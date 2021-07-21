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Пєсков про угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2": подробиць не знаємо

Пєсков про угоду США і Німеччини щодо

Берлін і Вашингтон досягли певного порозуміння щодо газопроводу "Північний потік - 2" під час візиту канцлера Ангели Меркель до США, проте їхні подробиці Кремлю поки невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо, що тема "Північного потоку - 2" стояла високо на порядку денному контактів канцлера ФРН у Вашингтоні, - зазначив представник Кремля. - Ми знаємо про те, що було досягнуто певне розуміння між Берліном і Вашингтоном. А в іншому - подробиць ми поки що не знаємо".

Водночас Пєсков, коментуючи домовленості США і ФРН про можливі санкції проти РФ за тиск на Київ наголосив, що "Росія послідовно відкидає будь-які спроби звинуватити її у використанні енергоресурсів як знаряддя політичного тиску".

"У цілому всім повинно бути добре відомо, що Росія завжди послідовно відкидала будь-які звинувачення в тому, що вона використовує енергоресурси як знаряддя політичного тиску", - сказав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що "так не було ніколи і так і не буде".

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"Усе є предметом комерційної домовленості і комерційної доцільності", - додав він.

При цьому Пєсков не став давати жодних оцінок наміру США і Німеччини і закликав дочекатися офіційних заяв з їхнього боку щодо можливості введення нових санкцій проти "Північного потоку - 2". "Давайте ми спочатку дочекаємося якоїсь офіційної інформації з цього приводу або якийсь текст буде опублікований або якісь заяви будуть зроблені щодо цього. Після цього вже ми будемо їх оцінювати", - сказав він.

Як повідомила раніше з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal, Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо "Північного потоку - 2" вже в середу, 21 липня.

Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на проєкт угоди США і ФРН щодо теми "Північного потоку 2", що влада ФРН буде готова вжити у відповідь заходи, якщо Росія буде використовувати поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.

"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку 2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство з посиланням на документ, що потрапив в його розпорядження.

У ньому, за даними Bloomberg, зазначають, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС.

"Зокрема, як ідеться в документі, може йтися про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв", - повідомляє агентство.

Німеччина (7481) росія (66060) США (23404) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+4
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем - Цензор.НЕТ 4232
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21.07.2021 13:11 Відповісти
+2
А нафига Америке Крым? Без Босфора (который находится у члена НАТО) Черное море просто бесполезная лужа, в которой скоро догниет ВМФ лаптеногих
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21.07.2021 13:19 Відповісти
+2
у Украины два союзника... ее Армия и Флот.... которые, к сожалению, на голодном пайке, до власть имущих никак не доходит.....
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21.07.2021 13:20 Відповісти
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Співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен від демократів Марсі Каптур жорстко розкритикувала домовленості між Вашингтоном і Берліном щодо «Північний потік-2», про які стало відомо за повідомленнями джерел у пресі.
Про це вона заявила в вівторок під час виступу в Конгресі, відеозапис якого розміщений на її офіційній твіттер-сторінці, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html передає «Укрінформ».
«Я виступаю разом з нашими союзниками в Центральній та Східній Європі проти «Північний потік-2″. Конгрес повинен відхилити будь-які угоди, які не можуть захистити трансатлантичну безпеку та суверенітет України», - наголосила Каптур.
На відео, доданому до текстового повідомлення, записаний її виступ перед членами Конгресу в вівторок.
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21.07.2021 13:01 Відповісти
При посиленні агресії проти України РФ відріжуть від поставок нафти і газу в Європу
США з ФРН вирішують питання без Зеленського. А в цей час московський емісар Зеленський зі всіх щілин котить бочку на Захід.

https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1 Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем - Цензор.НЕТ 8764
https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1 США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу «Північний потік - 2», вони, як очікується, будуть включати можливість введення санкцій проти Москви, якщо фашистська росія буде використовувати енергоресурси для тиску на Україну або зробить прямий акт агресії проти неї. Про це повідомило у вівторок агентство Блумберг,
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21.07.2021 13:09 Відповісти
Бреше.
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21.07.2021 13:03 Відповісти
...як завжди. Давно вже бабі приготували посаду і знають все!
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21.07.2021 13:08 Відповісти
Кінокомпанії, в яких працює дружина Тимошенка, отримують кошти з держбюджету на зйомки фільмів

Кінокомпанії, в яких працює дружина Кирила Тимошенка, отримують з державного бюджету десятки млн гривень на зйомки фільмів.

Про це йдеться в матеріалі https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ #Букв https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ "Президентський прораб Кирило Тимошенко ­від Фірташа і до Зеленського".
Альоні Тимошенко належать https://clarity-project.info/tenderer/40512445 ТОВ "Гудмедіа" , https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" та https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43471040/ ТОВ "Дрім Фільм" . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/33998086/ ТОВ "Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент" (https://uaculture.org/organisations/media-resursy-menedzhment/ партнер Українського культурного фонду - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#n205 бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", одним із засновників якої є Андрій Єрмак.
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21.07.2021 13:06 Відповісти
Кароче, квартал 95 при дєлє.
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21.07.2021 13:09 Відповісти
Люди Фірташа та Хорошковського проштовхували зміни у закон про мову... Ось така х777ня малятки у боротьбі вови з олігархами
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21.07.2021 13:16 Відповісти
Вы зачем не по теме пишите?
Недержание?
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21.07.2021 13:15 Відповісти
Пояснюю - тема занадто приваблива щоб привернути увагу до вовиного кремлівсього кодла в ОПУ
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21.07.2021 13:18 Відповісти
ще пояснюю- саме вова тролить США зп погане служіння Україні, на фоні повної продажності Крмелю вовиної влади - УЛАВІЛІ?
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21.07.2021 13:20 Відповісти
Нет. Не уловил.
Ловить нечего.
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21.07.2021 14:28 Відповісти
Они вас читают здесь.
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21.07.2021 14:25 Відповісти
от дивіться:
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": дусб лурджебам кундур басрук

що помінялося?
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21.07.2021 13:07 Відповісти
божечки, який ти розумний!
шо, отак з першого дня і було ясно?
нереально розумний!
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21.07.2021 13:10 Відповісти
боже, так шо, вас до прігоженської ботоферми не з вулиці беруть???
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21.07.2021 13:21 Відповісти
ну, для вас вона може й сувора
навіть напевно
а ми, як завжди, регочемо з тупої фашні
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21.07.2021 13:50 Відповісти
Можешь растолковать зачем "Америке нужен был Крым"? Давай, навали нам телевизионного бреда из страны петуха из говна!
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21.07.2021 13:13 Відповісти
Піля "Америке нужен был Крым" можна проходити по коридору далі, напис на дверях "Психіатр". Доречі, якби янкі дійсно отримали Крим, то зробили б з нього ляльку. Натомість кацапи в черговий раз зробили помийку з захопленої території - бо то їх талант: перетворювати на лайно будь-що.
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21.07.2021 13:19 Відповісти
Це все вторинне. По міжнародному праву і низці міжнародних договорів Крим - це Україна. Тобто йди в дупу з мостами і дорогами. Побудуйте краще в Наросії людські сральнікі і пустіть газ у дєрєвні, бо вєлікоросьі хмизом і вихлопом з кишківника гріються. Строїтєль сраний.
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21.07.2021 14:44 Відповісти
Тоді чому у злиденній Україні мінімальна зарплата вища ніж у багатій Наросії? ЗІ І взагалі не має такої країни як россія.
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21.07.2021 15:18 Відповісти
А нафига Америке Крым? Без Босфора (который находится у члена НАТО) Черное море просто бесполезная лужа, в которой скоро догниет ВМФ лаптеногих
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21.07.2021 13:19 Відповісти
да это кацапская мантра, сугубо для внутреннего потребления - "США хотели захватить Крым". А нафига он им нужен, если проливы контролируются НАТО ? Это всё равно, что на Байкале флот строить.
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21.07.2021 13:46 Відповісти
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Деталями не располагаем - Цензор.НЕТ 4232
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21.07.2021 13:11 Відповісти
Ніколи не повірю, що агент Штазі не інформує агента КДБ.
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21.07.2021 13:15 Відповісти
Меркель і Ґаук - східні німці на чолі ФРН
Більшість керівних посад у німецькій політиці досі належать німцям із західних федеральних земель. Водночас саме федеральний президент і канцлерка мають східне походження. І це часом дуже помітно.https://www.dw.com/uk/меркель-і-ґаук-східні-німці-на-чолі-фрн/a-18728407
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21.07.2021 13:25 Відповісти
Біографія Ангела була третьою дитиною в родині лютеранського пастора Горста Каснера і вчительки Герлінди Каснер які жили в Гамбурзі. Після її народження сім'я переїхала в НДР, де її батько очолив прихід у містечку Темплін. Її батько, лютеранський пастор, відкриває семінарію в НДР і керує будинком для інвалідів. Він утримується від будь-якої публічної критики режиму, що дає йому привілейоване положення: у його розпорядженні два автомобілі і можливість часто виїжджати на захід. Таким дивним чином східнонімецька влада виражала йому свою довіру, впевнена в тому, що пастор - переконаний комуніст.

https://svitppt.com.ua/images/44/43359/960/img2.jpg Пєсков про угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2": подробиць не знаємо - Цензор.НЕТ 8622 В юності Ангела була в піонерській організації, Комуністичному союзі молоді, і одночасно була членом молодіжної організації християнських демократів. У школі добре опанувала російську мову.Часто відвідувала Москву у складі делегацій молододі НДР . Пізніше вивчила англійську. У 1978 році закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету, у 1986 захистила дисертацію. З 1978 до 1990 працювала в Центральному інституті фізичної хімії Академії наук НДР. Рано виходить заміж за фізика Ульріха Меркеля, з яким незабаром розлучається і сходиться з професором Йоахимом Зауером, на той час розведеним і батьком двох дітей.
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21.07.2021 13:31 Відповісти
у Украины два союзника... ее Армия и Флот.... которые, к сожалению, на голодном пайке, до власть имущих никак не доходит.....
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21.07.2021 13:20 Відповісти
Я не прихильник Пескова, а тим більше Росії, але хочу наголосити: так ведуть себе відповідальні політики, прес-секретарі і всякий, хто дотичний до якоїсь інформації. У нас же, поступають зовсім неадекватно: почув якусь інформацію(навіть конфідеційну) і тут же виклав на загал зі своїми вставками і в тій інтерпретації, яка йому вигідна. Це стосується і журналістів України, і політиків, особливо опозиційних, це стосується і політиків при владі. Якщо коротко: дуже багато словесного проносу!!!
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21.07.2021 14:38 Відповісти
 
 