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50,5% киян підтримали б Кличка на виборах мера Києва, - опитування "Рейтингу"

50,5% киян підтримали б Кличка на виборах мера Києва, - опитування

Якби вибори мера Києва відбулися найближчим часом, перемогу на них знову здобув би лідер "УДАРу" Віталій Кличко з рівнем підтримки 50,5%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10-14 липня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, чинного мера столиці підтримують 50,5% респондентів. Саме стільки за нього проголосували на місцевих виборах восени 2020 року. Олександра Попова підтримують 8,9%, Сергія Притулу – 7,6%, Олександра Омельченка – 6,3%, Олексія Кучеренка – 5%.

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Щодо рейтингу довіри до політиків, Кличку довіряють 53% мешканців столиці, В.Зеленському – 42%.

Парламентський рейтинг у Києві, згідно з опитуванням має такий вигляд: партію "Слуга народу", готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська Солідарність" – 19,7%.

Партію "УДАР Віталія Кличка" підтримують та готові голосувати 10,8% киян, партію "Батьківщина" – 9,5%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 8%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.

Автор: 

вибори (6721) Київ (19663) Кличко Віталій (3527) мер (510) опитування (1970) рейтинг (1667)


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Топ коментарі
+21
это когда в 2019 году хочешь поржать, а потом ржут с тебя "нелоха"
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21.07.2021 15:50 Відповісти
+18
надо было верещук выбирать, она бы точно тарифы в два раза уменьшила, как обещал "политический и духовный лидер" зеленых свиней народа)))
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21.07.2021 16:03 Відповісти
+12
Так а причому Віталя до тарифів на опалення?
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21.07.2021 15:53 Відповісти
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это здорово..
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21.07.2021 15:45 Відповісти
Распил на шулявском мосту, распил на пешеходном мосту, распилы на ремонтах дорог, которые годами в ямах все - на Борщаговке в районе высоток недостроев лет 50 последний раз асфальт положили, на Окружной в год по километру и тд.
Да, чувак, боксёр, над которым все ржут - это здорово.
Потому что а сегодня в завтрашний день, да.
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21.07.2021 16:01 Відповісти
53 грн за м кв. За отопление от Витали это как
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21.07.2021 15:48 Відповісти
это когда в 2019 году хочешь поржать, а потом ржут с тебя "нелоха"
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21.07.2021 15:50 Відповісти
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21.07.2021 15:56 Відповісти
Так а причому Віталя до тарифів на опалення?
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21.07.2021 15:53 Відповісти
тец-5. И 6 принадлежит городу и город устанавливает тариф Киеву, не умеешь управлять отказывайся и банкротить, торги и продают
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21.07.2021 15:55 Відповісти
Джоні, а газ, вугілля теж належать місту?
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21.07.2021 16:33 Відповісти
Какая разница?
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21.07.2021 16:50 Відповісти
Тарифи на опалення, електроенергію, газ і гарячу воду встановлює не місто...
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21.07.2021 16:41 Відповісти
ТЭЦ 5 и 6 принадлежит городу, и город ставит цены как и цена на газ У каждого обл и горгаза своя
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21.07.2021 16:50 Відповісти
надо было верещук выбирать, она бы точно тарифы в два раза уменьшила, как обещал "политический и духовный лидер" зеленых свиней народа)))
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21.07.2021 16:03 Відповісти
53 це не от Віталія залежить а від позорного зелупи і його презекоМанди!
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21.07.2021 16:16 Відповісти
Я проти Зе и за него не пропагандирую, у меня энерго образ. И я знаю что в Киеве на Тэцах стоят газомазут. Котлы т.е. они могут работать и на газе и на мазуте, а эти пользуясь поднятием цен на газ дерут с народа последнее и шо Виталя и шо Зехеры
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21.07.2021 16:20 Відповісти
А мазут став дешевшим? Порівняй ціни на нафту за ост. 2 роки.
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21.07.2021 16:35 Відповісти
Надо було написать КГГА забув шо про Виталию низя писать)))
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21.07.2021 16:38 Відповісти
Деякі Тец працюють на вугіллі - це Святошинський рн і Дніпровський !
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21.07.2021 16:43 Відповісти
Я такой ТЭЦ не знаю)))) 4 то есть Дарницкая да, но Святошинской не знаю какой у неё номер?
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21.07.2021 16:48 Відповісти
Не надо путать киевлян с понаехавшим жлобьем!
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21.07.2021 15:52 Відповісти
Киевлян в Киеве очень мало осталось.
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21.07.2021 16:03 Відповісти
А причем здесь я, я не голосовал за зехера
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21.07.2021 15:52 Відповісти
То как ты отвечаешь на комментарии свидетельствует об обратном!
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21.07.2021 15:54 Відповісти
зелупа був не самим поганим варіантом, ще здається були черті накшталт бойка, вілкула дибіла киви, ***.соса всіх віків та часів мороза, гомосепара мураєва, крадуна насирова, карпатський хрін шевченко, та принципі там позитвні тільки Кошулинський та Порошенко(за кого я й голосував в 1 та 2 турі відповідно) та нейтральний Садовий, а всі інші печалька
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21.07.2021 16:22 Відповісти
Згоден я теж порохобот)
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21.07.2021 16:42 Відповісти
8 лет мер и ни одной станции метро не открыл кто эти 50%??????????? они точно в Киеве живут????????? позавчера был потоп в Киеве и педалик на сутки исчез из эфира а так да мер
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21.07.2021 15:53 Відповісти
Наверное те, кто на метро не ездят...
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21.07.2021 15:55 Відповісти
А те кто в тролейбусах, автобусах и маршрутках ездят в этих же пробках не стоят? Или у них метро прямо из дома ездит? Хозяева жизни?
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21.07.2021 16:38 Відповісти
Шо за вой на болотах?! Предложите лучшего! Какие проблемы?
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21.07.2021 16:00 Відповісти
після їхнього "рейтингового дослідження" (цитую) "Парламентський рейтинг у Києві очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» - 19,7%, «УДАР Віталія Кличка» - 10,8%, «Батьківщина» - 9,5%. «Опозиційна платформа - За життя» - 8%," при тому, що ще https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=2pf7691=2pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html 9 місяців тому кияни дали 20,5% голосів за ЄС, 20,0% за Удар, і від 7,5% до 8,0% за інші три згаданих - довіряти таким фальсифікаціям цієї контори - неприпустимо.
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21.07.2021 16:03 Відповісти
І нафіга цю лажу публікують? Якщо вже нема чим заповнити стрічку то хай хоч ставлять плашку "гумор" або НФ)
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21.07.2021 17:02 Відповісти
ну, заплочено же! Потрібно відпрацьовувати гонорар...
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21.07.2021 17:15 Відповісти
Тупой, но красивый, у нас таких любят и жалеют. По сравнению с хитрыми и лицемерными слугами, то у ж лучше больные и тупые...... Между умными и красивыми - киевляне выбрали красивого!!! Хотя, что то Г., что то Г.
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21.07.2021 16:03 Відповісти
Тупой, тупой, а ворует похлеще любого умного.
Клептоман?
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21.07.2021 16:14 Відповісти
И он ворует? На Мальдивы ездит? Офшоры есть? Что же это делается, люди добрые?!! Барыга на барыге!
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21.07.2021 16:17 Відповісти
Супер, це чудовий мер, запустив нові трамвайні лінії, звузив дороги, водії пересіли на комфортний громадський транспорт, розширив пішохідні зони, зробив центр придатним для прогулянок.
Ой, це ж не про Київ і не про Кличка
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21.07.2021 16:10 Відповісти
А во всех других городах Украины все перечисленное Вами уже сделано?
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21.07.2021 16:45 Відповісти
Ага, в нас всі мери професійні урбаністи, їздять в Європу, вчаться, як робити міста зручними.
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21.07.2021 18:33 Відповісти
24 % киян за відвертих фріків і колаборантів. Кияни ви їбанулися?
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21.07.2021 16:12 Відповісти
При СССРі в Києві кожен третій був євреєм, тепер, мабуть кожних 2,5/3,14
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21.07.2021 16:39 Відповісти
Сейчас каждый третий пдрс а если посмотреть как паркуют машины так каждый второй....
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21.07.2021 16:46 Відповісти
Та ті "кияни" за мера Київа голосити не будуть -понаїхали та триндять
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21.07.2021 16:43 Відповісти
Кияни не підтримують зелену мерзоту і особисто сволоту, зрадника зеленського!
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21.07.2021 22:52 Відповісти
За логікою повинно бути десь 73%🙃
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21.07.2021 16:21 Відповісти
50,5% киян підтримали б Кличка на виборах мера Києва, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8313
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21.07.2021 16:29 Відповісти
Земакаки лютують через те , що Київ не належить їм , так як мер Кличко не продається 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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21.07.2021 16:46 Відповісти
Мене , як киянина , повністю задовільняє пан Кличко на посту мера !
Місто , дійсно , відроджується , і що важливо , як для мене , місто дуже чисте ,
Так як я добре пам'ятаю гори сміття при Черновицькому і при Попові ( ригоанал)
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21.07.2021 16:52 Відповісти
бугагаськи) рейтинг давав 27% за слуг до виборів - тепер дає 24%.
А там де були вибори і слуги в реалі отримали 7,5% видно рибу загорнули.
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21.07.2021 16:56 Відповісти
Господи, Омельченко уже 100 лет, наверное
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21.07.2021 17:03 Відповісти
Виталий один из лучших меров!
Надежный, спортивный и в Киеве тишь да гладь.
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21.07.2021 17:08 Відповісти
Ага, только дороги, как после второй мировой войны в Берлине, тарифы первыми повышают, убитые маршрутки везде, а Виталя ленточки режет на установке скамеек на пляже перед о телекамерами )) А в остальном, прекрассная маркиза - все хорошо, все хорошо ))
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21.07.2021 17:55 Відповісти
Не вірю...
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21.07.2021 17:18 Відповісти
когда нету выбора, тогда не надо голосовать! А в Украине выбирают из плохих вариантов и за менее худший голосуют и потом все недовольные ходят по кругам ада...
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21.07.2021 17:20 Відповісти
все партии и все политики в Украине коррумпированные члены организованной преступности. Уничтожают страну разворовыванием.
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21.07.2021 17:21 Відповісти
Це Ви коломойську паскуду маєте на ввазі?
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21.07.2021 22:49 Відповісти
Весь госаппарат без исключения коррумпирован и разрушает страну.
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22.07.2021 00:46 Відповісти
опросы еще проплаченные организованной преступностью, а по сути манипуляция и навязывание продолжения правления оргпреступности.
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21.07.2021 17:22 Відповісти
Не знаю никого, кто еще доверяет зеленскому. Поэтому опрос проводили точно не из киевлян.
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21.07.2021 17:22 Відповісти
Якщо Зе довіряють згідно "рейтингу" 42% киян то цей "рейтинг" відразу потрібно зливати в унітаз. В Києві дегенератів, дебілів і ідіотів найменше в Україні. Реальний рейтингг ЗЕ в Києві не більше 5% і то з тих жидів та прокацапленого падла які годуються з "великого крадійництва"....
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21.07.2021 17:39 Відповісти
Зеленському довіра - мінімальна в межах 1%. Служкам - так само.
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21.07.2021 22:50 Відповісти
Квітесенція українських виборів, вибирати кращого з найгірших, бандити, крадії та покидьки.
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21.07.2021 17:43 Відповісти
Проблема в том, что в Киеве Киевлян которые помнет какой должна быть столица Украины осталось как раз 49.5 процентов, а приехавшим из сел и ПГТ это и так - РАЙ.
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21.07.2021 18:08 Відповісти
Київ зеленим мерзотам ніхто з киян не віддасть. Так, покидьки зелені є, але їх - все меньше і меньше стає! Зеленський буде сидіти в тюрмі!!!
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21.07.2021 22:48 Відповісти
 
 