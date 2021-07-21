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Кабмін звільнив відразу трьох заступників міністра оборони: Халімона, Миронюка та Старобинського
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив трьох заступників міністра оборони.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
Так, уряд звільнив:
"Миронюка Олександра Юрійовича з посади заступника Міністра оборони України;
Старобинського Ігоря Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
Халімона Ігоря Сергійовича з посади заступника Міністра оборони України.
Топ коментарі
+24 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар21.07.2021 15:29 Відповісти Посилання
+13 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар21.07.2021 15:26 Відповісти Посилання
+12 vigo
показати весь коментар21.07.2021 16:01 Відповісти Посилання
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Моі поздоровлення зебілам: дякуємо, бидло! Ви зробили це стадом!
включающего, естественно, и ветеранов Альфы из рашки.
Делайте выводы, панове!
Осень близко...
Баран, наприклад, важає, що МО фінансує МВФ
а хто буде стріляти з музейної техніки часів корейської війни 1950 - 1953 року замість Миронюка і кататись біля передової на музейних Татрах. А коли Хомчака вже приведуть в бойовий стан, бо ейфорія після одруження повинна пройти.
Коли кинув війська та невідомо куди зник?!)))
Миронюк, только не уезжай далеко их города, скоро к тебе подъедут)))
- а горячо не только у нас..... с каждой стороны как минимум по 1.5лярда населения а может и
по 2..... они и сами точно не знают сколько их тоись армии по 10млн с каждой стороны соби-
рают лёхко..........