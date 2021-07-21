До 8 років в'язниці засуджено агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів

За матеріалами контррозвідки СБУ суд засудив до 8 років і 1 місяця позбавлення волі агента ФСБ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним агента російської спецслужби ФСБ, який збирав дані про українські розробки у ракетобудуванні. Зловмисника засуджено до 8 років та 1 місяця позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

У відомстві нагадали, що в травні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність жителя Луганщини, завербованого ФСБ РФ.

Встановлено, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора, зловмисник встановив контакт з військовослужбовцями одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України. Його метою було отримання від останніх, за грошову винагороду, відомостей щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

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Ворожого агента було затримано "на гарячому" під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Судовий розгляд матеріалів кримінального провадження відбувався за підтримки публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури.