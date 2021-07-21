Воїна ООС поранено внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої, - ОТУ "Північ"
У середу, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено українського військовослужбовця.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - зазначається в повідомленні.
Військовослужбовцю оперативно було надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
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І хай буде соромно зеленському за безправне положення наших військових.
Це евфемізм, як "та сторона", "дехто", "північний сусід"?
Чи влада сподівається, що воїн підірвався на газовому балоні, камері від камазу чи міні 2 св.війни?
19.07.21 07:45 https://censor.net/ru/news/3277830/voyiska_rf_za_sutki_4_raza_narushili_rejim_tishiny_na_donbasse_primenyali_120mm_minomety_i_provodili
Найшвидшого одужання нашому захисникові.