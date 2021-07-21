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Новини Коронавірус і карантин
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Епідемія COVID-19 не пояснює 25% приросту смертності в Україні. Тут і інші хвороби, і зниження рівня життя, - соціолог Головаха

Епідемія COVID-19 не пояснює 25% приросту смертності в Україні. Тут і інші хвороби, і зниження рівня життя, - соціолог Головаха

На зростання смертності в 2021 році вплинула епідемія, падіння рівня життя і зниження уваги українців до власного здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор Євген Головаха.

"Звичайно, епідемія коронавірусу не пояснює 25% приросту смертності. Швидше, тут комплекс причин, серед яких і COVID-19. За моїми спостереженнями, коронавірус став агресивнішим, смертність від нього дійсно вища цьогоріч. Але і хворих на початку 2021 року, особливо з лютого до квітня, було набагато більше, ніж торік. Відповідно, зросла і смертність. Є ще один невеликий фактор – ускладнення після COVID-19. Людина перехворіла торік, одужала, а потім кілька місяців по тому у неї могли виникнути суттєві проблеми зі здоров'ям. Мені складно судити, яку роль цей чинник міг зіграти в показниках смертності, але медики мають його додатково вивчати", – підкреслив співрозмовник.

Соціолог звернув увагу на те, що на тривалість життя вплинула зміна способу життя людей.

"Друга причина в тому, що медицина забула про багато хвороб, від яких люди теж помирають. Медики зосередилися на епідемії й менше працювали щодо інших захворювань, навіть планові операції скасовували. Це не сприяло тривалості життя. Особливо враховуючи, що змінився сам спосіб життя людей. Через обмеження зменшилася рухливість, упав моральний дух. Це загалом не сприяє здоров'ю", – підкреслив Головаха.

На його думку, свою роль у збільшенні смертності могло зіграти зниження рівня життя населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За п'ять місяців в Україні померли 299,9 тис. осіб, лише за травень - 57,2 тис., - Держстат

"Українці в більшості фаталісти: як бог дасть, так і буде. А насправді буде так, як наука дала. Як не сумно, люди самі стали менше піклуватися про своє здоров'я, про профілактику хвороб. І небажання людей робити щеплення проти коронавірусу нам ще відгукнеться. Питання з дітьми теж треба терміново вирішувати. Вони не тільки поширюють інфекцію, останні дані свідчать про те, що вони стали частіше і важче хворіти. Це велика група, яка теж потребує специфічної профілактики. І третій вагомий фактор – звичайно ж, зниження рівня життя. Збідніли люди, хоча на папері все гаразд", – резюмував соціолог.

Нагадаємо, 19 липня Державна служба статистики України оприлюднила дані про смертність протягом перших п'яти місяців 2021 року. У службі зазначили, що з початку року в Україні померло понад 299 тис. осіб, що на 25% більше, ніж 2020 року. У травні в країні померло 57,29 тис., це на 28,2% більше, ніж у травні минулого року.

Протягом 2020 року чисельність населення України зменшилася на 314,1 тис. осіб. Чисельність населення в Україні станом на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 особи.

Автор: 

бідність (143) демографія (143) карантин (18172) смертність (195) соціологія (260) Головаха Євген (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Основная причина - снижение уровня жизни!!! А это все: и питание, и средства на лечение, и лекарства, и т.д. и т.п.. Но когда народ для правящих и коррумпированных выродков является средством обогащения, то и уровень жизни соответствующий.
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21.07.2021 14:43 Відповісти
+9
А як же кінець епохи зубожіння?
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21.07.2021 14:50 Відповісти
+8
какой-то москальский наймит, простигоспади. не проходит и дня, чтобы нам по телевизору не обьявили о новом прорывном небывалом успешном начинании нашего солнцеподобного президента и его талантливой человеколюбивой команды, а тут "бедность, упадок медицины, утрата надежд и желания жить".. сбу, в разработку этого чОрта!
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21.07.2021 14:42 Відповісти
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у нас есть медицина???
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21.07.2021 14:39 Відповісти
Благодаря зеленскому у нас уже нет медицины. Зато 60 тыс врачей и мед персонала поехали подымать экономику польш, германий, италий, чехий. Спасибо зе!
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21.07.2021 15:35 Відповісти
))значит при Януковиче они лечили тут?)
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21.07.2021 15:50 Відповісти
На что Вы рассчитывали выберая дебила?!
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21.07.2021 17:50 Відповісти
Медицина у нас є ! Тільки що звідтиля.
Але талановить не усім. Кризові явища є.
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21.07.2021 18:39 Відповісти
А на лаптестане 800 жмуров каждый день - объясняет...
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21.07.2021 14:39 Відповісти
"снижение уровня жизни в 2021 году и 25% прироста смертности" и это все при великом реформаторе ЗЕленском с его "концом эпохи бедности" и "страной мечты"? А виноват в этом конечно же барыга-Порошенко.
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21.07.2021 16:43 Відповісти
какой-то москальский наймит, простигоспади. не проходит и дня, чтобы нам по телевизору не обьявили о новом прорывном небывалом успешном начинании нашего солнцеподобного президента и его талантливой человеколюбивой команды, а тут "бедность, упадок медицины, утрата надежд и желания жить".. сбу, в разработку этого чОрта!
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21.07.2021 14:42 Відповісти
погребинский начал размножаться почкованием.
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21.07.2021 14:42 Відповісти
Думаете конфеты уже съел ? )))
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21.07.2021 14:43 Відповісти
"солнцеподобного президента"

у тебя типичная для кацапа риторика
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21.07.2021 15:52 Відповісти
а у тебя типичная для клоунофила паранойя, умноженная на латентную зависть к тем, чей словарный запас превосходит то убожество, что у тебя под черепной коробкой.
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21.07.2021 16:24 Відповісти
може від карантину - від ожиріння вмирають. Від депресії теж - безнадія. А може Воно винувате - їсть людей.
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21.07.2021 14:42 Відповісти
Основная причина - снижение уровня жизни!!! А это все: и питание, и средства на лечение, и лекарства, и т.д. и т.п.. Но когда народ для правящих и коррумпированных выродков является средством обогащения, то и уровень жизни соответствующий.
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21.07.2021 14:43 Відповісти
👏👏👏👏👏 Саме так. Все решту - похідне. Зниження рівня життя недозволяє повноцінно лікуватися препаратами необхідної як ті. Звідси і коввшилд замість пфайзеру і панкреатин замість креону. Окрім того половинв населення стоїть перед вибором, від чого померти - від хвороби, чи від недоїдання, чи харчування неякісними і часто шкідливими подуктами. Знову борщ стала замінювати Мівіна і брикети сухих супів, які можна їсти десь у турпозоді раз на місяць, а не кожен день. Під цим постом уже з'явилася маса елементів, які слова Глевази не просто під сумнів ставлять, а й роблять з нього каіапського аґента. Зайве говорити, що це тролі Подоляка. Але мені цікаво, чому вони накинулися саме на цей пост? Адже те, що ОПа не хоче сприймати реальність не означає, що реальність пропала. Скільки не повтрюй "Хаова", у роті солодше не стпне. Навіть у рядового зебіла.
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21.07.2021 15:07 Відповісти
А як же кінець епохи зубожіння?
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21.07.2021 14:50 Відповісти
Хотілось би побачити смертність у розрізі політичних уподобань. Треба поросити центр Разумкова, нехай проведуть телефонне опитування. А чьо?
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21.07.2021 17:45 Відповісти
Философ-инфекционист.
Ждем интервью про COVID с ассенизатором.
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21.07.2021 14:51 Відповісти
Судя по голосованию на выборах снижение умственного развития тоже влияет на смертность.
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21.07.2021 15:08 Відповісти
некомпетентность слуг народа, скрытие реальных фактов про ковид-19 в Украине
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21.07.2021 15:21 Відповісти
В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

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Кто считал? я думаю, что украинцев в Украине не более 35 млн. И это количество при существующем порядке управления страной будет стремительно сокращаться.
Среди знакомой молодёжи нет ни одного, кто связывал бы своё будущее с этой страной.
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21.07.2021 15:30 Відповісти
Да, десятки лет настоящего геноцида. Учитывая, что в 1989 году украинцев было почти 52 млн. чел, а сейчас-где-то 35 млн., то население сократилось на 17 миллионов. Если не больше. Это беспрецендентно!
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21.07.2021 15:40 Відповісти
Обидва - счітатєлі ... "Я думаю" ...
41 588 354 - по даних реєстрів.
У Київ щоденно заїзджає і виїзджає 250-300 тис. людей. Це ж не значить, що вранці населення Києва 3,3 млн, а ввечорі 3,0 млн ...
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21.07.2021 18:35 Відповісти
Статистика по ковиду фейковая, а по смертности реальная. В какапстане то же самое, только в рази хуже. Совок.
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21.07.2021 15:36 Відповісти
зеленский же обещал вам прирост населения! Вот и получили: отрицательный прирост населения! Зато получилось смешно!
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21.07.2021 15:37 Відповісти
Перестали лечить другие болезни, кроме гновида. В других странах то же самое.
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21.07.2021 15:45 Відповісти
Основна причина - Зе-чума.
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21.07.2021 16:14 Відповісти
Стаття - лайно!
Тема про шоколядного баригу взагалі не розкрита!
Для зелеботів Гідрант - Бох)
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21.07.2021 16:16 Відповісти
За епохою зубожіння почалась епоха вимирання. Але ви самі цього захтіли.
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21.07.2021 17:43 Відповісти
Якщо Ви зробили ось такий висновок
https://censor.net/ua/news/3275535/tretyna_ukrayintsiv_mayut_antytila_do_covid19_sluga_narodu_radutskyyi

То логічно зробити і такий
Виявлені масштаби епідемії COVID-19 пояснюють 25% приросту смертності в Україні.
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21.07.2021 17:52 Відповісти
Конечно, эпидемия коронавируса не объясняет 25% прироста смертности.Источник: https://censor.net/ru/n3278376

С чего это "конечно"?!
Где вы взяли этого иксперда нетрезвой наружности?!
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21.07.2021 17:55 Відповісти
аступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор Євген Головаха.Джерело: https://censor.net/ua/n3278376
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21.07.2021 18:37 Відповісти
Найголовніша причина це - знищення медицини "доктор смерть" та баригою. І клоун нічого не зробив для покращення справ.
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21.07.2021 18:35 Відповісти
Вспоминается курьезный случай из статистики, когда изучался уровень смертности в зависимости от штата (США) и выявилось, что самая высокая смертность в Калифорнии.
Исследователи взялись руками за голову. В чем причина? Может радиация? Плохая вода? и.т.д. Истина вскоре открылась. Просто в Калифорнии поселяются много пенсионеров))). И наверное смертность среди пенсионеров немножечко больше чем среди подростков)))))).
ПыСы. Не замечали, что с улиц поисчезали старые бабульки-дедульки (Киев)?....Еще несколько лет их было намного больше. Не?
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21.07.2021 19:52 Відповісти
оккупационный режим с 1991го проводит планомерную систематическую политику геноцида народа - вот объяснение, а не простуда или кризис.
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21.07.2021 20:42 Відповісти
Молодь емігрує , от середньо-статистичний українець і постарішав . А чим старіший , тим більше болячок і до землі ближче . Тут все просто .
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21.07.2021 21:24 Відповісти
Когда в стране 73% населения идиоты верящие в сказки , то какая разница какой процент смертности и от чего. Наши идиоты не умнеют , даже когда их кацапы заставляют своих детей с голоду жрать , по тому не сдохнут от короны или дельты , то сдохнут от кацапской братской помощи , а КАКАЯ РАЗНИЦА.
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21.07.2021 21:43 Відповісти
 
 