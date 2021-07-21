До Білорусі з Росії прибувають ешелони з військовими для навчань "Захід-2021"

До Білорусі прибувають перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою.

Про це повідомляє Міністерство оборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"До Білорусі для підготовки до участі в спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021" почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою", - сказано в повідомленні.

Навчання пройдуть на полігонах Білорусі та РФ із 10 по 16 вересня.

Їхня тема звучить так: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

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"Захід-2021" повинен стати головним підсумком 2021-го навчального року в російській і білоруській арміях. Під час навчань планують створити складну повітряну обстановку та масово застосовувати авіацію.