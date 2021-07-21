Пєсков про угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2": подробиць не знаємо
Берлін і Вашингтон досягли певного порозуміння щодо газопроводу "Північний потік - 2" під час візиту канцлера Ангели Меркель до США, проте їхні подробиці Кремлю поки невідомі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Ми знаємо, що тема "Північного потоку - 2" стояла високо на порядку денному контактів канцлера ФРН у Вашингтоні, - зазначив представник Кремля. - Ми знаємо про те, що було досягнуто певне розуміння між Берліном і Вашингтоном. А в іншому - подробиць ми поки що не знаємо".
Водночас Пєсков, коментуючи домовленості США і ФРН про можливі санкції проти РФ за тиск на Київ наголосив, що "Росія послідовно відкидає будь-які спроби звинуватити її у використанні енергоресурсів як знаряддя політичного тиску".
"У цілому всім повинно бути добре відомо, що Росія завжди послідовно відкидала будь-які звинувачення в тому, що вона використовує енергоресурси як знаряддя політичного тиску", - сказав Пєсков.
Представник Кремля наголосив, що "так не було ніколи і так і не буде".
"Усе є предметом комерційної домовленості і комерційної доцільності", - додав він.
При цьому Пєсков не став давати жодних оцінок наміру США і Німеччини і закликав дочекатися офіційних заяв з їхнього боку щодо можливості введення нових санкцій проти "Північного потоку - 2". "Давайте ми спочатку дочекаємося якоїсь офіційної інформації з цього приводу або якийсь текст буде опублікований або якісь заяви будуть зроблені щодо цього. Після цього вже ми будемо їх оцінювати", - сказав він.
Як повідомила раніше з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal, Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо "Північного потоку - 2" вже в середу, 21 липня.
Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на проєкт угоди США і ФРН щодо теми "Північного потоку 2", що влада ФРН буде готова вжити у відповідь заходи, якщо Росія буде використовувати поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.
"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку 2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство з посиланням на документ, що потрапив в його розпорядження.
У ньому, за даними Bloomberg, зазначають, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС.
"Зокрема, як ідеться в документі, може йтися про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв", - повідомляє агентство.
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Про це вона заявила в вівторок під час виступу в Конгресі, відеозапис якого розміщений на її офіційній твіттер-сторінці, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3284069-kongres-mae-vidhiliti-budaki-domovlenosti-ssa-j-frn-sodo-nord-stream-2-kaptur.html передає «Укрінформ».
«Я виступаю разом з нашими союзниками в Центральній та Східній Європі проти «Північний потік-2″. Конгрес повинен відхилити будь-які угоди, які не можуть захистити трансатлантичну безпеку та суверенітет України», - наголосила Каптур.
На відео, доданому до текстового повідомлення, записаний її виступ перед членами Конгресу в вівторок.
США з ФРН вирішують питання без Зеленського. А в цей час московський емісар Зеленський зі всіх щілин котить бочку на Захід.
https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/ukrmir.info/wp-content/uploads/2021/07/ukrmir_info-72.jpg?ssl=1 США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу «Північний потік - 2», вони, як очікується, будуть включати можливість введення санкцій проти Москви, якщо фашистська росія буде використовувати енергоресурси для тиску на Україну або зробить прямий акт агресії проти неї. Про це повідомило у вівторок агентство Блумберг,
Кінокомпанії, в яких працює дружина Кирила Тимошенка, отримують з державного бюджету десятки млн гривень на зйомки фільмів.
Про це йдеться в матеріалі https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ #Букв https://bykvu.com/ua/bukvy/prezidentskij-prorab-kirilo-timoshenko-vid-firtasha-i-do-zelenskogo/ "Президентський прораб Кирило Тимошенко від Фірташа і до Зеленського".
Альоні Тимошенко належать https://clarity-project.info/tenderer/40512445 ТОВ "Гудмедіа" , https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" та https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43471040/ ТОВ "Дрім Фільм" . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/33998086/ ТОВ "Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент" (https://uaculture.org/organisations/media-resursy-menedzhment/ партнер Українського культурного фонду - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#n205 бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", одним із засновників якої є Андрій Єрмак.
Недержание?
Ловить нечего.
Песков о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": дусб лурджебам кундур басрук
що помінялося?
шо, отак з першого дня і було ясно?
нереально розумний!
навіть напевно
а ми, як завжди, регочемо з тупої фашні
Більшість керівних посад у німецькій політиці досі належать німцям із західних федеральних земель. Водночас саме федеральний президент і канцлерка мають східне походження. І це часом дуже помітно.https://www.dw.com/uk/меркель-і-ґаук-східні-німці-на-чолі-фрн/a-18728407
https://svitppt.com.ua/images/44/43359/960/img2.jpg В юності Ангела була в піонерській організації, Комуністичному союзі молоді, і одночасно була членом молодіжної організації християнських демократів. У школі добре опанувала російську мову.Часто відвідувала Москву у складі делегацій молододі НДР . Пізніше вивчила англійську. У 1978 році закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету, у 1986 захистила дисертацію. З 1978 до 1990 працювала в Центральному інституті фізичної хімії Академії наук НДР. Рано виходить заміж за фізика Ульріха Меркеля, з яким незабаром розлучається і сходиться з професором Йоахимом Зауером, на той час розведеним і батьком двох дітей.