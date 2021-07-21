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Ситуація з "Північним потоком-2" не завершена: вона проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського, - радник Єрмака

Ситуація з

В Офісі Президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку-2" не може ухвалюватися за спиною в тих, кому цей проєкт загрожує.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Північний потік-2" - це взагалі не про економіку і лакшері-життя для окремих лобістів. Це виключно політичний або навіть публічний і масштабний пропагандивно-лобістський проєкт, який керівництво Росії хоче використовувати як зброю проти України та інших країн нашого регіону. Робота на всіх рівнях як у Європі, так і в Америці триває для того, щоб не допустити реалізацію цього проєкту в тому вигляді і з тими наслідками, як його задумали в РФ... Рішення щодо "Північного потоку-2" не може ухвалюватися за спиною у всіх тих, кому цей проєкт реально загрожує. Ситуація ще не завершена, і вона може бути повністю прояснена тільки під час візиту президента Зеленського у Вашингтон", - розповів він.

Також читайте: США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Politico

За його словами, в Європі та Америці ведеться політична, дипломатична, юридична і жорстка інформаційна робота.

Подоляк додав, що Конгрес ухвалював відповідні рішення і неодноразово заявлялися відповідні позиції.

Раніше видання Politico із посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, повідомило, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Повідомляється, що офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проєкту і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

Автор: 

Німеччина (7481) США (23404) Північний потік (2473) Офіс Президента (2033) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+12
ДА НИКТО С Вовочкой не будет встречаться на него уже во всем мире стойкая аллергия человек не отвечающий за свои слова несущий пургу по делу и без дела
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21.07.2021 13:37 Відповісти
+10
Та все вже ясно. Найвеличніший лідор всєя Галактики і єйо окрєсностєй всьо просрав.
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21.07.2021 13:38 Відповісти
+9
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701661986574499?__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·

Я наконец-то понял, зачем на Банковой заказывают всякую хвалебную бредятину у обслуживающих их языком политологов.

Потом эту «дичь» показывают Зеленскому. Мол, политолог Полено и политический эксперт Пятикопеечный похвалили вашу великую «Большую стройку» или гениальный визит к Меркель.

И Зеленский такой успокаивается: мол, не все меня ненавидят ещё.

Все-все, включая политолога Полено и эксперта Пятикопеечного, которым приходится за харчи хвалить вызывающего омерзение комика только потому, что он единственный их работодатель)))))))
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21.07.2021 13:35 Відповісти
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701661986574499?__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·

Я наконец-то понял, зачем на Банковой заказывают всякую хвалебную бредятину у обслуживающих их языком политологов.

Потом эту «дичь» показывают Зеленскому. Мол, политолог Полено и политический эксперт Пятикопеечный похвалили вашу великую «Большую стройку» или гениальный визит к Меркель.

И Зеленский такой успокаивается: мол, не все меня ненавидят ещё.

Все-все, включая политолога Полено и эксперта Пятикопеечного, которым приходится за харчи хвалить вызывающего омерзение комика только потому, что он единственный их работодатель)))))))
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21.07.2021 13:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWMCfEVWt1w9rNULi1bllNNA8P5OSN8_h-41xrp_rL_4B0aLIONT3Icla2e2c0Jpa4aLXK7ZHgv0y6_xQ07isW_tQecG_ANealyeAff-DJTWyINNUp1ocn2ZZemrd6bUhk&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWMCfEVWt1w9rNULi1bllNNA8P5OSN8_h-41xrp_rL_4B0aLIONT3Icla2e2c0Jpa4aLXK7ZHgv0y6_xQ07isW_tQecG_ANealyeAff-DJTWyINNUp1ocn2ZZemrd6bUhk&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701275449946486?__cft__[0]=AZWMCfEVWt1w9rNULi1bllNNA8P5OSN8_h-41xrp_rL_4B0aLIONT3Icla2e2c0Jpa4aLXK7ZHgv0y6_xQ07isW_tQecG_ANealyeAff-DJTWyINNUp1ocn2ZZemrd6bUhk&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

А когда там уже выгонят Ермака? Таким шутом и «хромой уткой» в международной политике выставить Зеленского надо было ещё постараться.

Может, Ермак действует по команде Путина или самого Шойгу?))))
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Зато для них ситуация по Украине уже завершена.
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21.07.2021 13:36 Відповісти
ДА НИКТО С Вовочкой не будет встречаться на него уже во всем мире стойкая аллергия человек не отвечающий за свои слова несущий пургу по делу и без дела
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21.07.2021 13:37 Відповісти
бубачка, грозный .... рукамиводитель страны как топнет ножкой, как заплачет от обиды, как откроет дела бурисмы на Байдена, тот как испугается - и сам приедет в Киев умолять величайшего о помиловании и привезет сто пятьсот ********** долляров. Наша ...звезда вселенского масштаба ослобородька- охреневший предатель страны, забота которого- только самовосхваление и самолюбование и воровство космического масштаба. А шо, жить же надо будет потом, и хорошо жить...
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21.07.2021 13:55 Відповісти
реклама "боржоми"?
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21.07.2021 13:38 Відповісти
Та все вже ясно. Найвеличніший лідор всєя Галактики і єйо окрєсностєй всьо просрав.
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21.07.2021 13:38 Відповісти
После встречи будет только один вариант!
Иди выдавайте Мойшу или пошли най!
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21.07.2021 13:38 Відповісти
Штаты уже сказали, что зебилы должны заткнуться насчёт С.П.-2 как минимум до вечера 21.07.
Но }{уйло приказало зебилам вякать- вот они и вякают. Надо это не читать, а сразу посылать зебильё известно куда.
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21.07.2021 13:39 Відповісти
Все тайное становится явным
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21.07.2021 13:41 Відповісти
соснешь ты...это очевидно!
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21.07.2021 13:42 Відповісти
Она уже решена, Зеленский не решает вообще ни чего
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21.07.2021 13:44 Відповісти
ибо и сам он....ничто
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21.07.2021 14:33 Відповісти
Я это и имел ввиду
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21.07.2021 14:34 Відповісти
и не Вы один !
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21.07.2021 14:38 Відповісти
а по выходным, Ермак заменяет Байдена в Белом Доме..
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21.07.2021 13:46 Відповісти
Як вже задовбали ці ділетанти при вдалі!
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21.07.2021 13:49 Відповісти
Articles by Олег Пономарь США просят Украину не критиковать публично сделку между США и Германией по СП-2. Зрада это или нет? Давайте разберем.
Начнем с условий самой сделки.
Итак:
- 3 млрд в год от РФ за транзит остаются.
- Договор на транзит должен быть продлен на 10 лет снова (Германия отвечает за Путина).
- 1-1,5 млрд долл Украине на развитие новой зеленной энергетики (а это очень нужно будет все равно, в любом случае, ведь эра углеводородов заканчивается).
- Санкции к РФ со стороны Германии (и ЕС тут не при чем, без права вето, то есть индивидуальные немецкие санкции вплоть до закрытия крана СП-2) и США в случае давления РФ на Украину.
Я считаю, что сделка очень НЕ плохая (а идеальных сделок не существует вообще в природе, так как любая сделка - это компромисс интересов).
По поводу того, что США просят Украину не критиковать публично сделку.
Зрада это или нет? Я считаю, что, конечно, нет.
Ибо исходим из того, что:
а) Украина в лодке Запада или нет? Если да (что Украина не очень-то доказывает), то нужно соблюдать солидарность с союзниками;
б) США выжали из Германии всё и даже больше. Я считаю, что эта сделка - это победа больше США, чем Германии ибо год назад, например, Меркель таких четких условий и слышать не хотела.
И не забываем - США должны заключить сделку с главным союзником США в Европе, членом НАТО и не рассориться вдрызг ;
в) Исходим из того, что ЧТО может дать критика Украиной сделки? Кто-то от нее откажется? Изменит? Нет (см. п.б). Поэтому любая критика - это выстрел в пустоту, сотрясание воздуха, риторика обиженного без результата. Более того, - это как с Почему мы до сих пор не в НАТО? Дебильный клин в отношениях с Западом, который на руку РФ (кстати, они и разгоняют сегодня зраду вместе с полезными идиотами в Украине - типа Украину слили США и Меркель, подливают масла в огонь).
г) Украина не имеет права вообще критиковать союзников, когда они просят Украину каждый день - санкции против Коломойского, отставка агента РФ Ермака, реформы, борьба с коррупцией и тд.
Вот так примерно.
Пора взрослеть. Это называется - реальная политика. Пора учиться реальной политике. Она сложна, но делать ее нужно тихо, с холодной головой, уважая интересы союзников и себя. С достоинством.https://www.ponomaroleg.com/sdelka-po-sp-2-mezhdu-ssha-i-germaniej-ochen-neplohaja.html
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21.07.2021 13:50 Відповісти
100%
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21.07.2021 15:22 Відповісти
Цена этим договорам-ломанная копейка в базарный день. Плавали,знаем,особенно,если вспомнить будапешстский меморандум 9 4года!
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21.07.2021 17:15 Відповісти
НЕплохая
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21.07.2021 18:35 Відповісти
чет вы загнули про три миллиарда, сейчас прокачка 40 и это в лучшем случае полтора миллиарда, из них больше половины на потдержание гтс и на прокачку
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22.07.2021 00:53 Відповісти
Лавина зовнішньополітичних перемог
Криворізького Найвеличнішого Геополітика ********** триває.

Тут можна лише процетувати слова відомої на весь світ письменниці Мендель:
"https://censor.net/ua/news/3168306/**********************************************************************************************************
https://censor.net/ua/news/3168306/**********************************************************************************************************" (с)
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21.07.2021 13:57 Відповісти
Ще в єрмака є радник... Наплодили бюджетожерів.
Заткніть свої писки, як ваш штати порадили.
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21.07.2021 14:00 Відповісти
так и гениальнейшая писака века менднльша тоже откомандирована в советники...или памощницы к дерьмаку... ))) все хиторож*пое и бесталанное но жадное кучкуется ))))
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21.07.2021 14:36 Відповісти
Хто такий той Єрмак, що навіть його радник має єкесь слово у медіапросторі? Зебіли, за нього ви теж голосували? Так, і до речі, чим займається вибраний вами президентом такий собі Вова Зєлєнскій? Він ще живе?
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21.07.2021 14:00 Відповісти
Та пора уже зрозуміти, що потік добудують і він запрацює. Як буде працювати побачимо, але точно від України тут уже нічого не залежить. Нашій владі треба думати де і як гроші заробляти, а не чекати лише шару. Шукайте ринки збуту для тих товарів, які виробляєте. Давайте працювати і менше красти, а то пів країни хабарників.
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21.07.2021 14:15 Відповісти
Искать врагов и списывать несостоятельность в управлении на это, проще. Москали же разорвали все торговые и производственные связи с Россией, а не украинская власть. Ну наверное умные люди стали бы постепенно переориентировать связи на запад с востока. Нет "берем мачете и рубим", и кто виноват? Москали?
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21.07.2021 14:24 Відповісти
Ой, пане раднику,не смішіть мою козу! Хто у пана ЗЕ буде питати: запускати ПП-2 чи ні. Пана ЗЕ викличуть до Вашінгтона тільки тому,щоби наказати йому приєднати Україну до ОРДЛО (ф-ла генДоссе Штайнмаєра) і на тому закінчити даунбасський шарварок, а загалом здати Україну путлеру,про що так мило і дружньо домовились фрау Меркель,пуцька і дядечко Джо. Мені, особисто, здається,що Україна стоїть на порозі великої війни,бо ніколи не піде на втілення в життя отієї ганебної гандонівської формули. Але,також, дико цікаво: а що заверещать фрау Меркель на пару із із своїм однодумцем-однопутлерівцем макароню,коли не десятки, не сотні тисяч,а міліони українців-біженців ломануться у Західну Європу уходячи від "руцькава міра",який по вині отих канцлерів і президентів піде війною в Україну?
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21.07.2021 14:21 Відповісти
І потім вас годувати? Москалі не дурні, ви їм нахрен не потрібні
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21.07.2021 14:29 Відповісти
Дурень думкою багатiе.
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21.07.2021 14:22 Відповісти
І піде не просто так,задля захоплення території нашо їдержави,але ще й для того,щоби вішати нас на вуличних фонарях! (слова віцеспікера держдури ерефії!) Що оті канцлери і президенти,виставлять по кордонам своїх країн кулемети?Так і у нас кулемети і гранати є, і що далі,подумали вони своїми дурними ріпами,що який кривавий танок завертиться по усій Західній Європі,чи ні?
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21.07.2021 14:28 Відповісти
Путин любые договоренности с США и Германией по гарантиям Украине прокачки газа похерит в любой момент и никто ему НИЧЕГО не сможет сделать!
Заявит что его ГТС сломалась и нужен ремонт на год и чо? Формально Путин не отказался от прокачки газа через Украину, но форс-мажор случился
Да путин будет платить даже в случае непрокачки газа, но тогда наша ГТС будет стоять пустая и выходить из строя потихоньку (а через год может вообще прийти в негодность и потребуются миллиарды на ее ремонт!!!)
***
Формально выйдет так = газа в трубе нет, но деньги мы за "условную прокачку" газа получаем, но ГТС разрушена!!!
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Досить пояснічати,одоробали......песиголовець вже закрив справу Байдена.....чи й далі як вош на гребінці?МОССАД,забери вже своїх жителів:песиголовця і його одоробала....
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21.07.2021 15:16 Відповісти
Та в нас самі "совєтнікі" на "совєтніках" !!!!!!! Плюнути не ма де!!!!!!
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21.07.2021 15:23 Відповісти
Тиба який важний пасажир наш прєЗЄдєнт... Значить судьба кацапсячого СП2 рєшаєтся в єВо руках, млять...
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21.07.2021 15:41 Відповісти
Дурень думкою багатіє.....
Що тут ще не завершено? Те що ПП-2 буде пущено в роботу це - факт. А решта - бла-бла-бла.
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21.07.2021 18:37 Відповісти
 
 