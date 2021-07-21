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Кабмін звільнив відразу трьох заступників міністра оборони: Халімона, Миронюка та Старобинського

Кабмін звільнив відразу трьох заступників міністра оборони: Халімона, Миронюка та Старобинського

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив трьох заступників міністра оборони.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Так, уряд звільнив:

"Миронюка Олександра Юрійовича з посади заступника Міністра оборони України;

Старобинського Ігоря Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;

Халімона Ігоря Сергійовича з посади заступника Міністра оборони України.

Всього у міністра оборони Андрія Тарана 8 заступників.

Кабмін (14153) Міноборони (7479) звільнення (2690) Халімон Ігор (16)


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Топ коментарі
+24
вже летить новий міністр, зустрічайте!
Кабмин уволил Халимона, Миронюка и Старобинского с должностей заместителей министра обороны - Цензор.НЕТ 498
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21.07.2021 15:29 Відповісти
+13
а назначили кого? Киркорова?
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21.07.2021 15:26 Відповісти
+12
хотели, но тот отказался постричься и побриться...
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21.07.2021 16:01 Відповісти
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а назначили кого? Киркорова?
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21.07.2021 15:26 Відповісти
хотели, но тот отказался постричься и побриться...
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21.07.2021 16:01 Відповісти
А Геращенко остался? А как-же офицерская честь?
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21.07.2021 15:27 Відповісти
А при чому тут честь?
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21.07.2021 15:51 Відповісти
и при чем тут офицеры к антонине?)
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21.07.2021 16:04 Відповісти
честі нема, одна нечисть
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21.07.2021 16:31 Відповісти
Пам'ятаєте, як Герус казав, що Віслюк жартував про зниження тарифів? Ржака слуг в стилі Кварталу з зебільного нароту триває: Мінфін спростував слова глави відомства Марченка про підвищення мінімалки до 7700 грн. у 2022. Тепер у Зеленського кажуть, що мали на увазі 2024 р.
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21.07.2021 15:27 Відповісти
Наступне буде уточнення: мався на увазі марсіанський рік!
Моі поздоровлення зебілам: дякуємо, бидло! Ви зробили це стадом!
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21.07.2021 16:13 Відповісти
верещук они не нравились ))) она ж хочет возглавить это ведомство? )))
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21.07.2021 15:28 Відповісти
вже летить новий міністр, зустрічайте!
Кабмин уволил Халимона, Миронюка и Старобинского с должностей заместителей министра обороны - Цензор.НЕТ 498
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21.07.2021 15:29 Відповісти
Не муж - председатель украинской части Международного сообщества ветеранов "Альфы"
включающего, естественно, и ветеранов Альфы из рашки.

Делайте выводы, панове!
Осень близко...
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21.07.2021 16:12 Відповісти
...а самого главного Барана?
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21.07.2021 15:29 Відповісти
Він Віслюк апокаліпсіса!
Кабмін звільнив Халімона, Миронюка та Старобинського з посад заступників міністра оборони - Цензор.НЕТ 6314
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21.07.2021 15:32 Відповісти
я не про віслюка, - я про Барана!
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21.07.2021 15:35 Відповісти
Просто козел, віслюк і баран в одній огидній упаковці.
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21.07.2021 15:42 Відповісти
не треба плутати віслюків і баранів, - це різні типи.
Баран, наприклад, важає, що МО фінансує МВФ
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21.07.2021 15:47 Відповісти
До всіх, хто відмітився вище: це що ваша " конструктивна" критика?- віслюк,баран, козел Це все на що ви спроможні , щоби відповісти на кроки ОП??? За що вас тільки утримують?,
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21.07.2021 15:56 Відповісти
Чучело, якщо МО Баран важає, що МВФ фінансує МО, то він, поза всяким сумнівом, - БАРАН)
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21.07.2021 16:15 Відповісти
Залізь у рідну ...ОПу, зелене непорозуміння!😎
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21.07.2021 16:21 Відповісти
Теперь назначат Хайма, Менахема, а теперь будет кому будет ухаживать за Старобинский Хаим Исаакович, Москва, Кладбище «Востряковское». (Заказ ухода за могилой). Жидовские хвашисты!
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21.07.2021 15:56 Відповісти
а хто буде замість Хамона ділити помідор на чотирьох, бо якраз сезон почався.
а хто буде стріляти з музейної техніки часів корейської війни 1950 - 1953 року замість Миронюка і кататись біля передової на музейних Татрах. А коли Хомчака вже приведуть в бойовий стан, бо ейфорія після одруження повинна пройти.
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21.07.2021 16:02 Відповісти
Миронюк себе на Данах уже насобирал на хатынку в Швейцарии
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21.07.2021 16:16 Відповісти
А коли Хомяк був "в бойовому стані"?!
Коли кинув війська та невідомо куди зник?!)))
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21.07.2021 16:30 Відповісти
Чехия должна была выделять средства на утилизацию выстрелов к МТ-12, но нарисовался Миронюк и "богатая" Украина решила проблему "бедной" Чехии, ну и Миронюку на карман капнуло.
Миронюк, только не уезжай далеко их города, скоро к тебе подъедут)))
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21.07.2021 16:21 Відповісти
Ну то, что Староб..... с его прорассейскими лобби и советниками уволили - это гуд...за остальных не знаю..
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21.07.2021 16:32 Відповісти
Теж все в порядку, той хімон по продуктах хотів армію присадити на лайно совкове, а міранюку не потріні ракетни комплекси і нове озброєння!!! Поки все ОК!!!!!
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21.07.2021 17:52 Відповісти
Ну, накінець прийшов час Юзіка!
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21.07.2021 18:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bjbPudh5cl0

- а горячо не только у нас..... с каждой стороны как минимум по 1.5лярда населения а может и
по 2..... они и сами точно не знают сколько их тоись армии по 10млн с каждой стороны соби-
рают лёхко..........
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22.07.2021 01:04 Відповісти
да малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат и "заслуженный" уклонист,пора менять хоть какого то вояку типа тарана на свою мертвечуцко-козаковскую подстилку верещук....
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22.07.2021 06:54 Відповісти
 
 