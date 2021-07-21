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У Конституційному суді Білорусі пропонують, щоб одна людина була президентом не більше двох термінів

У Конституційному суді Білорусі пропонують, щоб одна людина була президентом не більше двох термінів

Глава Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в Конституції, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".

"Запропоновано уточнити конституційні терміни перебування на посаді президента, встановивши, що одна особа може бути президентом не більше двох термінів", - сказав Міклашевич.

Сьогодні пройшло дев'яте засідання Конституційної комісії Білорусі. На засіданні підбили підсумки роботи Конституційної комісії з розроблення пропозицій щодо зміни Конституції Республіки Білорусь.

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Білорусь (7968) Президент (815)


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Топ коментарі
+9
Двох пожиттєвих строків?
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21.07.2021 14:47 Відповісти
+7
Національний педагогічний університет імені Драгоманова звільнив професорку Євгенію Більченко.
Про це викладачка повідомила у Фейсбук, передає Рубрика.
"Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.https://rubryka.com/2021/07/21/dragomanova-zvilnyv-bilchenko/
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21.07.2021 14:47 Відповісти
+6
Так уже и не будет. Будет губернатором.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
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Так уже и не будет. Будет губернатором.
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Обнулится и будет ещё 10 лет "законно" рулить

по протоптанной дорожке Таракан в сортир крадется
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21.07.2021 16:18 Відповісти
Двох пожиттєвих строків?
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21.07.2021 14:47 Відповісти
))) за тем кто предложил уже закрепили камеру
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21.07.2021 15:10 Відповісти
Національний педагогічний університет імені Драгоманова звільнив професорку Євгенію Більченко.
Про це викладачка повідомила у Фейсбук, передає Рубрика.
"Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.https://rubryka.com/2021/07/21/dragomanova-zvilnyv-bilchenko/
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21.07.2021 14:47 Відповісти
Это зря. Перевести в Донецк и пусть там наслаждается.
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21.07.2021 14:56 Відповісти
нєєє, ватянка так не відступить - вона-бо зараз своїм циклопічним "рейтингом" ********
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21.07.2021 15:00 Відповісти
здихались паскуди...кафедру, якщо вона потрібна, завтра можна відновити.
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21.07.2021 15:09 Відповісти
"Пізно пить "Боржомі" коли нирки вже відпали!" (в білоруському варіанті - коли вони вже відбиті "мєнтами")
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21.07.2021 14:49 Відповісти
Обнуляйте Луку, чьо там!))
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21.07.2021 14:49 Відповісти
Правильно. Считать начинайте после следующих выборов.
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21.07.2021 14:50 Відповісти
Подписал себе увольнение - в лучшем случае и место в тюрьме - в худшем.
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21.07.2021 14:50 Відповісти
Ну, так Лукашенку тепер ще 2 президентських сроки світить, по закону.
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21.07.2021 14:51 Відповісти
Його ще не розстріляли ?)
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21.07.2021 14:52 Відповісти
Але це лайно сидит вже майже 30 РОКІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тобто це самий гуманний суд!!!!!!!!!!!!
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21.07.2021 14:53 Відповісти
вусате лайно хоче корони, щоб сидіти до скону... ще й владу по заповіту передати...
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21.07.2021 15:10 Відповісти
а лука мудіщєв, це адін чєлавєк?
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21.07.2021 14:53 Відповісти
Лукашенко КСБ: "Сколько хочу, столько и буду у власти, а ососбо говорливым - кадыки поотрываю!"
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21.07.2021 14:55 Відповісти
Он еще жив?
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21.07.2021 14:59 Відповісти
Что случилось? Потерял доверие?

Наш товарищ Берия
Вышел из доверия,
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.

Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/malenkov
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21.07.2021 15:10 Відповісти
За такое предложение можно лет на 15 за решетку попасть. Они шо там, такие смелые в Конституционном суде?
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21.07.2021 15:29 Відповісти
Та нє, то ж сам таракан подсовєтовав. Пройде тіпа цей срок і ще на один, бо більше непроживе
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21.07.2021 16:08 Відповісти
Ну да, как в Рашке, лохотрон продолжается 😁😁😁😁
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21.07.2021 15:31 Відповісти
І звичайно таракан (так же як і *****) повинен АбнуліЦЦА
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21.07.2021 16:06 Відповісти
О, неужели лед тронулся, господа присяжные засед... Шо значит животворящие санкции... Трепещите противники нового - перед натиском не устоять...
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21.07.2021 16:09 Відповісти
У Конституційному суді Білорусі пропонують, щоб одна людина була президентом не більше двох термінів - Цензор.НЕТ 6372
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21.07.2021 16:16 Відповісти
В России есть о двух сроках. Но есть Терешков с обнулением, Медведев с подменой...
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21.07.2021 16:20 Відповісти
Т.е. еще два строка и тогда уж точно все
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21.07.2021 16:38 Відповісти
Ну это же жесть, сейчас бульбенбаша быстанька пераизберется по новым правилам и шо только два срока? А потом Миколка младшенький пойдет царствовать и всем владети.
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21.07.2021 16:39 Відповісти
Після об"єднання його ***** призначить гауляйтером не невизначений термін.
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21.07.2021 17:19 Відповісти
Мойша, а што ж так позна? Не прайшло і чвэрці стагоддзя!
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21.07.2021 18:19 Відповісти
То есть ещё два срока. Верная инициатива.
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21.07.2021 23:52 Відповісти
 
 