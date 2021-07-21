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Орієнтовні дати візиту Зеленського до США "вже розуміємо", чекаємо на офіційне запрошення, - Никифоров

Орієнтовні дати візиту Зеленського до США

В Офісі Президента працюють над змістовним наповненням візиту Володимира Зеленського до США та очікують на офіційне запрошення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, коментуючи заяву тимчасового повіреного в справах США, заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента про те, що візит Зеленського до США, швидше за все, відбудеться в серпні, а не в липні.

"Запрошення ж іде від американської сторони, тому пан Джордж Кент точно знає краще. Ми вже розуміємо орієнтовні дати візиту. Тепер чекаємо на офіційне запрошення від наших партнерів, а поки працюємо над його наповненням", - сказав Никифоров.

Водночас прессекретар Зеленського не назвав орієнтовних дат візиту президента України до США.

Раніше тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент заявив, що Зеленський і Байден зустрінуться влітку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський наголошує на відсутності конкретних кроків лідерів США та Німеччини щодо протидії загрозам від запуску "Північного потоку - 2", - Никифоров

візит (1613) Зеленський Володимир (24358) запрошення (16) США (23410) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+22
Майя Санду сходу зачмирила клоуна , завгоспа і істоту , яка себе називає міністром МЗС. Відосіки тільки діють на "мудрий нарід" Вся планета і наші сусіди бачить, що у нас при владі малороси зрадники злодії і довбойоби тому і відношення відповідне.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5462
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21.07.2021 14:56 Відповісти
+15
П'ятеро Зебілів сукупно ледь дотягуються до рівня одніє Президента Майї Санду. Криворізьське циркове училище програє Гарвардській освіті Президента Молдови.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1741
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21.07.2021 15:07 Відповісти
+7
Вы бы лучше с первой леди поработали а то начнет селфи делать и по громкой связи орать: "Мама я в Америке а ты говорила бросай этого наркомана!"
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21.07.2021 14:58 Відповісти
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Майя Санду сходу зачмирила клоуна , завгоспа і істоту , яка себе називає міністром МЗС. Відосіки тільки діють на "мудрий нарід" Вся планета і наші сусіди бачить, що у нас при владі малороси зрадники злодії і довбойоби тому і відношення відповідне.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5462
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21.07.2021 14:56 Відповісти
100%
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21.07.2021 15:01 Відповісти
П'ятеро Зебілів сукупно ледь дотягуються до рівня одніє Президента Майї Санду. Криворізьське циркове училище програє Гарвардській освіті Президента Молдови.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1741
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21.07.2021 15:07 Відповісти
На Украине?
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21.07.2021 15:14 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXg7AsCBFhPTn03XwzaDwi5PKiGdgQFr1pNB7ZTRv1XzftfemefB4Cs6aLO1AyZiPruBoIzsUUHVUjFEStf7b2HfcGlqpoL6Rh8pa1spt7GQnuB8Ed269OGTx5bLMR7lHw&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

Сразу видно, кто Президент, а кто просто говорящая голова. Причем чаще всего бессвязно.

Майя Санду и говорящая голова.
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21.07.2021 15:53 Відповісти
Отшлёпала...
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21.07.2021 15:27 Відповісти
от...издила...
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21.07.2021 16:09 Відповісти
Ссаными тряпками...
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21.07.2021 16:33 Відповісти
Много ты, довбень, понимаешь
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21.07.2021 14:56 Відповісти
Рух лайна в природі. Нікіфоров пішов від Ахметова до Зе, а Мендель від Зе до Ахметова. Як на мене, Ахметова просто кинули. Трансфер явно не на його користь.
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21.07.2021 14:58 Відповісти
Сомнительно, чтобы Ахметов так позволил бы с собой обращаться. Да еще и своей кукле. Мы просто пока не все знаем. Вот когда мендель заговорит, станет яснее, что и как
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21.07.2021 15:04 Відповісти
Вы бы лучше с первой леди поработали а то начнет селфи делать и по громкой связи орать: "Мама я в Америке а ты говорила бросай этого наркомана!"
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21.07.2021 14:58 Відповісти
Вовік нижчий за *****.
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21.07.2021 15:03 Відповісти
До того ж ***** - не наркоман, а просто *****.)
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21.07.2021 15:05 Відповісти
Зеледент свою шапку Наполеона оденет и перещеголяет каблуки бункерфюрера.
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21.07.2021 15:23 Відповісти
ТИ ЩО БАРИГА, ДО ВИЩОГО ВСЕ ТЯГНЕШСЯ.
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21.07.2021 17:00 Відповісти
Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8970
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21.07.2021 15:03 Відповісти
Вода.
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21.07.2021 14:59 Відповісти
Некефир, для начало надо Витренко уволить и Коболево поставить откуда взяли =)
Это обязательная программа, зе-билье недогадливое)
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21.07.2021 15:02 Відповісти
Це знову за інвестіциями?
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21.07.2021 15:02 Відповісти
Понімаєм і работаєм над наполнєнієм. Філософьі однака.
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21.07.2021 15:04 Відповісти
Шо там понимать?! Новогодние корпоративы!

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2624
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21.07.2021 15:04 Відповісти
Сказано было - летом.
Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1461
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21.07.2021 15:08 Відповісти
В LA всегда лето
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21.07.2021 15:56 Відповісти
как ленточку на СП-2 перережут - так и пригласят)
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21.07.2021 15:05 Відповісти
Пригласят 20 августа, или чуть позже.
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21.07.2021 16:28 Відповісти
А я так розумію, що якщо ця зустріч і відбудеться то не більше 5 хвилин!!!!! Клоуну вручать лист з ......кількома пунктами які воно повинно здійснити, і після здійснення колись може відбудеться справжня зустріч!!!! а так і цієї зустрічі скорше за все не буде!!!!!!!
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21.07.2021 15:11 Відповісти
А ЩО ДАСТЬ ЦЯ ЗУСТРІЧ, НАВІТЬ ЯКЩО ТИ ПОЇДЕШ ДО БАЙДЕНА, ТО БУДЕ ТІЛЬКИ ЗЛИВ НАШИХ ІНТЕРЕСІВ, БАЙДЕН ПОХОЖЕ ЛЮДИНА ПУТІНА ЯК І МЕРКЕЛЬ.
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21.07.2021 17:05 Відповісти
У вас все добре?????? Може ковід 19 по чердаку вдарив, таку хєрню нести!!!!!!!!
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21.07.2021 17:30 Відповісти
похоже клован поедет в пикин
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21.07.2021 15:23 Відповісти
клоун хочет в Ростов
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21.07.2021 15:28 Відповісти
А смысл уже ехать в Вашингтон нашей опущенной Бубочке? Меркель с Байденом уже сказали, что СП-2 будет работать и не вздумайте возмущаться. Ну разве чтобы окончательно посориться со штатами и с репоедов сняли санкции. На это Бубочка способна, тут я не сомневаюсь в нем
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21.07.2021 15:35 Відповісти
Царевич целовал лягушку
И в рот, и в попу, и в живот.
А та шептала: ''Превращаюсь
Вот-вот...
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21.07.2021 16:35 Відповісти
Цікаво, у Байдена про це хоч знають?
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21.07.2021 17:33 Відповісти
Зрозуміло - зустріч відбудеться після відкриття ПП-2. А може і на цьому заході, на ходу...
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21.07.2021 18:31 Відповісти
 
 