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Новини Судова реформа
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ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко

ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко

Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ольгу Ступак за незаконне збагачення і брехню в деклараціях. ВРП проігнорувала матеріали кримінального провадження, які передало НАБУ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя знову підтвердила, що завдяки брехні можна стати суддею Верховного Суду. На момент конкурсу до Верховного Суду у 2017 році статки родини судді Ольги Ступак явно не відповідали їхнім доходам. На співбесіді у ВККС вона збрехала щодо джерел походження коштів для купівлі новенької BMW за 1,4 млн. Казала, що з продажу іншої авто, тільки от продаж відбувся через місяць після покупки. Збрехала звідки кошти у свекрухи, яка є номінальним власником будинку під Києвом на 380 кв., де живе сама суддя. Розказувала, що свекруха заробила, а виявилось, що це чоловік судді заплатив. Збрехала щодо того, відколи вона почала жити у цьому будинку. Казала з 17 року, тоді як тел. трафіки кажуть, що з 2015. Я свідомо кажу ствердно, бо усі ці факти доведені документально в ході розслідування справи НАБУ", - розповів Маселко.

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"Звідки кошти на такі статки, суддя таки не пояснила. Вона б могла сісти за це у тюрму, але Конституційний Суд її врятував, коли визнав неконституційною крим. відповідальність за незаконне збагачення та брехню у деклараціях. Але це є підставою для звільнення судді і ми ще на початку 2018 року подали таку скаргу. Потім НАБУ надало усі матеріали, які підтверджували брехню судді. У ВРП тягнули 3,5 року і нарешті сьогодні вирішили, що суддя нічого не порушила", - акцентував

"Ви запитаєте, як же спростовано докази надані НАБУ ? А ніяк. Ступак жодного разу не прийшла на засідання і не пояснила виявлені НАБУ факти. Дисциплінарна палата ВРП теж ніяк не пояснила, чому повністю проігнорувала матеріали НАБУ. Просто вдала, що їх немає. Тож суддя Ступак, яка уособлює собою повний набір того, за що люди не довіряють судам, завдяки ВРП повністю уникла покарання. Чим довше ми будемо зволікати з перезавантаженням цієї ВРП, тим складніше буде оздоровити нашу судову систему", - резюмував Маселко.

ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко 01
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко 02
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко 03

Автор: 

НАБУ (5095) Верховний Суд (1193) судова реформа (1459) суддя (1589) Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+21
Ну... І от шо робити далі? Здається тільки відстріл може зупинити це свавілля дуддівської системи.
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21.07.2021 12:45 Відповісти
+14
ОПГ в мантиях, самая сильная ОПГ в Украине
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21.07.2021 12:58 Відповісти
+10
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко - Цензор.НЕТ 7666

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" ©
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21.07.2021 13:03 Відповісти
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Ну... І от шо робити далі? Здається тільки відстріл може зупинити це свавілля дуддівської системи.
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21.07.2021 12:45 Відповісти
Вводить внешнее управление ЕС+США. Только так.
А отстрел - ну так на их места сядут те, кто остреливал.
Как после Майдана.
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21.07.2021 12:54 Відповісти
Ось вчора Рада це і започаткувала. З Богом!
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21.07.2021 13:03 Відповісти
????
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21.07.2021 13:10 Відповісти
розплющте очі,а в тих сша і єс чи не така ж сама корупція?
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21.07.2021 14:25 Відповісти
Надо не всп перегружать , а начинать публичные казни судейской банды !
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21.07.2021 12:46 Відповісти
таки да, продажные судьи не оставляют Народу другого выхода как суд Линче!
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21.07.2021 13:30 Відповісти
помнится бубося тоже "забыл" декларировать 5 миллионов от спекуляций с ОВДП.
Потом "вспомнил" но никто его за забывчивость не уволил. А судьи шо, рыжие, - их тоже память подводит.
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21.07.2021 12:47 Відповісти
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко - Цензор.НЕТ 4023Все, вместе с ************, косят под дурачка и на Майдан кивают и на *****. А законов не соблюдают. надо бы вспомнить пройденное
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21.07.2021 13:04 Відповісти
А кто такой Линч?
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21.07.2021 12:52 Відповісти
https://anews.com/novosti/118705024-sud-lincha-i-linchevanie-chto-znachit-i-otkuda-poshlo-jeto-vyrazhenie.html Суд Линча и линчевание - это публичная казнь подозреваемого без суда
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21.07.2021 13:33 Відповісти
Ты же не серьезно, правда? Ты же не думаешь, что я не знаю, что такое суд Линча или, на крайняк, не умею пользоваться Гуглом?!
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21.07.2021 13:46 Відповісти
тогда значит тебе лишь бы в лужу пукнуть? или как?
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21.07.2021 14:01 Відповісти
Просрали такой шанс в 14-ом! Теперь скольким поколениям терпеть это?
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21.07.2021 12:55 Відповісти
Просрали, коли Чорновола не вибрали Президентом. А далі, все закономірно до цього шло.
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21.07.2021 13:13 Відповісти
Приблизно цю фразу я говорив на початку грудня 1991 року.
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21.07.2021 14:33 Відповісти
При чому з того моменту, коли Порошенко заскочив на бульдозер, щоб стримувати народ від повалення Януковича ще 1 грудня 2013-го. Авжеж, "тільки мирними мітингами і зібраннями". Якби не "Правий сектор", було б як в Білорусі.
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Це все "зелебобіки" в 14 му просрали ,да?
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21.07.2021 14:27 Відповісти
Рука руку моет, вернее, одна рука другой руке деньги носит.
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21.07.2021 12:57 Відповісти
Реформа і ще раз реформа, бо це кубло буде захищатись всьома засобами! Потрібні великі зміни в законодавстві, щоб жодне падло не сховалось.
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21.07.2021 12:58 Відповісти
Ну и кто ее сделает, эту реформу? Ли Кван Ю? Или Беня со своим стадом?
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21.07.2021 13:03 Відповісти
і до чого тут Беня?
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21.07.2021 14:54 Відповісти
ОПГ в мантиях, самая сильная ОПГ в Украине
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21.07.2021 12:58 Відповісти
только садить на кол..
другого пути перевоспитания нет
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21.07.2021 13:02 Відповісти
Нет просто санкций чтобы за такое ВСП разогнать, поэтому от безнаказанности
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21.07.2021 13:02 Відповісти
ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко - Цензор.НЕТ 7666

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" ©
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21.07.2021 13:03 Відповісти
Эта судейская мафия - враг, оплот всего зла в Украине и 5-я колонна Кремля.
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21.07.2021 13:17 Відповісти
Кто-то хочет честности от одной судебной структуры, когда другие структуры сплошь коррумпированы? Этого не будет. Поэтому тезис Нужны высокие зарплаты, чтобы не было коррупции - всего лишь способ вызвать недовольство и транжирить бюджет.
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21.07.2021 13:23 Відповісти
когдато беднаялюля выдвигала такой же тезис.... но шота пошло нетак..... и нетуда......
шота опять пошло накарман
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21.07.2021 13:37 Відповісти
У тому ж таки "оновленому" ВС таких хитровиготовлених суддів не менше половини. Якщо б завтра за ними мали прийти, то уже сьогодні ці "феміноїди" до ночі уже були б хто у Криму, хто у Росії. У них для такого повороту подій все підготовлено. Чаус не дасть збрехати. А от членів і "членкинь" із ВСП слід було б притягати до кримінальної відповідальності за невжиття заходів. У них в ходу така собі фішечка - "збільшення довіри до судової влади", яку вони скрізь пхають, на усяких з'їздах, виступах, статейках, типу наукових роботах. Погугліть і побачите скільки про це варнякають, що аж гидко. А вирішення багатьох проблем у судах доволі проста - персональна відповідальність, а не тотальна безкарність.
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21.07.2021 13:36 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B

- а что ещё есть чем унять разнузданную власть придержащих? если есть примеры - в студию
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21.07.2021 13:45 Відповісти
Гнать Всю ВРП в шею. Их самих всех надо садить.
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21.07.2021 14:01 Відповісти
Круговая порука привела к тому, что Украина в которой живут судьи, прокуроры, полицейские генералы и чиновники высших эшелонов власти это совсем не та Украина в которой проживают все остальные "изгои"...
Их отношения к друг-другу настолько "высоки", что Ступак решает вопрос своего дальнейшего пребывания на должности судьи легко по телефону даже не приходя на заседания ВРП.
Обращать внимание на адвоката Маселко этим "небожителям" как минимум оскорбительно, ведь у них на кону "збільшення довіри до судової влади", а тут какой-то Маселко....
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21.07.2021 14:02 Відповісти
Главное - не допустить международных экспертов !!!
Далой внешнее управление, свои судди сами всё порешают!
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21.07.2021 14:03 Відповісти
Начинать нужно было с посадки кивалова-******** в 2005 г, но у Ющенка были свои планы.
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21.07.2021 14:28 Відповісти
Начинать надо было с Чорновола или Лукьяненка,а не с Кравчука в 1991м.
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21.07.2021 16:11 Відповісти
Бо врп - такі само пройдисвіти і повії, як і кандидат(к)и на звільнення.
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21.07.2021 14:29 Відповісти
От вам реальний доказ, що собою зараз являє наша "судова" система: ЦЕ НАСКРІЗЬ КОРУМПОВАНЕ ЗАКРИТЕ КЛАНОВЕ УТВОРЕННЯ МАФІОЗНОГО ТИПУ. В них діють правила квазі-омерти: покривати і не здавати "своїх", не впускати "чужих"(себто чесних) у свої лави, намагатись "пов'язати" будь-яку владу системою відносин "ти мені - я тобі". Попри "райдужні сподівання" на якийсь катарсис - очищення нашого"кривосуддя"(якщо таки остаточно провалиться судова реформа), я все більше упевнююсь: цим панам у мантіях реально може завадити руйнувати країну тільки один Суд - СУД ЛІНЧА!!
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21.07.2021 15:37 Відповісти
ВИЩА РАДА ПОКИДЬКІВ !!!!!!!!!!
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21.07.2021 17:19 Відповісти
А в чём проблема. Судья Ступак, как и Усик и Гулейков не рассматривают дела меньше сотен тысяч гривень. Игнорят, как и ВРП, правовые выводы Верховного Суда. Вот оттуда и доходы
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12.10.2021 10:53 Відповісти
 
 