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Кабмін призначив Рубанку т.в.о. голови Держенергонагляду та визнав переможцем конкурсу на посаду глави "Морадміністрації" ексзаступник голови Миколаївської ОДА Кіндратіва

Кабмін призначив Рубанку т.в.о. голови Держенергонагляду та визнав переможцем конкурсу на посаду глави

Кабінет Міністрів України визнав переможцем конкурсу на посаду голови Державної служби морського та річкового транспорту ("Морадміністрація") колишнього заступника голови Миколаївської облдержадміністрації (2017 рік) Віталія Кіндратіва.

Про це повідомляє нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Кіндратів Віталій Зіновійович призначений переможцем конкурсу на посаду голови Державної служби морського та річкового транспорту", - повідомив Гончаренко.

Після Миколаївської ОДА Кіндратів був гендиректором директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України.

Як повідомлялося, Кабмін 16 червня 2021 року призначила виконувачем обов'язків голови "Морадміністрації" начальника відділу держнагляду на морському і річковому транспорті служби Олексія Геращенка. Раніше в. о. глави "Морадміністрації" з жовтня 2020 року було Андрій Глазков.

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Крім того, Кабінет Міністрів України призначив Володимира Рубанку тимчасово виконувачем обов'язків голови Державної інспекції з енергетичного нагляду (Держенергонагляд). Згідно з інформацією на сайті інспекції, Рубанка є главою управління Держенергонагляду - головним держінспектором з енергонагляду в Київській області. До цього т.в.о. голови Держенергонагляду був перший заступник голови Роман Боднар.

Також Кабмін визнав Анатолія Мирошниченка переможцем конкурсу на посаду першого заступника голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обов'язків Голови Державного агентства водних ресурсів України на Олексія Кузьменкова.

Автор: 

Кабмін (14153) призначення (2301) Держгеокадастр (301) Держагентство водних ресурсів (7)


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Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива - Цензор.НЕТ 9200
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21.07.2021 16:12 Відповісти
Я думаю, что даже если назначить на должность рубанок, то хуже не будет
Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива - Цензор.НЕТ 6623
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21.07.2021 16:22 Відповісти
эти чумаданы делят, а в городе Кременчуг все лето горячей воды нету- беня владелец Тэц, а бюджетники должны ему....
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21.07.2021 16:27 Відповісти
покращення вже сьогоднi (c)

Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива - Цензор.НЕТ 9013
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21.07.2021 16:28 Відповісти
 
 