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ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією, - Шмигаль

ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією, - Шмигаль

Державна фіскальна служба (ДФС) до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією відомства і створенням нового органу - Бюро економічної безпеки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щоб весь процес пройшов планомірно, до 25 серпня має пройти аудит матеріально-технічних ресурсів ДФС", - сказав Шмигаль у ході урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

БЕБ має запрацювати 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

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ЗУ6іли замітають сліди на афери з пдв
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21.07.2021 14:31 Відповісти
А де аудит податкових справ, яки знаходяться в розробці? Все в топку! Чи то результат податкової амністії? Ухилення від сплати податків та інші фінансові злочини не повинні мати строку давнини. За злочини проти народу України винні повинні відповісти!
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21.07.2021 14:52 Відповісти
 
 