Управління охорони здоров'я Данії дозволило вагітним жінкам вакцинуватися від COVID-19

Управління охорони здоров'я Данії дозволило вакцинуватися від коронавірусу вагітним жінкам. Їм рекомендують робити щеплення в другому або третьому триместрі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє данська щоденна газета Politiken.

"Вивчивши останні дані й досвід інших країн, Управління охорони здоров'я та лікарських засобів Данії рекомендує вакцинацію від коронавірусу вагітним жінкам", - ідеться в повідомленні.

Відомство рекомендує робити вагітним жінкам вакцинацію в другому або третьому триместрі. Отримати щеплення вони зможуть за попереднім записом у лікаря.

"Якщо ви плануєте завагітніти або проходите курс лікування безпліддя, рекомендуємо пройти імунізацію зараз", - додають в управлінні охорони здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НСЗУ про вакцинацію вагітних від COVID-19: без гострої необхідності не варто, але якщо треба, то краще використовувати препарат Pfizer

Зазначено, що таке рішення було прийнято в зв'язку з вивченням досвіду інших європейських країн, а саме Швеції і Нідерландів, де дозволили COVID-вакцинацію для вагітних.