УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6289 відвідувачів онлайн
Новини Нормандські переговори
2 769 26

Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле

Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле

У Державному департаменті США не вважають, що сама можлива участь Вашингтона в нормандському форматі щодо Донбасу допоможе вирішити проблему. Оскільки проблемою є саме Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Чолле.

"На даний момент, я вважаю, участь США в Нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, Росія - це агресор, той, хто створює проблеми", - наголосив він.

За словами Чолле, Вашингтон хоче підтримати процес мирного врегулювання і змусити Росію припинити те, що вона робить.

"Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їхній зустрічі в Женеві місяць тому. І знову-таки, це буде темою швидкої зустрічі президентів (Байдена і Зеленського. - ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості й надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос

Держдепартамент США (1650) росія (66070) США (23410) нормандська четвірка (1526) Чолле Дерек (7)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Нет **************) - не проблемы. Нет раисии - нет проблем во всем мире.
показати весь коментар
21.07.2021 15:14 Відповісти
+4
Слили нас 73% мудрых зебилов в 2019. А єто уже ягодки
показати весь коментар
21.07.2021 15:19 Відповісти
+4
Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему.- Всё что можно было сказать за семь лет уже сказано./ Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
показати весь коментар
21.07.2021 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет **************) - не проблемы. Нет раисии - нет проблем во всем мире.
показати весь коментар
21.07.2021 15:14 Відповісти
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает руководство Украины «помолчать» насчет газопровода «Северный поток 2».
Отказом от санкций Соединенные Штаты планируют поправить свои отношения со странами Европы, и в первую очередь - с Германией.
В этой связи, агрессивная риторика Киева, как пишет издание, мешает Белому дому добиться своих целей. А давление со стороны США на Украину, руководство которой верит в возможность прекращения строительства газопровода, может встретить сильное сопротивление.(с) ... Вот и все - сливают сцуки воду газ и Нас ...дякуем вам падлы ...
показати весь коментар
21.07.2021 15:17 Відповісти
Слили нас 73% мудрых зебилов в 2019. А єто уже ягодки
показати весь коментар
21.07.2021 15:19 Відповісти
Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле - Цензор.НЕТ 3174
показати весь коментар
21.07.2021 15:51 Відповісти
та не только 73% Зедятлов слили а - ВСЕХ !!! .. и это ********..
показати весь коментар
21.07.2021 19:05 Відповісти
Ну шо, жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
показати весь коментар
21.07.2021 15:22 Відповісти
Да, это уже становится очевидно...
Интересно, что же ему предложило пуйло взамен, за отказ от поддержки Украины ?
показати весь коментар
21.07.2021 16:43 Відповісти
Гарант по Будамеморандуму ничего не гарантирует.
показати весь коментар
21.07.2021 15:19 Відповісти
Пока путин не подохнет никакие норманские форматы не дадут никакого результата.
Это же понятно всем.
Наберемся терпению... Украинская нация переживет старика Путина.
показати весь коментар
21.07.2021 15:19 Відповісти
Нина. голубушка. Это не Путин испортил россию.это россия порождает путиных. вспомните правителей которых русские особо почитают: Иван Грозный .Петр. Екатерина. Ленин.Сталин...ведь это монстры. сущности из ада . так что Ваши надежды .боюсь. беспочвенны. Помрет ху№ло на его место прийдет такое чудовище и не факт что оно не будет еще монструазнее
показати весь коментар
21.07.2021 17:29 Відповісти
Проблемы решается очень просто: разместите несколько военных баз на территории Украины.
показати весь коментар
21.07.2021 15:19 Відповісти
Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему.- Всё что можно было сказать за семь лет уже сказано./ Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
показати весь коментар
21.07.2021 15:21 Відповісти
Я вообще за то чтобы Германию заменить Великобританией, а Францию- США. Зеля с такими посредниками не будет на переговорах χερнёй заниматься. А то приходят на Нормандсую встречу для решения своих личных проблем: Фрау в грязьпром устраивается, Макрон хотелки своей второй натуры удовлетворяет. Мало того что Бог страну бубочкой наградил, так ещё и посредникам доверять нельзя, ещё и Минск Лукашенко выбрали для переговоров.
показати весь коментар
21.07.2021 15:22 Відповісти
УВЫ, но все наши "союзники" используют нас в торге с РФ за получение выгоды от грабежа ресурсов РФ.
Британия на словах и понтах (проход эсминца у Крыма) будет нас поддерживать, а за нашей спиной выторговывать у Путина доступ к разработке новых месторождений газа, нефти, никеля. .... И когда Путин отстегнет им пару месторождений в концессию - Британия тут же начнет говорить Уркаине что ей нужно дружить с РФ.
США аналогично -им нужно добиться нейтралитета Путина когда США начнут жесткую экономическую войну с Китаем. Путин им это пообещает в обмен на невмешательство США в Украину. Думаю они УЖЕ почти договорились.
показати весь коментар
21.07.2021 15:38 Відповісти
Интересно накой вообще тот формат - помнится одно чмо обещало закончитиь войну "просто посмотрев в глаза".
показати весь коментар
21.07.2021 15:23 Відповісти
оно уже в шоколадный зад плешивого не один раз посмотрело... Цемах, вагнер-гейт, "дело Шеремета"....
показати весь коментар
21.07.2021 15:27 Відповісти
За все, допустим, надо платить. И за инфантильность 2019, - в первую очередь!
показати весь коментар
21.07.2021 15:25 Відповісти
в 2014г.
показати весь коментар
21.07.2021 18:10 Відповісти
Если бы бубочка ещё в 2019 году сделал себе "куклу Вуду" и занимался иглоукалыванием, то толку для страны было бы больше чем от всех его дип.потуг заглянуть в глаз Путлеру.
показати весь коментар
21.07.2021 15:27 Відповісти
над этим хорошо бы турчинову и парубию теперь задуматься и всем нынешним, кто у власти при памяти..."не верь, не бойся не проси", во все времена работало и работать будет...
показати весь коментар
21.07.2021 15:30 Відповісти
Госдеп, так давай-решай проблему, хватит сопли жевать. Подсказать первый пункт? Будапештский меморандум. Вперед!
показати весь коментар
21.07.2021 15:53 Відповісти
Рейган в гробу переворачивается, нынешних импотентов в Вашингтоне....
показати весь коментар
21.07.2021 16:07 Відповісти
His quotation reminded me of a phrase from a movie: "Either you part of the problem, or part of the solution, or part of the landscape"
показати весь коментар
21.07.2021 16:27 Відповісти
Канада вместо Германии будет очень хорошо справляться на переговорах. А Великобретания вместо Франции.
показати весь коментар
21.07.2021 17:37 Відповісти
Нам подмога не пришла,подкрепленье не прислали....вот такие ,брат,дела-нас с тобою на.....ли...
показати весь коментар
21.07.2021 18:12 Відповісти
 
 