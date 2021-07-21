УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 823 9

Захворюваність COVID-19 в Україні починає коливатися на рівні плато, але про спалах говорити поки що рано, - KSE. ВIДЕО

Захворюваність COVID-19 в Україні починає коливатися на рівні плато, але про спалах говорити поки що рано, - KSE. ВIДЕО

Захворюваність COVID-19 в Україні перестала знижуватися, кількість госпіталізацій на добу зросла за тиждень на 3%, але говорити про спалах поки рано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважають експерти Київської школи економіки (KSE).

"Госпіталізації і кількість виявлених випадків захворювання в Україні після трьох місяців падіння стабілізувалися. За останній тиждень кількість госпіталізацій показала зростання на 3%. Це означає, що захворюваність починає коливатися на рівні плато. Але такого зростання ще недостатньо для того, щоб говорити про національний спалах", - повідомляє KSE з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка.

Експерт зазначає, що рівень зайнятості "ковідніх ліжок" по Україні залишається найменшим за весь 2021 рік. Зокрема, зараз зайняті 7% ліжок із "киснем" і 12% реанімаційних ліжок.

За словами Ганіченка, незначний тренд на зростання захворюваності фіксується тільки в Одеській області, де збільшився рівень госпіталізацій. При цьому вдвічі виріс рівень госпіталізації в Тернопільській області, але залишається в регіоні стабільно низьким, тому що ситуація, що спостерігається, не свідчить ще про початок спалаху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

Разом із тим KSE констатує, що кількість українських регіонів, які показують тренд на зниження захворюваності, зменшується, а смертність залишається на низькому рівні.

Водночас для досягнення до кінця року позитивного ефекту від вакцинальної кампанії темпи вакцинації необхідно збільшити як мінімуму втричі, вважає Ганіченко.

"Відсоток більш поширених варіантів вірусу, темпи вакцинації, тривалість імунітету і карантин залишаються факторами невизначеності, які будуть впливати на подальші прогнози і розвиток ситуації в Україні", - пояснюють у KSE.

карантин (18172) Одеська область (3292) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
никто не соблюдает карантинные меры..зачем сотрясать воздух словоблудием..
показати весь коментар
21.07.2021 13:29 Відповісти
В магазини вже ходять без масок в пофігу мороз. В поліклініках медперсонал і раніше ходив без масок.
показати весь коментар
21.07.2021 13:34 Відповісти
Да потому что остались совковые руководители, которые просто не умеют работать если не видят своего сотрудника сидящего в офисном кресле.
показати весь коментар
21.07.2021 13:30 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX6hHLTYIxdrSw_smnonhSkVoioKKyFErP-fHy8jxLuDLzLdeenGs8ljCvtluVdLCMNj1uQAKAio3NQ8VybSlXEV40TV-3****-s1dQx1YwMo7ikDQ8pUe-Y_5NpNV3Eqw&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX6hHLTYIxdrSw_smnonhSkVoioKKyFErP-fHy8jxLuDLzLdeenGs8ljCvtluVdLCMNj1uQAKAio3NQ8VybSlXEV40TV-3****-s1dQx1YwMo7ikDQ8pUe-Y_5NpNV3Eqw&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701239936616704?__cft__[0]=AZX6hHLTYIxdrSw_smnonhSkVoioKKyFErP-fHy8jxLuDLzLdeenGs8ljCvtluVdLCMNj1uQAKAio3NQ8VybSlXEV40TV-3****-s1dQx1YwMo7ikDQ8pUe-Y_5NpNV3Eqw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Источник в СНБО: осенью в Украине ожидается появление штамма коронавируса «Голобородько»
показати весь коментар
21.07.2021 13:30 Відповісти
Клычко в контрах с зеленью потому коронобесы отступают окапались на своем плато и ждут
Финансирования, чтоб запустить статистику с новыми силами осенью.Но время не ждет.
показати весь коментар
21.07.2021 14:05 Відповісти
виходячи із статистичних даних цього експерта можна стверджувати, що всі, хто мав слабке здоровья і не міг виздоровіти від ковіду вже помер. Далі - лише зміна обставин, що можуть підвищити захворюваність: абсолютно новий штам, міграційна політика (відносно ерефії та інших зон), маніпулювання діагнозом для збереження ліжко-місць.
Мій дідусь за пропозицією знайомих фтизіатрів лягав на пару місяців взимку на "лікування". Я висловив мамі (його дочці) занепокоєння аби він дійсно не набрався інфекції. Але мама запевнила, що такі як він лежать взагалі в окремому корпусі і з інфекційними не спілкуються. Отак за совка берегли ліжко-місця. На даний момент вся територія бувшого тубдиспансера в руїнах і хащах.
показати весь коментар
21.07.2021 14:11 Відповісти
Нема ніяких підстав для різкого збільшення захворюваності. Школи, ВНЗ не функціонують. В транспорті вікна відкриті (бо літо) і віруси не накоплюються.
показати весь коментар
21.07.2021 14:35 Відповісти
Но глядя на расслабленных граждан, думается, что скоро будет не очень весело...
показати весь коментар
21.07.2021 15:43 Відповісти
Вы заколебали своей брехнёй про вспышку эпидемии.
показати весь коментар
21.07.2021 17:31 Відповісти
 
 