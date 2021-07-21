Захворюваність COVID-19 в Україні починає коливатися на рівні плато, але про спалах говорити поки що рано, - KSE. ВIДЕО

Захворюваність COVID-19 в Україні перестала знижуватися, кількість госпіталізацій на добу зросла за тиждень на 3%, але говорити про спалах поки рано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважають експерти Київської школи економіки (KSE).

"Госпіталізації і кількість виявлених випадків захворювання в Україні після трьох місяців падіння стабілізувалися. За останній тиждень кількість госпіталізацій показала зростання на 3%. Це означає, що захворюваність починає коливатися на рівні плато. Але такого зростання ще недостатньо для того, щоб говорити про національний спалах", - повідомляє KSE з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка.

Експерт зазначає, що рівень зайнятості "ковідніх ліжок" по Україні залишається найменшим за весь 2021 рік. Зокрема, зараз зайняті 7% ліжок із "киснем" і 12% реанімаційних ліжок.

За словами Ганіченка, незначний тренд на зростання захворюваності фіксується тільки в Одеській області, де збільшився рівень госпіталізацій. При цьому вдвічі виріс рівень госпіталізації в Тернопільській області, але залишається в регіоні стабільно низьким, тому що ситуація, що спостерігається, не свідчить ще про початок спалаху.

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Разом із тим KSE констатує, що кількість українських регіонів, які показують тренд на зниження захворюваності, зменшується, а смертність залишається на низькому рівні.

Водночас для досягнення до кінця року позитивного ефекту від вакцинальної кампанії темпи вакцинації необхідно збільшити як мінімуму втричі, вважає Ганіченко.

"Відсоток більш поширених варіантів вірусу, темпи вакцинації, тривалість імунітету і карантин залишаються факторами невизначеності, які будуть впливати на подальші прогнози і розвиток ситуації в Україні", - пояснюють у KSE.