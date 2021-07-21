УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10373 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 898 5

Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль

Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль

Україна має домовленості на постачання 13 мільйонів доз вакцин. Вони повинні прибути до кінця літа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

Він закликав активно щеплюватися і нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в Україні.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих", - зазначив глава уряду.

Шмигаль також нагадав, що в Україні зараз доступні чотири види вакцин, "кожна з яких запобігає важкому перебігу хвороби".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ході п'ятого етапу вакцинації щеплення зможуть зробити особи зі статусом біженця, - МОЗ

вакцина (4419) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Договоренность и контракт, ведь, не одно и то же, правда, шмыгаль?
показати весь коментар
21.07.2021 13:30 Відповісти
Назбирали венигрету з усього світу. З миру по нитці, - голому петля на шию.
показати весь коментар
21.07.2021 13:30 Відповісти
как поступят вакцины, так и услышим про новую волну, нового штама.
показати весь коментар
21.07.2021 13:41 Відповісти
Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 200
показати весь коментар
21.07.2021 13:48 Відповісти
А где можно привиться пфайзером или модерной в Черкассах?
показати весь коментар
21.07.2021 15:21 Відповісти
 
 