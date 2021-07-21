В одній з опозиційних партій Польщі допускають можливість "полюбити" Росію з окупованим Кримом: мабуть, не буде іншого виходу
Радник лідера однієї з головних польських опозиційних партій "Рух Польща 2050" Катажина Пелчіньська-Наленч припустила, що коли-небудь доведеться закрити очі на окупацію Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це вона сказала в інтерв'ю для Польського інституту міжнародних відносин.
За словами Пелчіньської-Наленч, яка раніше працювала послом у Росії, чим більше росіян відчувають, що їх люблять у Європі і що їх не відкидає Європа, включаючи Польщу, тим вищі шанси, що одного разу вони зможуть пристосуватися і знайти своє європейське коріння.
На питання про те, чи можна "полюбити" Росію з окупованим Кримом і Донбасом, політик зазначила, що з Кримом такий варіант можливий.
"Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде іншого виходу", - зазначила вона.
"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Можна знайти багато аналогій. Не дай боже, я не хочу захищати анексію Криму, тому що це, безумовно, була агресія, але думка, що в нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу. Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму", - додала Пелчіньська-Наленч.
Зазначають, що згідно з останніми опитуваннями "Рух Польща 2050" є третьою за популярністю після правлячої партії "Право і справедливість" та опозиційної "Громадянської коаліції", але протягом певного періоду займала і друге місце в рейтингах.
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Їм можна не ходити на суди ...
Источник: https://censor.net/ru/n3278346
Завербували Катажину?
Спочатку такі з пониженою соціальною відповідальністю готові подарувати пуйлу чуже, а потім віддадуть і своє.
однажды некто Чемберлен уже привозил еропе "мир"..........
зареєстроване як асоціація з 24 серпня 2020 року. 3 листопада 2020 року............................
хххех............................ павлины говоришь(С)
- журнашлюха............... ну и "посол в раисе" тоже не ............ собачий
Джидайка.
Они отстаивают интересы России.
а завтра полюбить Россию с Польским федеральным округом.