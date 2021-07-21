Порошенко нагадав, як сім років тому визволяли Рубіжне і Торецьк: З нашого боку без жертв, а от російські найманці зазнали значних втрат
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у річницю звільнення Рубіжного й Торецька поділився спогадами про той день сім років тому.
"Добре пам’ятаю той день 21 липня 2014 року, коли у телефонній розмові з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель я повідомив, що саме в ці хвилини українські військові звільняють Рубіжне і Торецьк від російських бандформувань та найманців", – пише Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили..
"Попри спротив ворога, мій наказ про контрнаступ виконувався блискуче: крок за кроком звільнялися міста та села Луганської та Донецької областей", – зазначає п’ятий Президент.
"Рубіжне та Торецьк були звільнені і втримані без жодних жертв з нашої сторони. А от російські бандформування та найманці зазнали значних втрат у людях та бронетехніці", – нагадав Порошенко.
"Над будівлями міськради Рубіжного та Торецька нарешті замайорів український стяг. Дякую українським воїнам за мужність та героїзм. Завдяки вам на українську землю повернувся мир!", – пише лідер "Європейської Солідарності".
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Что-ж... Наверное так оно и есть...
при Зеленськім... звільнили...
а ні, не звільнили: здали...
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более - болезненным.
После официальной церемонии в Батуми, президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече, высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны.
Нахождение осужденного в Грузии Михаэла Саакашвили в государственной системе Украины, делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" - сыграла тут свою роль.
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы, Майи Санду.
Видимо, грузины о чём-то подозревали, поэтому засунули место проведения разговора в "пенал" - это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, и не садясь, спросила, глядя на Зеленского - "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Затем, усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает.
О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами - не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол.
И так будет до решения всех вопросов".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
tZE inform