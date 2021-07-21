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Новини Агресія Росії проти України
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Воїна ООС поранено внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої, - ОТУ "Північ"

Воїна ООС поранено внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої, - ОТУ

У середу, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП

Військовослужбовцю оперативно було надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Воїна ООС поранено внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої, - ОТУ Північ 01

Автор: 

вибух (4525) поранення (2815) Донбас (22357) військовослужбовці (4808) операція Об’єднаних сил (6725)


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21.07.2021 15:09 Відповісти
Москалям смерть!
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21.07.2021 15:11 Відповісти
Одужання всім пораненим українцям.
І хай буде соромно зеленському за безправне положення наших військових.
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21.07.2021 15:15 Відповісти
А що дає епітет "невідомий"?
Це евфемізм, як "та сторона", "дехто", "північний сусід"?
Чи влада сподівається, що воїн підірвався на газовому балоні, камері від камазу чи міні 2 св.війни?
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21.07.2021 15:22 Відповісти
А это принципиальный вопрос? Надо следственную группу отправить собирать осколки в радиусе 500 метров?
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21.07.2021 15:35 Відповісти
Якщо врахувати що ваші воїни, самі собі в голову стріляють, потрібно перевіряти 10 раз
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21.07.2021 18:45 Відповісти
На "невідомому" предметі, кажете?
19.07.21 07:45 https://censor.net/ru/news/3277830/voyiska_rf_za_sutki_4_raza_narushili_rejim_tishiny_na_donbasse_primenyali_120mm_minomety_i_provodili

Найшвидшого одужання нашому захисникові.
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21.07.2021 15:58 Відповісти
 
 