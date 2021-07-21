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Новини
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Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура

Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура

Жінці, яка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві, повідомлено про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, 20 липня 2021 підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами зайшла в приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною і зажадала у співробітників банку кошти, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Працівники установи виконали вимогу і передали нападаниці 15 тис. грн. Після цього підозрювана взяла в заручники 35-річну жінку, і приставивши їй до спини предмет, схожий на пістолет, наказала разом із нею виходити з приміщення банку", - говориться в повідомленні.

Зазначають, що зловмисницю затримали на виході з приміщення працівники приватної охоронної фірми. Заручниця не постраждала.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застосування застави. Слідство триває.

23-річній жінці повідомлено про підозру за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників і пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

банки (7783) Київ (19663) пограбування (576) прокуратура (3703)


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Топ коментарі
+10
за 15 тысяч гривен 12 лет. Украла бы миллиард всё было бы пучком
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21.07.2021 16:59 Відповісти
+6
а тем кто в открытую грабит банки и бюджет почему ничего не грозит ???
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21.07.2021 16:53 Відповісти
+6
Удивляет как это она еще взяв заложника не потребовала коридор, электросамокат и хот-дог с ОККО?
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21.07.2021 17:04 Відповісти
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Боня есть, а где же Клайд ?
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21.07.2021 16:50 Відповісти
Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2441
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21.07.2021 16:51 Відповісти
а тем кто в открытую грабит банки и бюджет почему ничего не грозит ???
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21.07.2021 16:53 Відповісти
Яка країна тикий і теракт!
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21.07.2021 16:55 Відповісти
за 15 тысяч гривен 12 лет. Украла бы миллиард всё было бы пучком
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21.07.2021 16:59 Відповісти
Удивляет как это она еще взяв заложника не потребовала коридор, электросамокат и хот-дог с ОККО?
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21.07.2021 17:04 Відповісти
судя по ее поведению, она ненормальная. Экспертизу проводили?
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21.07.2021 17:10 Відповісти
А может перед етим - ее банк ограбил на % по кредиту + обязательная "добровольная страховка" ?
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22.07.2021 03:40 Відповісти
А була би вона мажорочкою і під наркотою задавила на смерть.То її би набагато менше світило.
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21.07.2021 17:11 Відповісти
а ограбившему и продолжающему грабить
народ Украины Мертвечеку светит домашний арест..может быть
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21.07.2021 17:12 Відповісти
Звісно я нікого не виправдовою.Але що це таке,консфіскація майна? Вона шо мільярди награбувала? За таке має бути не більше 5 років,без конфіскації майна.Тому що ніхто тяжко не постраждав.
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21.07.2021 17:14 Відповісти
Можливо,їй просто не було де жити і вона таким чином вирішила житлове питання...Можливо вона просто колишній пацієнт дурдому,які зараз масово відпускаються додому в зв"язку з ліквідацією психбудинків...Ясно одне - це ніяке не пограбування...ніхто не ходить грабити банк з іграшковим пєстіком і при цьому просити п"ятнадцять тисяч...
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21.07.2021 17:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/488201 Її стовідсотково по повній посадять.А тут можливо би було увійти в положення.чи зробити якісь пом'якшення.
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21.07.2021 17:18 Відповісти
зеленский,каломойше, ахметов и фирташ, только за последний год ограбили страну на сумму более 100 млрд гривен. Напомните, когда против них возбудили уголовное дело?
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21.07.2021 17:19 Відповісти
15 тыс. грн. - Так мало для щастя нада!))
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21.07.2021 17:32 Відповісти
Вот стоило Авакову покинуть пост, и началось...
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21.07.2021 17:37 Відповісти
очевидно женщина ограбила банк, а в чем её подозревают ?




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21.07.2021 19:59 Відповісти
https://www.facebook.com/censor.net/ Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1981Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура - Цензор.НЕТ 112

https://censor.net/ru/comments/locate/3278412/0192143a-dce2-73c1-b155-bb795c2451bf




- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. - Только подсчитайте все.
- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
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21.07.2021 20:13 Відповісти
видно разочаровалась в зеленском и махнула на всё рукой.
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21.07.2021 21:59 Відповісти
 
 