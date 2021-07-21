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За п'ять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат

За п'ять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат

За січень-травень 2021 року в Україні померло 299 964 особи. За офіційною інформацією, COVID-19 став причиною смерті 33 912 осіб, злоякісні новоутворення (рак) - 30 333 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, всього в травні померли 57 293 українців (у тому числі від COVID-19 - 6 327 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померли 185 828 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 129 918 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 35 424 особи.

За даними Держстату, за січень-травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 осіб, серед них туберкульоз - 1 264, від СНІДу померли 983 українці.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 осіб (в т.ч. грип і пневмонія - 8 252 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

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Крім того, 11 345 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян, утоплення - 390, загибель на пожежі - 671, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 766, отруєння алкоголем - 881, самогубства - 2356, умисні вбивства - 537.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в 2020 році від COVID-19 померли 20 709 українців.

За пять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат 01
За пять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат 02
За пять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат 03

демографія (143) смертність (195) Держстат (1613)


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Топ коментарі
+4
За пенсию в 1850 грн и таком же пособии по инвалидности сильно не полечишься.Отсюда и смертность в нищей стране.
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21.07.2021 12:49 Відповісти
+3
к концу года вырастет ещё больше - кто-то замёрзнет а кто-то будет голодать от повышения тарифов
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21.07.2021 12:53 Відповісти
+3
Сталин с Кагановичем мелкие шалунишки в сравнении с Соросом, Пинчуком и Коломойским.
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21.07.2021 13:33 Відповісти
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Борьба зелебобика с гоями довольно успешна.
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21.07.2021 12:44 Відповісти
А, ведь, раньше люди вообще не умирали...
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21.07.2021 12:47 Відповісти
так,так за словами одного наймудрішого політика вмирають навіть ті,що раніше не вмирали!!!
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21.07.2021 14:22 Відповісти
За пенсию в 1850 грн и таком же пособии по инвалидности сильно не полечишься.Отсюда и смертность в нищей стране.
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21.07.2021 12:49 Відповісти
Спасибо за политинформацию.
А главное - в тему.
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21.07.2021 12:52 Відповісти
к концу года вырастет ещё больше - кто-то замёрзнет а кто-то будет голодать от повышения тарифов
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21.07.2021 12:53 Відповісти
Украине нужно разработать программу увеличения населения и нужно за каждого ребенка увеличивать награды - субсидии, бесплатное обучение, гуманитарная помощь, за 15 детей большой дом и коммунальные бесплатные пожизненно по родителям, и море еще нужно всяких программ на всех уровнях запускать, чтобы людей становилось больше! Чем больше людей, тем больше будет экономика, тем больше будет Армия, короче по всем показателям будет добавляться! И конечно нужно медицину улучшать и бесплатную и платную и чтобы люди дольше жили. И не только медицину, а и пропаганду спорта нужно запускать и открывать больше спорт площадок, спорт школ, спорт ивенты проводить по населенным пунктам, и т.д. и т.п.
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21.07.2021 12:55 Відповісти
Люди бувають і пенсіонерами, інвалідами, з вадами, непрацездатними і їх кількість пропорційно зросте. Фізично здорові виїдуть у країни де платять більше. Потрібна не кількість, а якість - бажано у царині політичної зрілості. від якої залежить майже все.
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21.07.2021 13:14 Відповісти
Евреи ведут Украину в Европу.
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21.07.2021 13:28 Відповісти
Сталин с Кагановичем мелкие шалунишки в сравнении с Соросом, Пинчуком и Коломойским.
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21.07.2021 13:33 Відповісти
МИЛЛИОН за год с небольшим !!!! ахренеть ((((( это что за ВОЙНА такая ????(((((
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Иудоглобализация. Предусматривает ликвидацию конкурентов на глобальное доминирование.
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21.07.2021 14:40 Відповісти
меня УБИВАЕТ цифра ""утопленников"" их что не учат ПЛАВАТЬ ??? или как себя вести на ВОДЕ ???? это просто ЖЕСТЬ !!!((( жизнь КОПЕЙКА (((((
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21.07.2021 13:38 Відповісти
Всього з початку року в Україні померло 299 964 осіб. Це на 59 997 смертей більше, ніж за січень-травень 2020 року, коли померло 239 967 осіб. У тому числі в травні померло 57 293 осіб (у травні 2020 року - 44 680 осіб).

Отака фігня, малята.
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21.07.2021 13:49 Відповісти
держава українських націоналістів за 30 років зменшила населення україни більше ніж гітлер і сталін :laugh: на 17 мільйонів)) держава укр націоналістів згеноцидила українців на третину - опустивши решту до рівня сомаліленду зімбвабви і папусасії :laugh:

слава україні
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21.07.2021 13:58 Відповісти
Та невже?

А скільки з цих 17 млн. просто виїхали у Європу чи Америку?

А скільки з цих 17 млн. померли через наслідки аварії на ЧАЕС, яку допустили совки своїми тупими випробовуваннями?

Ну і так: чому ж у совку в Україні станом на 1991 було всього 58 приватних легкових машин на 1000 жителів, а зараз в такій "поганій", як ти кажеш, Україні аж 245, тобто в 4 рази більше!
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21.07.2021 14:30 Відповісти
Білорусь накрило Чорнобилем більше ніж Україну. Але там не у кривавого диктатора не виходить геноцидити народ як у світлоносно-обрізаних.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Взагалі-то в Україні постраждалих від аварії на ЧАЕС в рази більше, ніж в Білорусі... Достатньо глянути статистику!

Лікарі зі стажем розповідають, що до 1986 року в Україні майже не було захворювань на рак - це була велика рідкість. А зараз?
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21.07.2021 15:13 Відповісти
В Україні на плямі радіоактивного забруднення проживала 1/10 частина населення, в Білорусі половина. Стрес і ослаблений імунітет внаслідок соціальної політики не менші чинники онкології, ніж радіація.
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21.07.2021 15:24 Відповісти
Рахувати вмієте? Яке населення Білорусі? 9 млн. Половина Білорусі - це 4,5 млн. людей. Ну хай по-вашому буде, я не впевнений, що аж 4,5 млн. людей постраждали. Тільки от в радіусі 100 км від ЧАЕС немає ЖОДНОГО великого білоруського міста, а за 90 км від ЧАЕС є 2,5-мільйонний (на той час) Київ, за 80 км - 300-тисячний Чернігів і за 100 км - 300-тисячний Житомир. Плюс, купа менших міст типу Коростеня, Ніжина і тд...
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21.07.2021 15:35 Відповісти
У містах сг продукція не вирощується. Через два роки радіація залишись тільки в грунті, рослинах і на дні річок. Площа сг землі під плямою забруднення у Білорусі така сама, як в Україні, з таким самим населенням в абсолютному вимірі і у 5 разів більша у відносному. У нас основна сг продукція вирощується у Вінницькій, Полтавській, Херсонській, більше на південь.
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21.07.2021 17:07 Відповісти
Де ти бачив українських націоналістів? Як стрибали мавпами по вулицях, так і стрибають. Влада належить іудогомосексуалістам, закамуфльованим у вишиванки. Навіть москалі мають в Україні більше кпіталів і масмедіа, ніж націоналісти.
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21.07.2021 14:54 Відповісти
Спасибо зекоманде за геноцид украинцев. ахметов, каломойше, фирташ, пинчук с мая 2019-го, каждый месяц становятся все богаче, а народ только беднее. Угадайте, кто сделал себя вместе?!!
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21.07.2021 15:32 Відповісти
По сравнению тем же периодом 2020. украинцев умерло на 25% больше - это около 60 тыс.чел.
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21.07.2021 16:58 Відповісти
 
 