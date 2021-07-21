Воїна ООС поранено внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої, - ОТУ "Північ"

У середу, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - зазначається в повідомленні.

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Військовослужбовцю оперативно було надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.