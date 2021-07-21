ВРП відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ступак за брехню в деклараціях: дисциплінарна палата вдала, що надісланих НАБУ матеріалів немає, - Маселко

Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю Верховного Суду Ольгу Ступак за незаконне збагачення і брехню в деклараціях. ВРП проігнорувала матеріали кримінального провадження, які передало НАБУ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя знову підтвердила, що завдяки брехні можна стати суддею Верховного Суду. На момент конкурсу до Верховного Суду у 2017 році статки родини судді Ольги Ступак явно не відповідали їхнім доходам. На співбесіді у ВККС вона збрехала щодо джерел походження коштів для купівлі новенької BMW за 1,4 млн. Казала, що з продажу іншої авто, тільки от продаж відбувся через місяць після покупки. Збрехала звідки кошти у свекрухи, яка є номінальним власником будинку під Києвом на 380 кв., де живе сама суддя. Розказувала, що свекруха заробила, а виявилось, що це чоловік судді заплатив. Збрехала щодо того, відколи вона почала жити у цьому будинку. Казала з 17 року, тоді як тел. трафіки кажуть, що з 2015. Я свідомо кажу ствердно, бо усі ці факти доведені документально в ході розслідування справи НАБУ", - розповів Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП покриває нечесного суддю Трембача, який відмазав п'яного водія, провівши фейкове засідання заднім числом, - адвокат Маселко

"Звідки кошти на такі статки, суддя таки не пояснила. Вона б могла сісти за це у тюрму, але Конституційний Суд її врятував, коли визнав неконституційною крим. відповідальність за незаконне збагачення та брехню у деклараціях. Але це є підставою для звільнення судді і ми ще на початку 2018 року подали таку скаргу. Потім НАБУ надало усі матеріали, які підтверджували брехню судді. У ВРП тягнули 3,5 року і нарешті сьогодні вирішили, що суддя нічого не порушила", - акцентував

"Ви запитаєте, як же спростовано докази надані НАБУ ? А ніяк. Ступак жодного разу не прийшла на засідання і не пояснила виявлені НАБУ факти. Дисциплінарна палата ВРП теж ніяк не пояснила, чому повністю проігнорувала матеріали НАБУ. Просто вдала, що їх немає. Тож суддя Ступак, яка уособлює собою повний набір того, за що люди не довіряють судам, завдяки ВРП повністю уникла покарання. Чим довше ми будемо зволікати з перезавантаженням цієї ВРП, тим складніше буде оздоровити нашу судову систему", - резюмував Маселко.





