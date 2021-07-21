Кабмін ухвалив розпорядження для запуску системи екстреної допомоги за номером "112"

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження для запуску системи екстреної допомоги населенню за номером "112". Зокрема, забезпечив роботу міжвідомчої групи, яка керуватиме і стежитиме за впровадженням цієї системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання уряду.

Зазначимо, у зв'язку з формуванням оновленого складу Кабміну на сьогодні міжвідомча робоча група фактично не працює. Це своєю чергою не дозволяє організувати повноцінну міжвідомчу взаємодію центральних та інших органів влади, а також організацій зі створення і впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

Сьогоднішнє розпорядження передбачає:

- надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;

- визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112";

- внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.

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Зазначимо, службу екстреної допомоги "112" намагаються ввести в Україні вже не вперше. Так, у квітні 2018 року в МВС також анонсували запуск Служби екстреної допомоги "112".

Про запровадження служби "112" в Україні говорили і в 2007, і в 2012 роках, однак до реалізації проєкту справа так і не дійшла. Водноччас служба порятунку "112" діє в багатьох країнах Європи.