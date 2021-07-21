Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль

Україна має домовленості на постачання 13 мільйонів доз вакцин. Вони повинні прибути до кінця літа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

Він закликав активно щеплюватися і нагадав про початок п'ятої хвилі вакцинації в Україні.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих", - зазначив глава уряду.

Шмигаль також нагадав, що в Україні зараз доступні чотири види вакцин, "кожна з яких запобігає важкому перебігу хвороби".

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