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Новини Агресія Росії проти України
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До 8 років в'язниці засуджено агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів

До 8 років в'язниці засуджено агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів

За матеріалами контррозвідки СБУ суд засудив до 8 років і 1 місяця позбавлення волі агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним агента російської спецслужби ФСБ, який збирав дані про українські розробки у ракетобудуванні. Зловмисника засуджено до 8 років та 1 місяця позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

У відомстві нагадали, що в травні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність жителя Луганщини, завербованого ФСБ РФ.

Встановлено, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора, зловмисник встановив контакт з військовослужбовцями одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України. Його метою було отримання від останніх, за грошову винагороду, відомостей щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

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Ворожого агента було затримано "на гарячому" під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Судовий розгляд матеріалів кримінального провадження відбувався за підтримки публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12973) ФСБ (1458)


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А вице-презедента Андрея Елкада (позівной козырь), когда посадят. А он между прочем имеет доступ к телу найвеличнишого!!!
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21.07.2021 11:47 Відповісти
Меня это бесило и при порохе....
ПОЧЕМУ во время войны за предательство, коллабарационизм, воровство в армии, поставки заведомо низкокачественных изделий и продуктов в армию - такие маленькие сроки?
Уже седьмой год, как сроки по этим статьям должны начинаться от 15 лет
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21.07.2021 11:49 Відповісти
Меня тоже это бесит. В Украине самые гуманные меры наказания, наверное самые гуманные в мире
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21.07.2021 11:57 Відповісти
Потому что у власти все детки и родные под юбкой у мамки, а не на передовой. Поэтому постоянно возникают вопросы о патриотизме чиновников и на кого они работают.
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21.07.2021 12:04 Відповісти
А когда привлекут агента Зеленского и агента Ермака? Ведь они сдали намного больше инфы врагу
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21.07.2021 11:59 Відповісти
8 лет - это мало! там по статье 15 лет должны давать!
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21.07.2021 12:10 Відповісти
За матеріалами контррозвідки СБУ суд засудив до 8 років і 1 місяця позбавлення волі агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Джерело: https://censor.net/ua/n3278331

Все одно при першій нагоді зелена влада віддасть його в РФ, як Цемаха, беркутівців, терористів відповідальних за вибухи в Харкові.
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21.07.2021 12:28 Відповісти
так зекоманда поховала нептун! що вони там хотіли красти?
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21.07.2021 12:41 Відповісти
В Параше украинцам за резиновые тапочки и пейнтбольное оружие двадцатку дают. А у нас 100% рашенским шпиёнам 8 лет.
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21.07.2021 12:53 Відповісти
 
 