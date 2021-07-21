За п'ять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат

За січень-травень 2021 року в Україні померло 299 964 особи. За офіційною інформацією, COVID-19 став причиною смерті 33 912 осіб, злоякісні новоутворення (рак) - 30 333 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, всього в травні померли 57 293 українців (у тому числі від COVID-19 - 6 327 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померли 185 828 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 129 918 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 35 424 особи.

За даними Держстату, за січень-травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 осіб, серед них туберкульоз - 1 264, від СНІДу померли 983 українці.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 осіб (в т.ч. грип і пневмонія - 8 252 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

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Крім того, 11 345 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян, утоплення - 390, загибель на пожежі - 671, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 766, отруєння алкоголем - 881, самогубства - 2356, умисні вбивства - 537.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в 2020 році від COVID-19 померли 20 709 українців.





