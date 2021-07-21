Завтра Солом'янський райсуд Києва розгляне клопотання СБУ про обрання запобіжного заходу Семенченку

Екснардеп Семен Семенченко запевняє, що глава СБУ Іван Баканов особисто дав вказівку відправити його під варту. Тим часом, Семенченко обіцяє оприлюднити "інформацію про участь представників української влади в провалах операцій української розвідки в 2020-2021 році".

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"За особистою командою Баканова мене знову намагатимуться закрити за ґрати. Завтра (22.07) о 10:30 в Солом'янському суді (М. Кривоноса, 25) відбудеться судове засідання за скаргою СБУ. Також буде оголошено інформацію про участь представників української влади в провалах операцій української розвідки в 2020-2021 роках (в тому числі і на нашому власному прикладі). Ця інформація була підготовлена ​​мною для посольства США в Україні. Почну пресконференцію о 10:00 у дворі перед судом. Якщо зелень вважає, що знайшла грушу для биття, то я засмучу її. Запрошую громадськість та представників ЗМІ", - заявив Семенченко.

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20 липня Семенченко повідомив, що "отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.