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Новини
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КС признал неконституционными конфискацию вещей в "зеленых коридорах" на таможне и положения закона о Нацполиции по увольнению милиционеров

КС признал неконституционными конфискацию вещей в

Конституционный Суд Украины в среду принял три решения по конституционным жалобам граждан Украины: признал неконституционными статью Таможенного кодекса о конфискации товара и норму закона о полиции с предупреждением относительно возможности увольнения по сокращению, а также признал соответствующим Основному закону положение Кодекса об административных нарушениях в части вступления постановлений суда в силу.

КС визнав неконституційними конфіскацію речей у "зелених коридорах" на митниці і положення закону про Нацполіцію щодо звільнення міліціонерів

Конституційний Суд України в середу прийняв три рішення за конституційними скаргами громадян України: визнав неконституційними статтю Митного кодексу про конфіскацію товару і норму закону про поліцію з попередженням щодо можливості звільнення за скороченням, а також визнав відповідним Основному закону положення Кодексу про адміністративні порушення в частині набуття постановами суду чинності.

"Другий сенат Конституційного суду України сьогодні, 21 липня, прийняв три рішення за результатами розгляду справ за конституційними скаргами громадян", - повідомляється на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією суду, зокрема, за конституційною скаргою громадянки Олени Одінцової ухвалено рішення про неконституційність абз. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Виходячи з тексту скарги, розміщеного на сайті КС, зазначена громадянка просила КС визнати неконституційними положення Митного кодексу, які наказують конфіскацію заборонених або обмежених законодавством до переміщення товарів у зонах спрощеного митного контролю.

Автор скарги вважає, що стягнення у вигляді конфіскації товарів є не відповідними положеннями Конституції України. Зокрема воно порушує гарантовані Конституцією права на: володіння, користування і розпорядження своєю власністю; непорушність права приватної власності та заборона протиправного позбавлення права власності; застосування конфіскації майна виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

"Щодо конституційної скарги ... щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України Конституційний Суд України ухвалив рішення про неконституційність оспорюваного розпорядження Кодексу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Стаття 471 Митного кодексу до цього часу мала такий вигляд:

"Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

  1. Порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор" товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі, якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів".

Як повідомляє КС, крім того, розглянувши справу за конституційною скаргою Богдана Бівалькевича, суд визнав неконституційним п. 8 р. ХI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про Національну поліцію". Суть скарги, текст якої розміщений на сайті КС, зводиться до того, що співробітники органів внутрішніх справ вважаються попередженими про можливе майбутнє звільнення за скороченням штатів.

До цього п. 8 р. ХI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про Національну поліцію" мав такий вигляд:

"З дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, установ вважаються попереджені в установленому порядку про можливе наступне звільнення за рахунок скорочення штатів".

"У справі за конституційними скаргами Анатолія Кременчуцького і Владислава Павлика про конституційність ч. 10 ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення Конституційний Суд України прийняв рішення про конституційність оспорюваного розпорядження Кодексу", - йдеться в повідомленні суду.

Положення ч. 10 ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року передбачає, що постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Текст прийнятих рішень буде оприлюднений на офіційному вебсайті КС 22 липня.

Автор: 

Конституція (548) КС (1427) Нацполіція (15276) митниця (1883) звільнення (2690)


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Топ коментарі
+6
еще немного и КС признает незаконность зеленского. и тогда гидрант прямой дорогой отправится в...Но это уже совсем другая история - Новейшая история Украины.
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21.07.2021 16:35 Відповісти
+3
Это всё судьи нажаловались, теперь они товар по зелёному коридору тачками возить будут.
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21.07.2021 16:43 Відповісти
+3
арештовувати на період слідства речові докази злочину і конфісковувати їх на місці виявлення - сіреч, це різні юридичні поняття.
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21.07.2021 17:09 Відповісти
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еще немного и КС признает незаконность зеленского. и тогда гидрант прямой дорогой отправится в...Но это уже совсем другая история - Новейшая история Украины.
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21.07.2021 16:35 Відповісти
а оце - не вдасться. для цього потрібно 12 голосів суддів КС. Поки що є лише 10 (бо двох, Тупицького і Космини - в Зе не визнають).
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21.07.2021 17:11 Відповісти
А как это они без Тупицкого могут там чота принимать, что эта за судовый беспридел ?
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21.07.2021 16:35 Відповісти
краща відповідь з боку КС на безпредєл жОПи - працювати і приймати конституційні рішення.
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21.07.2021 17:07 Відповісти
Это всё судьи нажаловались, теперь они товар по зелёному коридору тачками возить будут.
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21.07.2021 16:43 Відповісти
Зеленый коридор... зеленая стенка... Романтические названия...
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21.07.2021 16:44 Відповісти
Зеленая власть.
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21.07.2021 18:40 Відповісти
А чего у судей кресла голубые?
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21.07.2021 16:44 Відповісти
И наркотики нельзя отбирать, чтобы не дай Бог, не нарушить конституционное право на владение
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21.07.2021 16:52 Відповісти
арештовувати на період слідства речові докази злочину і конфісковувати їх на місці виявлення - сіреч, це різні юридичні поняття.
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21.07.2021 17:09 Відповісти
Забирали самі тепер чз суд, добавилась ще одна корупційна ланка.
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21.07.2021 18:49 Відповісти
Толи еще будет. Всегда приятно смотреть пересичным когда ситуация у власть держащих ,стадион так стадион' Суд на время стал независимым и не оглядывается на плесень . Теперь посмотрим кто чего стоит.
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21.07.2021 18:12 Відповісти
після мовного закону судді КС почали уважно читати справи і виносити адекватні рішення. Правда це тільки другий сенат. Це в Україні юристи Януковича, деякі з них бездипломні, придумали для конституційного суду перший сенат, другий сенат. а рішення підписує голова суду. Це по аналогії з колишніми Вищими судами, які були впроміжку мід апеляцією та касацією. Подохла ідея, один голова такого с уду до цих пір ховається в Австрії, а його корифани по лихим 90 з Донецька фестивалять в Конституційному суді.це було зроблено, щоб завжди був кворум при прийнятті рішення. Розглядайте справи всі разом, щоб дурь каждого била видна і під відеофіксацію. А то починають, то віла баджо розглядала а ми віла риба.
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21.07.2021 18:55 Відповісти
Ага - вези 100 кг кокаина через зеленый коридор, плати штраф и вези наркоту дальше...
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21.07.2021 19:18 Відповісти
 
 