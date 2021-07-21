Епідемія COVID-19 не пояснює 25% приросту смертності в Україні. Тут і інші хвороби, і зниження рівня життя, - соціолог Головаха

На зростання смертності в 2021 році вплинула епідемія, падіння рівня життя і зниження уваги українців до власного здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор Євген Головаха.

"Звичайно, епідемія коронавірусу не пояснює 25% приросту смертності. Швидше, тут комплекс причин, серед яких і COVID-19. За моїми спостереженнями, коронавірус став агресивнішим, смертність від нього дійсно вища цьогоріч. Але і хворих на початку 2021 року, особливо з лютого до квітня, було набагато більше, ніж торік. Відповідно, зросла і смертність. Є ще один невеликий фактор – ускладнення після COVID-19. Людина перехворіла торік, одужала, а потім кілька місяців по тому у неї могли виникнути суттєві проблеми зі здоров'ям. Мені складно судити, яку роль цей чинник міг зіграти в показниках смертності, але медики мають його додатково вивчати", – підкреслив співрозмовник.



Соціолог звернув увагу на те, що на тривалість життя вплинула зміна способу життя людей.



"Друга причина в тому, що медицина забула про багато хвороб, від яких люди теж помирають. Медики зосередилися на епідемії й менше працювали щодо інших захворювань, навіть планові операції скасовували. Це не сприяло тривалості життя. Особливо враховуючи, що змінився сам спосіб життя людей. Через обмеження зменшилася рухливість, упав моральний дух. Це загалом не сприяє здоров'ю", – підкреслив Головаха.



На його думку, свою роль у збільшенні смертності могло зіграти зниження рівня життя населення.

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"Українці в більшості фаталісти: як бог дасть, так і буде. А насправді буде так, як наука дала. Як не сумно, люди самі стали менше піклуватися про своє здоров'я, про профілактику хвороб. І небажання людей робити щеплення проти коронавірусу нам ще відгукнеться. Питання з дітьми теж треба терміново вирішувати. Вони не тільки поширюють інфекцію, останні дані свідчать про те, що вони стали частіше і важче хворіти. Це велика група, яка теж потребує специфічної профілактики. І третій вагомий фактор – звичайно ж, зниження рівня життя. Збідніли люди, хоча на папері все гаразд", – резюмував соціолог.



Нагадаємо, 19 липня Державна служба статистики України оприлюднила дані про смертність протягом перших п'яти місяців 2021 року. У службі зазначили, що з початку року в Україні померло понад 299 тис. осіб, що на 25% більше, ніж 2020 року. У травні в країні померло 57,29 тис., це на 28,2% більше, ніж у травні минулого року.



Протягом 2020 року чисельність населення України зменшилася на 314,1 тис. осіб. Чисельність населення в Україні станом на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 особи.