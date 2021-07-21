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Новини
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Кабмін врегулював порядок ввезення незареєстрованих ліків: препарати з ЄС, США, Японії підлягають тільки візуальному контролю

Кабмін врегулював порядок ввезення незареєстрованих ліків: препарати з ЄС, США, Японії підлягають тільки візуальному контролю

Кабінет Міністрів врегулював порядок ввезення незареєстрованих лікарських засобів.

Відповідну постанову про зміни порядку держконтролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, нормативний акт дозволить не допустити поширення субстандартних лікарських засобів.

Згідно з проєктом, ввезення незареєстрованих лікарських засобів дозволяється у випадках, визначених МОЗ.

При цьому проєкт постанови передбачає, що лабораторний аналіз не проводиться для лікарських засобів, підприємства з виробництва яких розташовані в країнах-членах ЄС, Великій Британії, США, Канаді, Швейцарії, Новій Зеландії, Австралії, Японії, Ізраїлі. Такі лікарські засоби будуть підлягати тільки візуальному контролю.

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Автор: 

кордон (4820) Кабмін (14153) ліки (1333)


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Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств: препараты из ЕС, США, Японии подлежат только визуальному контролю - Цензор.НЕТ 2920
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21.07.2021 16:54 Відповісти
Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств: препараты из ЕС, США, Японии подлежат только визуальному контролю - Цензор.НЕТ 4521
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21.07.2021 16:55 Відповісти
Какая разница кого цитировать. Можно и предателя тарасика чорновола. Авторитетно! До чего только не опустятся боты пятраляксеича
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21.07.2021 19:49 Відповісти
 
 