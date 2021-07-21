В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу

Радник лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050" Катажина Пелчіньська-Наленч припустила, що коли-небудь доведеться закрити очі на окупацію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це вона сказала в інтерв'ю для Польського інституту міжнародних відносин.

За словами Пелчіньської-Наленч, яка раніше працювала послом у Росії, чим більше росіян відчувають, що їх люблять у Європі і що їх не відкидає Європа, включаючи Польщу, тим вищі шанси, що одного разу вони зможуть пристосуватися і знайти своє європейське коріння.

На питання про те, чи можна "полюбити" Росію з окупованим Кримом і Донбасом, політик зазначила, що з Кримом такий варіант можливий.

"Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде іншого виходу", - зазначила вона.

"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Можна знайти багато аналогій. Не дай боже, я не хочу захищати анексію Криму, тому що це, безумовно, була агресія, але думка, що в нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу. Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму", - додала Пелчіньська-Наленч.

Зазначають, що згідно з останніми опитуваннями "Рух Польща 2050" є третьою за популярністю після правлячої партії "Право і справедливість" та опозиційної "Громадянської коаліції", але протягом певного періоду займала і друге місце в рейтингах.

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