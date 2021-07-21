50,5% киян підтримали б Кличка на виборах мера Києва, - опитування "Рейтингу"
Якби вибори мера Києва відбулися найближчим часом, перемогу на них знову здобув би лідер "УДАРу" Віталій Кличко з рівнем підтримки 50,5%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10-14 липня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, чинного мера столиці підтримують 50,5% респондентів. Саме стільки за нього проголосували на місцевих виборах восени 2020 року. Олександра Попова підтримують 8,9%, Сергія Притулу – 7,6%, Олександра Омельченка – 6,3%, Олексія Кучеренка – 5%.
Щодо рейтингу довіри до політиків, Кличку довіряють 53% мешканців столиці, В.Зеленському – 42%.
Парламентський рейтинг у Києві, згідно з опитуванням має такий вигляд: партію "Слуга народу", готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська Солідарність" – 19,7%.
Партію "УДАР Віталія Кличка" підтримують та готові голосувати 10,8% киян, партію "Батьківщина" – 9,5%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 8%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.
Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да, чувак, боксёр, над которым все ржут - это здорово.
Потому что а сегодня в завтрашний день, да.
Клептоман?
Ой, це ж не про Київ і не про Кличка
Місто , дійсно , відроджується , і що важливо , як для мене , місто дуже чисте ,
Так як я добре пам'ятаю гори сміття при Черновицькому і при Попові ( ригоанал)
А там де були вибори і слуги в реалі отримали 7,5% видно рибу загорнули.
Надежный, спортивный и в Киеве тишь да гладь.