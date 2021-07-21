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Новини Агресія Росії проти України
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До Білорусі з Росії прибувають ешелони з військовими для навчань "Захід-2021"

До Білорусі з Росії прибувають ешелони з військовими для навчань

До Білорусі прибувають перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою.

Про це повідомляє Міністерство оборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"До Білорусі для підготовки до участі в спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021" почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою", - сказано в повідомленні.

Навчання пройдуть на полігонах Білорусі та РФ із 10 по 16 вересня.

Їхня тема звучить так: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

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"Захід-2021" повинен стати головним підсумком 2021-го навчального року в російській і білоруській арміях. Під час навчань планують створити складну повітряну обстановку та масово застосовувати авіацію.

Білорусь (7969) росія (66070) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+20
страну заливает водой,горят леса и Якутия,а плешивый идиот всё в войнушку играет.
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21.07.2021 17:45 Відповісти
+9
И следом колонна спецтехники...

В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 3214
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21.07.2021 17:47 Відповісти
+7
по всем скромным подсчётам,в лучшем случае их осталось 90 млн.
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21.07.2021 17:58 Відповісти
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страну заливает водой,горят леса и Якутия,а плешивый идиот всё в войнушку играет.
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21.07.2021 17:45 Відповісти
и в этой песочнице кроме любимца гимнасток всяраиси играются все виды и рода войск
орды, гш, гур мо и прочие детки из соответсвующих заведений.... трибуны переполнены
и рукоплещут предвкушая..... обчим кол-вом под 140млн......
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21.07.2021 17:55 Відповісти
по всем скромным подсчётам,в лучшем случае их осталось 90 млн.
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21.07.2021 17:58 Відповісти
Партизаны Вейшнории жадно потирают руки...
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21.07.2021 18:04 Відповісти
Зачекалася Вейшнорія.
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21.07.2021 18:29 Відповісти
Разом з БРСР, лугандонією і крисмом
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21.07.2021 20:00 Відповісти
как рассуждал Шульц ))) (из "Летучей мыши"))))
народ майно спасает , армия в походе, на учениях, ихтамнетми на бамбасе..... и про обнуленного сцаря вспоминают только в виде челобитных... бастовать-митинговать некогда...
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21.07.2021 17:57 Відповісти
бяда...исчо и урожай градом побило...)
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21.07.2021 17:59 Відповісти
То не град, то манна небесна, геномодифікована.
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21.07.2021 18:31 Відповісти
подтверждаю, горит возле Якутии... город в дыму.
youtube.com/watch?v=mqw-DPMGZhw
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21.07.2021 18:53 Відповісти
И следом колонна спецтехники...

В Беларусь из России прибывают эшелоны с военными для учений "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 3214
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21.07.2021 17:47 Відповісти
надо подать в суд за название это не запод и не восток это орда....
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21.07.2021 17:49 Відповісти
Занепад-2021
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21.07.2021 17:54 Відповісти
неЗапод
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21.07.2021 17:56 Відповісти
А може Закреп-2021? Не плутати зі скрепами.
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21.07.2021 18:34 Відповісти
а чего нэпутаты??? скрепзад и задомкрепк тоже красиво....
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21.07.2021 18:39 Відповісти
Нет никакой Беларуси, есть область рабсеи с брехливым вечным жополизом кремлевской банды лукашило.
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21.07.2021 17:57 Відповісти
Бєларюзькє фєдєральний окруґ рашистскай підєрациі
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21.07.2021 18:00 Відповісти
Как бы не называли, суть остаётся одна - безропотные рабы тоталитарной власти.
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21.07.2021 18:02 Відповісти
Что правда в глаза колет, пойди перед лукашилом поржи и ****** заодно, от развала совка у вас без вариантов. Ну а у нас борьба продолжается...
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21.07.2021 20:05 Відповісти
велькомен в родную говень
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21.07.2021 18:02 Відповісти
А чого Їм не гуляти,фрау мадам з хранцузом макароном щедро за все заплатять!!!
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21.07.2021 18:04 Відповісти
А по Києву у цей час новенькі білоруські автобуси шастають...
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21.07.2021 18:19 Відповісти
кацапьё гонит себя как скот к обрыву и распаду и бульбашей с собой прихватывает, чтоб не скучно было
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21.07.2021 18:24 Відповісти
Взяв відро попкорна,мабуть піду візьму друге...Бо ж обіцяли повторити...
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21.07.2021 18:47 Відповісти
половина из них, после окончания учений останется там на постоянной основе
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21.07.2021 18:59 Відповісти
Как-то так...

До Білорусі з Росії прибувають ешелони з військовими для навчань "Захід-2021" - Цензор.НЕТ 2175
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21.07.2021 19:18 Відповісти
не люблю дешёвого ура-патриотизма
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21.07.2021 23:59 Відповісти
Так на фото уже не ура-патриотизм. Там ура-жмуризм в ростовской области.
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22.07.2021 09:09 Відповісти
Деж БРАТЫ БУЛЬБАШИ их закапывать будут))))))))))))))
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21.07.2021 21:10 Відповісти
 
 