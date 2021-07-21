Управління охорони здоров'я Данії дозволило вагітним жінкам вакцинуватися від COVID-19
Управління охорони здоров'я Данії дозволило вакцинуватися від коронавірусу вагітним жінкам. Їм рекомендують робити щеплення в другому або третьому триместрі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє данська щоденна газета Politiken.
"Вивчивши останні дані й досвід інших країн, Управління охорони здоров'я та лікарських засобів Данії рекомендує вакцинацію від коронавірусу вагітним жінкам", - ідеться в повідомленні.
Відомство рекомендує робити вагітним жінкам вакцинацію в другому або третьому триместрі. Отримати щеплення вони зможуть за попереднім записом у лікаря.
"Якщо ви плануєте завагітніти або проходите курс лікування безпліддя, рекомендуємо пройти імунізацію зараз", - додають в управлінні охорони здоров'я.
Зазначено, що таке рішення було прийнято в зв'язку з вивченням досвіду інших європейських країн, а саме Швеції і Нідерландів, де дозволили COVID-вакцинацію для вагітних.
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