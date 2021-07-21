КС признал неконституционными конфискацию вещей в "зеленых коридорах" на таможне и положения закона о Нацполиции по увольнению милиционеров

Конституционный Суд Украины в среду принял три решения по конституционным жалобам граждан Украины: признал неконституционными статью Таможенного кодекса о конфискации товара и норму закона о полиции с предупреждением относительно возможности увольнения по сокращению, а также признал соответствующим Основному закону положение Кодекса об административных нарушениях в части вступления постановлений суда в силу.

КС визнав неконституційними конфіскацію речей у "зелених коридорах" на митниці і положення закону про Нацполіцію щодо звільнення міліціонерів

Конституційний Суд України в середу прийняв три рішення за конституційними скаргами громадян України: визнав неконституційними статтю Митного кодексу про конфіскацію товару і норму закону про поліцію з попередженням щодо можливості звільнення за скороченням, а також визнав відповідним Основному закону положення Кодексу про адміністративні порушення в частині набуття постановами суду чинності.

"Другий сенат Конституційного суду України сьогодні, 21 липня, прийняв три рішення за результатами розгляду справ за конституційними скаргами громадян", - повідомляється на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією суду, зокрема, за конституційною скаргою громадянки Олени Одінцової ухвалено рішення про неконституційність абз. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Виходячи з тексту скарги, розміщеного на сайті КС, зазначена громадянка просила КС визнати неконституційними положення Митного кодексу, які наказують конфіскацію заборонених або обмежених законодавством до переміщення товарів у зонах спрощеного митного контролю.

Автор скарги вважає, що стягнення у вигляді конфіскації товарів є не відповідними положеннями Конституції України. Зокрема воно порушує гарантовані Конституцією права на: володіння, користування і розпорядження своєю власністю; непорушність права приватної власності та заборона протиправного позбавлення права власності; застосування конфіскації майна виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

"Щодо конституційної скарги ... щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України Конституційний Суд України ухвалив рішення про неконституційність оспорюваного розпорядження Кодексу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Стаття 471 Митного кодексу до цього часу мала такий вигляд:

"Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

Порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор" товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі, якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів".

Як повідомляє КС, крім того, розглянувши справу за конституційною скаргою Богдана Бівалькевича, суд визнав неконституційним п. 8 р. ХI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про Національну поліцію". Суть скарги, текст якої розміщений на сайті КС, зводиться до того, що співробітники органів внутрішніх справ вважаються попередженими про можливе майбутнє звільнення за скороченням штатів.

До цього п. 8 р. ХI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про Національну поліцію" мав такий вигляд:

"З дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, установ вважаються попереджені в установленому порядку про можливе наступне звільнення за рахунок скорочення штатів".

"У справі за конституційними скаргами Анатолія Кременчуцького і Владислава Павлика про конституційність ч. 10 ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення Конституційний Суд України прийняв рішення про конституційність оспорюваного розпорядження Кодексу", - йдеться в повідомленні суду.

Положення ч. 10 ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року передбачає, що постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Текст прийнятих рішень буде оприлюднений на офіційному вебсайті КС 22 липня.