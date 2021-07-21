Мінфін відзвітував про тестування митників: не пройшли 10,5%, найбільше відмінників на Буковинській та Поліській митницях. ІНФОГРАФІКА
Тестування посадових осіб Державної митної служби не пройшли 10,5% із 9,048 тис. митників, тоді як 56% показали позитивний результат за всіма трьома тестами - на знання митного та антикорупційного законодавства, на загальні здібності і тест на благонадійність.
"Водночас 10,5% митників не рекомендоване проходження служби", - повідомило Міністерство фінансів на сайті в середу за підсумками експериментального проєкту з тестування посадових осіб у відомстві, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначило міністерство, найвища частка нерекомендованих до проходження подальшої служби на Азовській митниці - 22,6%.
При цьому 495 із понад 9 тис. протестованих митників отримали відмінний результат за всіма трьома тестами, найбільший відсоток "відмінників" (9%) - на Буковинській та Поліській митницях, додали в Мінфіні.
Найвищий рівень благонадійності показали Подільська митниця (Хмельницька обл.) - 75%, Північна митниця (Чернігівська обл.) - 65%, Київська митниця (Черкаська обл.) - 69,5%.
"Найкращі результати з тестування на знання законодавства і загальні здібності показали Поліська, Буковинська, Дніпровська (Дніпропетровська обл.), Чорноморська (Миколаївська обл.) та Енергетична митниці - приблизно 90% службовців успішно склали тести", - зазначило міністерство.
Крім цього, тестування "умовно рекомендувало" продовжити службу 10,7% митників, які пройшли ці тести.
"Доля 10,7% умовно рекомендованих залежить від них самих: ці працівники мають зняти питання, які виникли до них у процесі тестування. Результати дають нам сигнал, що окремих працівників очікує підвищення, адже вони показали вищий рівень відповідальності та фаховості, ніж вимагає їхня нинішня посада", - цитує пресслужба Держмитслужби її главу Павла Рябікіна
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Самыми эффективными государственными менеджерами Украины признаны люди из окружения президента - рейтингСреда, 21 июля 2021, 12:23https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2021-07-21/samyimi-effektivnyimi-gosudarstvennyimi-menedjerami-ukrainyi-priznanyi-lyudi-iz-okrujeniya-prezidenta---reyting/238874 переглянути новину українською
Первые позиции рейтинга наиболее эффективных государственных менеджеров заняли представители команды президента Владимира Зеленского.Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного журналом "Фокус". Главным критерием, который составители рейтинга применяли к его участникам, было соответствие озвучиваемых обещаний и достижение конкретных результатов.В соответствии с этими показателями, первое место было присуждено главе Офиса президента Андрею Ермаку. "Фокус" оценил его "способность в кратчайшие сроки наладить качественную работу Офиса президента, а также построение эффективной внешней политики президента". Кроме этого, составители рейтинга отметили, что внутренние украинские вопросы Офису президента также удалось взять под контроль.Второе место по эффективности присуждено заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко. Как отмечает "Фокус", на этой должности Тимошенко находится с мая 2019 года, и с самого начала в его обязанности входила информационная политика. А начиная с июня 2020 года он дополнительно стал куратором глобального инфраструктурного проекта президента Владимира Зеленского - программы "Большая стройка". В марте 2021 года замглавы ОП стал также ответственным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей.В 2020 году "Большая стройка" закончила в срок строительные работы в 100 детских садиках и 100 школах, а также реализовала большое количество проектов по строительству и ремонту объектов транспортной инфраструктуры.Еще одним примером эффективного государственного управления Тимошенко "Фокус" называет контракт между ГП "Антонов" и Министерством обороны, по которому "Антонов" получил госзаказ на строительство трех самолетов АН-178 для ВСУ. От обещания Тимошенко до подписания договора прошло всего несколько месяцев.В 2021 по словам Тимошенко, в ходе "Большой стройки" в Украине будет построено и отремонтировано еще 6500 км дорог государственного и местного значения, а также 150 мостов.Верхние позиции рейтинга "Фокуса" заняли также министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Фискальной службы Вадим Мельник, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Якшо в нас дерьмаки та татарови - "благонадьожні", то "яка вже різниця", як казав оманський!...
Блин почему когда я прилетаю в штаты меня никто не шмонает вот украинские держиморды всегда лезут в личные вещи
Гордість нації, що могла отримати роботу будь де, але служать на благо країни...