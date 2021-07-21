Мінфін відзвітував про тестування митників: не пройшли 10,5%, найбільше відмінників на Буковинській та Поліській митницях. ІНФОГРАФІКА

Тестування посадових осіб Державної митної служби не пройшли 10,5% із 9,048 тис. митників, тоді як 56% показали позитивний результат за всіма трьома тестами - на знання митного та антикорупційного законодавства, на загальні здібності і тест на благонадійність.

"Водночас 10,5% митників не рекомендоване проходження служби", - повідомило Міністерство фінансів на сайті в середу за підсумками експериментального проєкту з тестування посадових осіб у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначило міністерство, найвища частка нерекомендованих до проходження подальшої служби на Азовській митниці - 22,6%.

Також читайте: "Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє ім'я як весільного генерала!" - Саакашвілі

При цьому 495 із понад 9 тис. протестованих митників отримали відмінний результат за всіма трьома тестами, найбільший відсоток "відмінників" (9%) - на Буковинській та Поліській митницях, додали в Мінфіні.

Найвищий рівень благонадійності показали Подільська митниця (Хмельницька обл.) - 75%, Північна митниця (Чернігівська обл.) - 65%, Київська митниця (Черкаська обл.) - 69,5%.

"Найкращі результати з тестування на знання законодавства і загальні здібності показали Поліська, Буковинська, Дніпровська (Дніпропетровська обл.), Чорноморська (Миколаївська обл.) та Енергетична митниці - приблизно 90% службовців успішно склали тести", - зазначило міністерство.

Крім цього, тестування "умовно рекомендувало" продовжити службу 10,7% митників, які пройшли ці тести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

"Доля 10,7% умовно рекомендованих залежить від них самих: ці працівники мають зняти питання, які виникли до них у процесі тестування. Результати дають нам сигнал, що окремих працівників очікує підвищення, адже вони показали вищий рівень відповідальності та фаховості, ніж вимагає їхня нинішня посада", - цитує пресслужба Держмитслужби її главу Павла Рябікіна







