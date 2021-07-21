Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура
Жінці, яка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві, повідомлено про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Згідно з матеріалами слідства, 20 липня 2021 підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами зайшла в приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною і зажадала у співробітників банку кошти, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Працівники установи виконали вимогу і передали нападаниці 15 тис. грн. Після цього підозрювана взяла в заручники 35-річну жінку, і приставивши їй до спини предмет, схожий на пістолет, наказала разом із нею виходити з приміщення банку", - говориться в повідомленні.
Зазначають, що зловмисницю затримали на виході з приміщення працівники приватної охоронної фірми. Заручниця не постраждала.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застосування застави. Слідство триває.
23-річній жінці повідомлено про підозру за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників і пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві.
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народ Украины Мертвечеку светит домашний арест..может быть
https://censor.net/ru/comments/locate/3278412/0192143a-dce2-73c1-b155-bb795c2451bf
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