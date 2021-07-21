Орієнтовні дати візиту Зеленського до США "вже розуміємо", чекаємо на офіційне запрошення, - Никифоров

В Офісі Президента працюють над змістовним наповненням візиту Володимира Зеленського до США та очікують на офіційне запрошення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, коментуючи заяву тимчасового повіреного в справах США, заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента про те, що візит Зеленського до США, швидше за все, відбудеться в серпні, а не в липні.

"Запрошення ж іде від американської сторони, тому пан Джордж Кент точно знає краще. Ми вже розуміємо орієнтовні дати візиту. Тепер чекаємо на офіційне запрошення від наших партнерів, а поки працюємо над його наповненням", - сказав Никифоров.

Водночас прессекретар Зеленського не назвав орієнтовних дат візиту президента України до США.

Раніше тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент заявив, що Зеленський і Байден зустрінуться влітку.

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