав, як сім років тому визволяли Рубіжне і Торецьк: З нашого боку без жертв, а от російські найманці зазнали значних втрат

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у річницю звільнення Рубіжного й Торецька поділився спогадами про той день сім років тому.

"Добре пам’ятаю той день 21 липня 2014 року, коли у телефонній розмові з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель я повідомив, що саме в ці хвилини українські військові звільняють Рубіжне і Торецьк від російських бандформувань та найманців", – пише Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили..

"Попри спротив ворога, мій наказ про контрнаступ виконувався блискуче: крок за кроком звільнялися міста та села Луганської та Донецької областей", – зазначає п’ятий Президент.

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"Рубіжне та Торецьк були звільнені і втримані без жодних жертв з нашої сторони. А от російські бандформування та найманці зазнали значних втрат у людях та бронетехніці", – нагадав Порошенко.

"Над будівлями міськради Рубіжного та Торецька нарешті замайорів український стяг. Дякую українським воїнам за мужність та героїзм. Завдяки вам на українську землю повернувся мир!", – пише лідер "Європейської Солідарності".