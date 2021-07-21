Кабмін звільнив з МВС Ковальчук та Ярового, який понад 7 років був заступником Авакова

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді заступника голови МВС з березня 2014 року.

Це рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.

Зазначимо, його призначили першим заступником в березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ - Тетяну Ковальчук.

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Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

16 липня Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.