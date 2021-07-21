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Новини
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Кабмін звільнив з МВС Ковальчук та Ярового, який понад 7 років був заступником Авакова

Кабмін звільнив з МВС Ковальчук та Ярового, який понад 7 років був заступником Авакова

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді заступника голови МВС з березня 2014 року.

Це рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярового звільнили з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.

Зазначимо, його призначили першим заступником в березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ - Тетяну Ковальчук.

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Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

16 липня Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Кабмін (14153) МВС (3512) звільнення (2690) Яровий (93) Ковальчук Тетяна (5)


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Топ коментарі
+15
Если загуглить слово https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4&rlz=1C1GCEU_ruUA912UA912&sxsrf=ALeKk03hsY1DjZ8ueXiIwHRNe_M1wlesbg:1626870844386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEgpmWlvTxAhVjh_0HHeiNBrUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=937#imgrc=Vde28GtBWybSQM "Лизоблюд" и открыть вкладку картинки, то первым будет это Кабмин уволил Ярового из МВД: он более 7 лет был заместителем Авакова - Цензор.НЕТ 9387
показати весь коментар
21.07.2021 15:36 Відповісти
+15
Я бы не стал так радоваться увольнению Ярового.

Это очень грамотный полицай - дедушка лично разруливал все митинги и протесты без лишнего мордобоя и скандалов
Теперь поставят шавку-дуболома, которая может отдать приказ и стрелять по Майдану
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21.07.2021 15:56 Відповісти
+11
антошка идет копать картошку? или пока зубами держится ?
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21.07.2021 15:31 Відповісти
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Я бы не стал так радоваться увольнению Ярового.

Это очень грамотный полицай - дедушка лично разруливал все митинги и протесты без лишнего мордобоя и скандалов
Теперь поставят шавку-дуболома, которая может отдать приказ и стрелять по Майдану
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21.07.2021 15:56 Відповісти
антошка идет копать картошку? или пока зубами держится ?
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21.07.2021 15:31 Відповісти
Если загуглить слово https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4&rlz=1C1GCEU_ruUA912UA912&sxsrf=ALeKk03hsY1DjZ8ueXiIwHRNe_M1wlesbg:1626870844386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEgpmWlvTxAhVjh_0HHeiNBrUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=937#imgrc=Vde28GtBWybSQM "Лизоблюд" и открыть вкладку картинки, то первым будет это Кабмин уволил Ярового из МВД: он более 7 лет был заместителем Авакова - Цензор.НЕТ 9387
показати весь коментар
21.07.2021 15:36 Відповісти
Кабмін звільнив Ярового з МВС: він понад 7 років був заступником Авакова - Цензор.НЕТ 9170
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21.07.2021 15:41 Відповісти
Ленка Бондаренко ставит лайк 😂😂👍👍😁😇🙏.Кабмін звільнив Ярового з МВС: він понад 7 років був заступником Авакова - Цензор.НЕТ 2985
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21.07.2021 15:42 Відповісти
антошка идет на шаурму...
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21.07.2021 15:46 Відповісти
помнится как все радовались когда уволили Богдана.
А на его место притащили дерьмака)
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21.07.2021 15:34 Відповісти
А когда этого уволили кто-то хоть всплакнул? Кабмин уволил Ярового из МВД: он более 7 лет был заместителем Авакова - Цензор.НЕТ 765
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21.07.2021 15:37 Відповісти
Там еще Амброськин, сепарская гнида, Геращенко, жирное чмо. Эту структуру надо менять каждый год, иначе люди превращаются в мафиози. Президента и парламент тоже надо менять каждые пару лет с лишением всех привилегий.
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21.07.2021 15:39 Відповісти
Амброськин тоже грамотный полицай - 5 лет сепаров на Дамбасе чморил
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21.07.2021 15:58 Відповісти
Расскажи лучше, как амброськин он защищал петину торговлю на крови.
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21.07.2021 16:03 Відповісти
О!
Старые песни о главном - петина торговля на крови😁😁

А Коррупцию на асхвальте Большого крадивництва не хочешь ?
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21.07.2021 16:06 Відповісти
73% х@єсос https://censor.net/ru/user/386625 - Торговля на крови при Зеленскам это не то шо при Порошенко! Это хорошо!
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21.07.2021 16:10 Відповісти
73% х@єсос покупка э\э ,продажа сериалов на ******** это не торговля на крови, не?
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21.07.2021 16:09 Відповісти
петіна торговля на крові - яка торгівля, що ти несеш? у тебе часов в генеологічному дереві лишньохромосолмих ка.цапів немає? чи може за зелупу голосував? тоді все зрозуміло будо
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21.07.2021 16:14 Відповісти
ОТНОСИТЕЛЬНО ГЕРАЩЕНКО ПРОЯВИЛИ ВЕЛИЧАЙШИЙ ГУМАНИЗМ.
Великий лидер не даст ему умереть в обнимку с мусорным баком.
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21.07.2021 15:50 Відповісти
Зачищают Аваковских...
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21.07.2021 16:18 Відповісти
Глав5идор, который лично водил гной-парады по улицам Киева. Посмотрим, кого теперь назначит синагога.
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21.07.2021 22:38 Відповісти
Синагога устроила погром **************** гнездовища. Феерические времена.
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21.07.2021 22:42 Відповісти
всё дело как использовать предметы.... топором можно строить а можно и крушить.....
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21.07.2021 23:58 Відповісти
 
 