Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень український воїн, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби 2 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок підриву на вибуховому пристрої зазнав поранень один український воїн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, в напрямку Авдіївки ворог вів вогонь із ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.
Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав осколкові поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний.
Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території і передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.
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