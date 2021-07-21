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Новини Окуповані території
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В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу

В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість

Радник лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050" Катажина Пелчіньська-Наленч припустила, що коли-небудь доведеться закрити очі на окупацію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це вона сказала в інтерв'ю для Польського інституту міжнародних відносин.

За словами Пелчіньської-Наленч, яка раніше працювала послом у Росії, чим більше росіян відчувають, що їх люблять у Європі і що їх не відкидає Європа, включаючи Польщу, тим вищі шанси, що одного разу вони зможуть пристосуватися і знайти своє європейське коріння.

На питання про те, чи можна "полюбити" Росію з окупованим Кримом і Донбасом, політик зазначила, що з Кримом такий варіант можливий.

"Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде іншого виходу", - зазначила вона.

"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Можна знайти багато аналогій. Не дай боже, я не хочу захищати анексію Криму, тому що це, безумовно, була агресія, але думка, що в нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу. Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму", - додала Пелчіньська-Наленч.

Зазначають, що згідно з останніми опитуваннями "Рух Польща 2050" є третьою за популярністю після правлячої партії "Право і справедливість" та опозиційної "Громадянської коаліції", але протягом певного періоду займала і друге місце в рейтингах.

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Крим (14189) окупація (6751) Польща (8628) росія (66060) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+38
Еще одни кркмлевские шлюхи. Интересно, а есть вообще страны в Европе, где в политике нет коррупционных кацапских денег?
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21.07.2021 12:50 Відповісти
+21
Мадам дуже скоро вам доведеться "полюбити" кацапів на власному кордоні, який ще недавно називався польсько- білоруським.
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21.07.2021 13:04 Відповісти
+20
Проституция в Европе легальна , так что деньги не пахнут, даже если они в крови !
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21.07.2021 12:53 Відповісти
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всім давно зрозуміло,що ти каЦап лаптекопитний.
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21.07.2021 23:26 Відповісти
какой-то сраный советник, какой-то партии че-то там заявил и хопа, - такую "важную" новость безошибочно нашла раша тудей и бегом ознакомила с ней своихпоклонников
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21.07.2021 12:58 Відповісти
Потерпілий і прокурори не з'явилися. Суд над Фединою і Звіробій перенесли на жовтень
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21.07.2021 12:59 Відповісти
А вчора ДБРівці не з'явились на засідданя суду по позову активістів проти ДБР, яке відмовилось відкривати справу по "вагнерівцях".
Їм можна не ходити на суди ...
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21.07.2021 13:05 Відповісти
"...тем выше шансы, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни..." Пшекалка не знает простую истину, что навозный червь ни когда не сможет найти свои корни в генеалогическом древе пчелы.
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21.07.2021 13:00 Відповісти
"По словам Пелчиньской-Наленч, которая раньше работала послом в России ..."

Источник: https://censor.net/ru/n3278346

Завербували Катажину?
Спочатку такі з пониженою соціальною відповідальністю готові подарувати пуйлу чуже, а потім віддадуть і своє.
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21.07.2021 13:01 Відповісти
Мадам дуже скоро вам доведеться "полюбити" кацапів на власному кордоні, який ще недавно називався польсько- білоруським.
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21.07.2021 13:04 Відповісти
Куме ! Ви знаєте , всьо сі мінєє в життю . Тиждень тому , пішов я з жінков до лісу . Напали батяри , мене побили , а жінку полюбили ! Вчора знов ям пішов з жінков по гриби , до лісу . Знов батяри . Жінку побили , а мене полюбили, курва ! Всьо сі мінєє куме в життю , всьо сі мінєє . Я так розумію , що Польща теж чекає коли москалі її ********* .
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21.07.2021 13:07 Відповісти
ну так раша ніби всім намєкає: окупація ізраїлем зах.берегу та сх.єрусалиму, голанських висот, насильницька зміна населення, майна, терор та насилля , нехтування правами жителів територій- і лише бла бла вже більше 60років,азабоченость. тож модкель поведінки проста- так незаконно, але факт є фактом, тим паче бізнес, гроші не пахнуть. і на жаль це і є подвійними стандартами цивілізованого світу. та ж німеччина однаково на словах і діях відноситься як до ізраїльскої так і російської окупацій
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21.07.2021 13:07 Відповісти
Когда вы станете польским раком и вас "полюбят", то потом встать из этой позы вы уже не сможете.
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21.07.2021 13:08 Відповісти
Активизировались мордовские проститутки...
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21.07.2021 13:09 Відповісти
Любовь за деньги - стара как мир.
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21.07.2021 13:20 Відповісти
чим скоріше ********* расію з кримом, тим скоріше приймуть рісію з варшавою і гданськом. Дурне бабисько...
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21.07.2021 13:22 Відповісти
свой жопоблок, удивительно конечно.
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21.07.2021 13:23 Відповісти
"Советник лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050" Катажина Пелчиньская-Наленч не исключает, что однажды придется закрыть глаза на оккупацию Крыма..." Пусть потом не обижается если другие будут закрывать глаза, когда их Польшу будут дербанить как нацисты с коммуняками в 1939 году. https://censor.net/ru/n3278346
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21.07.2021 13:23 Відповісти
Интересно, как сейчас сложилось бы, если бы тогда коммуняки с Гитлером не поделили Польшу...
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21.07.2021 13:33 Відповісти
как делают такие "партии" набрав туда пару-другую сотен клошар догадаться не трудно..........
однажды некто Чемберлен уже привозил еропе "мир"..........
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21.07.2021 13:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0_2050

зареєстроване як асоціація з 24 серпня 2020 року. 3 листопада 2020 року............................

хххех............................ павлины говоришь(С)
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21.07.2021 13:30 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F

- журнашлюха............... ну и "посол в раисе" тоже не ............ собачий
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21.07.2021 13:32 Відповісти
Да это скорее всего проплаченные пуйлом, типа как АдГ в Германии или ЛеПенша во Франции. И сейчас они просто отрабатывают свои деньги. А на выборах шансов у них нет - поляки искренне ненавидят кацапов.
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21.07.2021 13:32 Відповісти
боже ну и маячня...как такие тупни становятся политиками? Может этой дуре сесть почитать историю СВОЕЙ страны и немного подумать над тем, можно ли из шариковых сделать европейцев? Ну как можно не уважать своих предков, свою историю и даже допускать малейшую гнилую мыслишку о каком то сотрудничестве с кацапами?! вам что цивилизованного мира мало? Зачем вы лезете в сортир? дблбл
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21.07.2021 13:32 Відповісти
Как-как.... Денег получили, да и всё. В Польше нет и не может быть прокацапских партий.
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21.07.2021 13:34 Відповісти
Я поважаю поляків за їхню національну монолітність і це те, що українцям не вистачає але історичні факти такі, що спочатку Польща лягла під Германію як остання курва, а потім «полюбила» чергового загарбника -совєти із допомогою котрого, вчинила геноцид і депортацію українців із їхніх історичних теренів! В той час УПА воювало на три фронти! Слава Героям!
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21.07.2021 13:34 Відповісти
Надеюсь в случае чего польские националисты размажут ее как жирного таракана по паркету, чтобы брызги разлетелись по обоям.
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Поляки мали б цій промосковській стерві язика відрубати.
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21.07.2021 13:36 Відповісти
Во первых,это какая-то седьмая вода на киселе,а во вторых,ее за эти слова вздрючат по полной.
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21.07.2021 13:38 Відповісти
Это бывший посол Польши в России и представитель Польши в ЕС.
Джидайка.
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21.07.2021 14:53 Відповісти
Не забувайте, Росія просто і тупо знищила всю польську політичну еліту в терористичному акті і як кажуть самі поляки, це було зроблено за замовленням одного із братів Качинських. Звичайно, це «теорія заколоту»'але я це чув від поляків. Менше із тим. Як відреагувала Польща?-мовчки втерлась.
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21.07.2021 13:41 Відповісти
Кое что о любви в Европе:
В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу - Цензор.НЕТ 3043
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21.07.2021 13:55 Відповісти
В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу - Цензор.НЕТ 2215
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21.07.2021 13:56 Відповісти
Тоді пшекам прийдеться готуватись полюбити Україну з Краковом та Любліном
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21.07.2021 14:06 Відповісти
В польском языке есть очень подходящее слово - "курва".
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21.07.2021 14:06 Відповісти
Полякам было мало что к@цапы угробили самолет под Смоленском с их гос апаратом на борту да еще и в канун Катынской мясорубки.
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21.07.2021 14:12 Відповісти
Так будет, и ничего с этим поделать нельзя, никто не хочет жить в вечных санкциях, тем более что Украина сильно слабый игрок на мировой арене.
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21.07.2021 14:19 Відповісти
Украина не "слабый игрок", а страна с многочисленными неукраинскими дипломатами.
Они отстаивают интересы России.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Сильнішого гравця за Україну, годі й шукати, її намагаються знашити з часів Київської русі правонуступницею якої є Україна, а виходить так що гинуть якраз ті країни що посмілилися її зачіпити!
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21.07.2021 16:09 Відповісти
Нарід! Не робить бурю у стакані , Це всього лише особиста думка якойсь там Катаржини . Якщо хтось тут в Украіні з депутатів Жопаблоку висрав би за Крим чи за дрючбу з расеей в медіа то зрозуміло що це не думка Украіни а лише думка пари довбойопів
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21.07.2021 14:28 Відповісти
Вона була послом Польщі у Московії
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21.07.2021 14:32 Відповісти
Совпадение? Не думаю.
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21.07.2021 14:48 Відповісти
Встигли вербанути так чи інакше.
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21.07.2021 16:17 Відповісти
Навіщо ти його поховав ?
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21.07.2021 14:40 Відповісти
ой, качинский, сорри
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21.07.2021 14:42 Відповісти
Качинский наверное в гробу сейчас переворачивается....
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21.07.2021 14:42 Відповісти
Поляки кажуть , що брат вбив брата кацапськими руками . Тобто ,той за кого думють, що вбили, насправді живий . Я знаю, бо у нас прямі родичі в Варшаві.
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21.07.2021 15:45 Відповісти
Польскі зборонені комунякі , разом з польскими неофашистами , в інших обгортках , під видом опозиції, за кацапські гроші повилазили , але ! Але більшість поляків ,відверто ненавидять рашу , комуняк , пам'ятають окупацію так що ні фіга в них не вийде.
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21.07.2021 14:37 Відповісти
феерическая долбошлепка
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21.07.2021 14:46 Відповісти
Девушка с прожидью. Вот так они и работают: сегодня полюбить Россию с Крымом,
а завтра полюбить Россию с Польским федеральным округом.
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21.07.2021 14:50 Відповісти
та вона з обойми Квасневського. Той бородить неприякаянній, щось і не чути зовсім. Ніхто бабла не несе. От і ця мамзель хоче вовчику потрафити, а як назвала свою ціль аж 2050 рік, навряд чи доживуть мамзель і її московські друзі які так "шукають" європейські корені, Крім гіркого полину та бояри нічого знайти не можуть.
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21.07.2021 15:24 Відповісти
А на Смоленську авіакатастрофу вона очі закрила чи їй це до дупи?
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21.07.2021 17:35 Відповісти
В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу - Цензор.НЕТ 1250
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21.07.2021 18:30 Відповісти
Цікаво,поляки ще отій дурі в"язи не скрутили? Ну то нехай начувається,бо поляки до усіляких таи москвофільських шльондр вельми люті,лютіші за українців удесятеро!
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21.07.2021 19:38 Відповісти
нормально... и в Польше есть дешовки......
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21.07.2021 20:30 Відповісти
Можно эту курву объявить хотя бы персоной нон грата в Украине?
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21.07.2021 23:03 Відповісти
Да, поляки в 1939 году должны были полюбить Германию и СССР, и тогда Гитлер и Сталин не почувствовали бы себя отвергнутыми и не вторглись бы в Польшу.
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22.07.2021 00:29 Відповісти
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