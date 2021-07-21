Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле

У Державному департаменті США не вважають, що сама можлива участь Вашингтона в нормандському форматі щодо Донбасу допоможе вирішити проблему. Оскільки проблемою є саме Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Чолле.

"На даний момент, я вважаю, участь США в Нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, Росія - це агресор, той, хто створює проблеми", - наголосив він.

За словами Чолле, Вашингтон хоче підтримати процес мирного врегулювання і змусити Росію припинити те, що вона робить.

"Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їхній зустрічі в Женеві місяць тому. І знову-таки, це буде темою швидкої зустрічі президентів (Байдена і Зеленського. - ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості й надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", - додав він.

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