Пєсков про угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2": подробиць не знаємо

Берлін і Вашингтон досягли певного порозуміння щодо газопроводу "Північний потік - 2" під час візиту канцлера Ангели Меркель до США, проте їхні подробиці Кремлю поки невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо, що тема "Північного потоку - 2" стояла високо на порядку денному контактів канцлера ФРН у Вашингтоні, - зазначив представник Кремля. - Ми знаємо про те, що було досягнуто певне розуміння між Берліном і Вашингтоном. А в іншому - подробиць ми поки що не знаємо".

Водночас Пєсков, коментуючи домовленості США і ФРН про можливі санкції проти РФ за тиск на Київ наголосив, що "Росія послідовно відкидає будь-які спроби звинуватити її у використанні енергоресурсів як знаряддя політичного тиску".

"У цілому всім повинно бути добре відомо, що Росія завжди послідовно відкидала будь-які звинувачення в тому, що вона використовує енергоресурси як знаряддя політичного тиску", - сказав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що "так не було ніколи і так і не буде".

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"Усе є предметом комерційної домовленості і комерційної доцільності", - додав він.

При цьому Пєсков не став давати жодних оцінок наміру США і Німеччини і закликав дочекатися офіційних заяв з їхнього боку щодо можливості введення нових санкцій проти "Північного потоку - 2". "Давайте ми спочатку дочекаємося якоїсь офіційної інформації з цього приводу або якийсь текст буде опублікований або якісь заяви будуть зроблені щодо цього. Після цього вже ми будемо їх оцінювати", - сказав він.

Як повідомила раніше з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal, Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо "Північного потоку - 2" вже в середу, 21 липня.

Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на проєкт угоди США і ФРН щодо теми "Північного потоку 2", що влада ФРН буде готова вжити у відповідь заходи, якщо Росія буде використовувати поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.

"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку 2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство з посиланням на документ, що потрапив в його розпорядження.

У ньому, за даними Bloomberg, зазначають, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС.

"Зокрема, як ідеться в документі, може йтися про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв", - повідомляє агентство.