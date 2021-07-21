Кабмін звільнив з МВС Ковальчук та Ярового, який понад 7 років був заступником Авакова
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді заступника голови МВС з березня 2014 року.
Це рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.
Зазначимо, його призначили першим заступником в березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.
Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ - Тетяну Ковальчук.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
15 липня Рада відправила Авакова у відставку.
16 липня Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
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Это очень грамотный полицай - дедушка лично разруливал все митинги и протесты без лишнего мордобоя и скандалов
Теперь поставят шавку-дуболома, которая может отдать приказ и стрелять по Майдану
А на его место притащили дерьмака)
Старые песни о главном - петина торговля на крови😁😁
А Коррупцию на асхвальте Большого крадивництва не хочешь ?
Великий лидер не даст ему умереть в обнимку с мусорным баком.