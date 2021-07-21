Ситуація з "Північним потоком-2" не завершена: вона проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського, - радник Єрмака

В Офісі Президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку-2" не може ухвалюватися за спиною в тих, кому цей проєкт загрожує.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Північний потік-2" - це взагалі не про економіку і лакшері-життя для окремих лобістів. Це виключно політичний або навіть публічний і масштабний пропагандивно-лобістський проєкт, який керівництво Росії хоче використовувати як зброю проти України та інших країн нашого регіону. Робота на всіх рівнях як у Європі, так і в Америці триває для того, щоб не допустити реалізацію цього проєкту в тому вигляді і з тими наслідками, як його задумали в РФ... Рішення щодо "Північного потоку-2" не може ухвалюватися за спиною у всіх тих, кому цей проєкт реально загрожує. Ситуація ще не завершена, і вона може бути повністю прояснена тільки під час візиту президента Зеленського у Вашингтон", - розповів він.

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За його словами, в Європі та Америці ведеться політична, дипломатична, юридична і жорстка інформаційна робота.

Подоляк додав, що Конгрес ухвалював відповідні рішення і неодноразово заявлялися відповідні позиції.

Раніше видання Politico із посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, повідомило, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Повідомляється, що офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проєкту і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.