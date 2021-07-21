У Конституційному суді Білорусі пропонують, щоб одна людина була президентом не більше двох термінів
Глава Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в Конституції, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".
"Запропоновано уточнити конституційні терміни перебування на посаді президента, встановивши, що одна особа може бути президентом не більше двох термінів", - сказав Міклашевич.
Сьогодні пройшло дев'яте засідання Конституційної комісії Білорусі. На засіданні підбили підсумки роботи Конституційної комісії з розроблення пропозицій щодо зміни Конституції Республіки Білорусь.
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+9 Володимир Миколаєць
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+7 olele
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+6 Valery Greff
показати весь коментар21.07.2021 14:47 Відповісти Посилання
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по протоптанной дорожке Таракан в сортир крадется
Про це викладачка повідомила у Фейсбук, передає Рубрика.
"Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.https://rubryka.com/2021/07/21/dragomanova-zvilnyv-bilchenko/
Наш товарищ Берия
Вышел из доверия,
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/malenkov