Кабмін врегулював порядок ввезення незареєстрованих ліків: препарати з ЄС, США, Японії підлягають тільки візуальному контролю

Кабінет Міністрів врегулював порядок ввезення незареєстрованих лікарських засобів.

Відповідну постанову про зміни порядку держконтролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, нормативний акт дозволить не допустити поширення субстандартних лікарських засобів.

Згідно з проєктом, ввезення незареєстрованих лікарських засобів дозволяється у випадках, визначених МОЗ.

При цьому проєкт постанови передбачає, що лабораторний аналіз не проводиться для лікарських засобів, підприємства з виробництва яких розташовані в країнах-членах ЄС, Великій Британії, США, Канаді, Швейцарії, Новій Зеландії, Австралії, Японії, Ізраїлі. Такі лікарські засоби будуть підлягати тільки візуальному контролю.

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