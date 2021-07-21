Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле
У Державному департаменті США не вважають, що сама можлива участь Вашингтона в нормандському форматі щодо Донбасу допоможе вирішити проблему. Оскільки проблемою є саме Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Чолле.
"На даний момент, я вважаю, участь США в Нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, Росія - це агресор, той, хто створює проблеми", - наголосив він.
За словами Чолле, Вашингтон хоче підтримати процес мирного врегулювання і змусити Росію припинити те, що вона робить.
"Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їхній зустрічі в Женеві місяць тому. І знову-таки, це буде темою швидкої зустрічі президентів (Байдена і Зеленського. - ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості й надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", - додав він.
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Отказом от санкций Соединенные Штаты планируют поправить свои отношения со странами Европы, и в первую очередь - с Германией.
В этой связи, агрессивная риторика Киева, как пишет издание, мешает Белому дому добиться своих целей. А давление со стороны США на Украину, руководство которой верит в возможность прекращения строительства газопровода, может встретить сильное сопротивление.(с) ... Вот и все - сливают сцуки
водугаз и Нас ...дякуем вам падлы ...
Интересно, что же ему предложило пуйло взамен, за отказ от поддержки Украины ?
Это же понятно всем.
Наберемся терпению... Украинская нация переживет старика Путина.
Британия на словах и понтах (проход эсминца у Крыма) будет нас поддерживать, а за нашей спиной выторговывать у Путина доступ к разработке новых месторождений газа, нефти, никеля. .... И когда Путин отстегнет им пару месторождений в концессию - Британия тут же начнет говорить Уркаине что ей нужно дружить с РФ.
США аналогично -им нужно добиться нейтралитета Путина когда США начнут жесткую экономическую войну с Китаем. Путин им это пообещает в обмен на невмешательство США в Украину. Думаю они УЖЕ почти договорились.