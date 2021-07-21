За добу від COVID-19 у Києві помер один чоловік, виявлено 232 нові випадки COVID-19, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 232 нові випадки COVID-19. Одна людина померла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Мер зазначив, що за добу в столиці було зафіксовано 232 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, одна людина померла. Усього коронавірус забрав життя 5222 осіб. Загалом на сьогодні підтверджено 217 191 випадок захворювання COVID-19.

Так, захворіли 137 жінок у віці від 18 до 90 років, 80 чоловіків у віці від 20 до 95 років, а також 10 дівчаток від 4 до 17 років і 5 хлопчиків від 3 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 44 хворих на коронавірус, а також 6 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: на Тернопільщині другий день поспіль динаміка госпіталізації не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Одужали минулу добу 199 осіб. Усього коронавірус подолали 207 949 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі - 47, у Солом'янському - 42 і в Дніпровському районі - 40 випадків", - зазначив Кличко.