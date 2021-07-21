Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос
Радник Державного департаменту США Дерек Чолле спростовує інформацію, опубліковану у виданні Politico, про те, що нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
На запитання, чи дійсно Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, Чолле відповів: "Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".
У радника Держдепу також запитали, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".
"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
Видання The Wall Street Journal також заявило, що США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня.
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Украинцы объясните мне, как можно брать деньги у страны, якобы ведущей с вами прокси войну?
https://www.youtube.com/watch?v=nLHXOXXrQWk
А это статья полковника Фролова (о которой говорит Пионтковский о финляндизации Украины)
https://republic.ru/posts/101066
На мнение украинского гражданского общества не обращают внимание ни США, ни РФ. А зря. Майдан, добровольческое и волонтерское движение 2014 года не дало уничтожить Украину.