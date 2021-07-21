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Новини
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Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос

Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо

Радник Державного департаменту США Дерек Чолле спростовує інформацію, опубліковану у виданні Politico, про те, що нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

На запитання, чи дійсно Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, Чолле відповів: "Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

У радника Держдепу також запитали, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".

"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Видання The Wall Street Journal також заявило, що США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня.

Також читайте: Ситуація з "Північним потоком-2" не завершена: вона проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського, - радник Єрмака

Автор: 

Держдепартамент США (1650) США (23410) Північний потік (2473) Чолле Дерек (7)


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Топ коментарі
+12
Просили заткнутись зеленського, єрмака, арестовича і всю їхню шоблу.
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21.07.2021 14:13 Відповісти
+3
эх, прошли уже времена, когда президент сша ложился спать с мыслью "стоп, а что сегодня я сделал для украины?!"
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21.07.2021 14:15 Відповісти
+3
Якби той трубопровід і справді мав якийсь там стратегічний вплив на нацбезпеку США та світу - його б просто раки згризли одного зимового ранку. А прагнення США якщо не очолити цю проблемку то бодай залишитися у грі, цілком логічне.
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21.07.2021 15:32 Відповісти
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21.07.2021 14:07 Відповісти
Просили заткнутись зеленського, єрмака, арестовича і всю їхню шоблу.
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21.07.2021 14:13 Відповісти
Не вижу я здесь этих фамилий.
Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос - Цензор.НЕТ 3412
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21.07.2021 14:36 Відповісти
Мы теперь как русня - будем неудобных людей из украинцев выписывать.
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21.07.2021 15:44 Відповісти
эх, прошли уже времена, когда президент сша ложился спать с мыслью "стоп, а что сегодня я сделал для украины?!"
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21.07.2021 14:15 Відповісти
беда в том, что вот уже как 2 года прошли те времена, когда президент Украины ложился бы спать с мыслью: "стоп", а что я сделал сегодня для Украины?!"
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21.07.2021 20:07 Відповісти
Да, конечно, давоения никакого не было, просто попросили не критиковать сделку США и Германии по северному потоку.
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21.07.2021 14:23 Відповісти
Беда, ахрессор перестанет, давать деньги за транзит )) Оксюмерон какой то.
Украинцы объясните мне, как можно брать деньги у страны, якобы ведущей с вами прокси войну?
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21.07.2021 14:38 Відповісти
Давати гроші агресору не можна. А брати - так навіть товаришу сраліну з фошиздської німеччини ешелонами килими з кришталем та срібними виделками доставляли, аби той міг, за старою москальською традицією, жерти лайно із золотого посуду. Це у вас передоз інформації після обов'язкових тематичних інструктажів, що не передбачають наявності критичного мислення.
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21.07.2021 15:26 Відповісти
Це на мою у вас, з логікою проблемми))
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21.07.2021 18:39 Відповісти
Байден и его окружение готовят Украине капитуляцию перед РФ?! США пропонує Зеленському «політичну кастрацію» / ПІОНТКОВСЬКИЙ

https://www.youtube.com/watch?v=nLHXOXXrQWk

А это статья полковника Фролова (о которой говорит Пионтковский о финляндизации Украины)
https://republic.ru/posts/101066

На мнение украинского гражданского общества не обращают внимание ни США, ни РФ. А зря. Майдан, добровольческое и волонтерское движение 2014 года не дало уничтожить Украину.
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21.07.2021 14:38 Відповісти
Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос - Цензор.НЕТ 8358
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21.07.2021 15:00 Відповісти
Это значит, что у Штатов есть свой план. И они не хотят идти ни у кого на поводу. Это уже интересно!
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21.07.2021 15:20 Відповісти
Якби той трубопровід і справді мав якийсь там стратегічний вплив на нацбезпеку США та світу - його б просто раки згризли одного зимового ранку. А прагнення США якщо не очолити цю проблемку то бодай залишитися у грі, цілком логічне.
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21.07.2021 15:32 Відповісти
Трамп ты шо творишь.
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21.07.2021 23:53 Відповісти
 
 