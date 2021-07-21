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На заході закликають створити "список Магнітського" для корумпованих українських суддів

На заході закликають створити

Країни-партнери України обговорюють введення аналогу списку Магнітського для українських суддів-корупціонерів, в списку таких вже називають заступника голови Верховного суду Богдана Львова та голову Київського адміністративного суду Павла Вовка.

Про це йдеться в матеріалі EUobserver.

Як зазначається в матеріалі, запуск Вищого антикорупційного суду забезпечив позитивне враження у партнерів щодо питання боротьби з корупцією в Україні, але наступним кроком має стати очищення суддівського корпусу від корупціонерів.

"Цього недостатньо, поки система буде захищати високопоставлених суддів, обвинувачених в корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду, і Павло Вовк, голова Київського адміністративного суду... Якщо українська влада не буде діяти, західним країнам слід розглянути питання щодо покарання корумпованих суддів відповідно до таких законів, як закон Магнітського", - йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що українській владі слід зайнятися реформуванням судової системи, щоб покласти край політичному втручанню в роботу суддів. Західні експерти вважають, що тільки прогрес у створенні незалежної і справедливої судової системи може сприяти перемозі над корупцією в Україні.

Автор: 

корупція (4708) суд (11740) Закон Магнітського (9)


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Топ коментарі
+12
Тремя руками за!!!!
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21.07.2021 17:54 Відповісти
+8
А шо тока судей? потерпевшего вiслюка туда первым номером
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21.07.2021 17:51 Відповісти
+7
Спробую лаконічно. Повертати Порошенка до влади - така ж буза, як вибирати Зебобіка у прези! У першого наразі повернення на вул. Офшорну питання амбіцій - він дуже не любить програвати, і це для нього зараз важливіше навіть за гроші. Але для держави таке повернення нічого хорошого не дасть. До речі, його реформа судової системи суцільний "косяк", бо до Верховного Суду потрапило надто багато негідників (змогли домовитись з філатовими, грановськими тощо). Ще й старий Верховний Суд України так і за законом не ліквідований/не знищений. Там ще працює 7 чи 8 суддів та до сотні співробітників апарату, яким з липня 2018 року не виплатили зарплату (це держслужбовцям у м. Києві). Тепер з усіма відсотками доведеться виплачувати. То нехай Петро зі своїх коштів, а не з держбюджету, розрахується за свої "віртуозні" реформи. Це лише 1 факт, а їх десятки.
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21.07.2021 18:21 Відповісти
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А шо тока судей? потерпевшего вiслюка туда первым номером
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21.07.2021 17:51 Відповісти
даже Янукович не позволял себе так прессовать независимых судей, как это делает ЗЕлох!! Тупицкому - РЕСПЕКТ, ЗЕдибила - НА НАРЫ, Пороха - В ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов конченых- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!!!
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21.07.2021 18:02 Відповісти
"На западе призывают"

Звучит дико...
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21.07.2021 17:52 Відповісти
"На востоке" приятней?
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21.07.2021 17:53 Відповісти
Здесь с коррупцией надо бороться.
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21.07.2021 17:54 Відповісти
А на западе где призввают бороться?
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21.07.2021 17:55 Відповісти
Корупцію вже побороли. (с) Але це не точно.
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21.07.2021 17:55 Відповісти
Проще создать список тех, кто не коррумпирован. Раз в 100 поменьше будет.
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21.07.2021 17:53 Відповісти
Тремя руками за!!!!
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21.07.2021 17:54 Відповісти
Підтримую ...
Але боюся, що там опиниться більшість суддів
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21.07.2021 17:54 Відповісти
Все просто: берете весь оп, все зеленое стадо из рады и кабмина и загоняете их в список невпускных на Запад. Все станет намного легче.
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21.07.2021 17:56 Відповісти
А решта янголи? Маю на увазі мальдівських ,качанівських,зажопників і іншу погань?
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21.07.2021 18:04 Відповісти
Чтобы остановить зажопников и качановских ничего против не имею. Я "за".
https://censor.net/ru/comments/locate/3278435/0192143a-d225-718a-887b-7c58a52df037
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21.07.2021 18:07 Відповісти
Так от перший референдум треба провести про заборони цих двох патріотів та заборонити всім хто був у цих партіях входити у будь яку владу і парламент.
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21.07.2021 18:11 Відповісти
нельзя проводить референдумы которые противоречат законодательству. Да и те референдумы что можно, тоже надо проводить с большой осторожностью в силу того, что уровень развития нарида пока еще очень низок. Ну и второе. Запретишь ЕС, тебе придется самому говорить с Европой и Байденом. Но тебя не пустят на порог. Да и других тоже. Они будут говорить только с Порохом. И что тогда будешь делать, куда кричать?
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21.07.2021 18:29 Відповісти
Легче создать список "не Магнитского"!
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21.07.2021 17:58 Відповісти
а давайте вже антисписок Шрьодера складати...

Німецька компанія Leifeld відмовилася поставити ДП Київське конструкторське бюро "Луч" високоточне обладнання.
Про це на одеському форумі "Ефективна промисловість для обороноздатності", повідомив генеральний конструктор ККБ "Луч" Олег Коростельов, йдеться у матеріалі Валентина Бадрака https://lb.ua/economics/2021/07/21/489839_z_pritsilom_nato_yak_vitchiznyana.html "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із Заходом" .
"Коли нам були потрібні тепловізори, нам допомогла Туреччина, коли нам потрібні були ******* безпілотники, нам знову допомогла Туреччина", - зазначив Коростельов.
Валентин Бадрак припускає, що німецька компанія відмовилася під впливом бажання відновити бізнес із Росією.
Ця компанія, згідно з https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9sZWlmZWxkbXMuY29tL3J1L2Flcm9rb3NtaWNoZXNrYXlhLXByb215c2hsZW5ub3N0L3B1c2tvdnllLXVzdGFub3ZraS8= інформацією на її сайті , розробляє станки для формування металу без зняття стружки для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості.
На сайті також зазначено, що Leifield має представництво в Росії, яке розташовано в Москві.
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21.07.2021 18:02 Відповісти
А що тут дивного, Германія з часів Катерини опікується росією.
І історію написала, і своїх спеців присилала, і війни разом вели.
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21.07.2021 18:13 Відповісти
Виходить що німетчина то союзник засрашки. А фільтри бачиш німці окупанту для криму продали.
Ну це вже і не дивина з погляду на те як вела себе, та що казала і робила баба меркелиха
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21.07.2021 21:40 Відповісти
На список і бумаги не хватить !!!
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21.07.2021 18:11 Відповісти
Кстати очень неплохая идея, у нас не *********, поэтому нормальной власти будет очень сложно объяснить людям, почему подсанкционный судья продолжает спокойно работать в Украине, хотя зеленой падали это не касается, им насрать на это, Коломойский(который под санкциями) снимет для быдла еще один сериал и быдло побежит голосовать за очередного голобородька.
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21.07.2021 18:16 Відповісти
Спробую лаконічно. Повертати Порошенка до влади - така ж буза, як вибирати Зебобіка у прези! У першого наразі повернення на вул. Офшорну питання амбіцій - він дуже не любить програвати, і це для нього зараз важливіше навіть за гроші. Але для держави таке повернення нічого хорошого не дасть. До речі, його реформа судової системи суцільний "косяк", бо до Верховного Суду потрапило надто багато негідників (змогли домовитись з філатовими, грановськими тощо). Ще й старий Верховний Суд України так і за законом не ліквідований/не знищений. Там ще працює 7 чи 8 суддів та до сотні співробітників апарату, яким з липня 2018 року не виплатили зарплату (це держслужбовцям у м. Києві). Тепер з усіма відсотками доведеться виплачувати. То нехай Петро зі своїх коштів, а не з держбюджету, розрахується за свої "віртуозні" реформи. Це лише 1 факт, а їх десятки.
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21.07.2021 18:21 Відповісти
чудний ти, у петраликсійовича дорожче за гроші тільки гроші,ну ще мо золото!!!
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21.07.2021 18:28 Відповісти
ЗЕдибил тытварь неблагодарная!! если бы ПОРОХ лично не возглавил оборону Украины на Донбассе, то жил бы ты сейчас в новороссии!!
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21.07.2021 18:48 Відповісти
А исчо Парашенка изабрел самалет, виртолет и атомную бимбу !
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21.07.2021 19:25 Відповісти
А исчо подарил нефтепровод куму запути, а исчо сломал конституцию и законы и поставил кума ген прокурвором шоб тот торговал уг. делами а исчо парад и офшор когда в дебальцево расстреливали, а исчо... ну лень писать чесс слово
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21.07.2021 21:34 Відповісти
😂
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21.07.2021 18:29 Відповісти
это куда серьезнее всех санкций Зеленского
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21.07.2021 18:38 Відповісти
А шо там мудрить.
Берёте списки всех действующих и бывших судей и готово!
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21.07.2021 18:40 Відповісти
ипанутые коммунисты и их дети. само выживание Украины зависит от отсутствия коррупци. тогда к власти не придут Януковичи, Азаровы, Кучмы.
Украина не корова, хватит доить.
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21.07.2021 18:46 Відповісти
вот и дождались... Как нашкодившее котеня мордой в дерьмо
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21.07.2021 19:08 Відповісти
Вводите мы за!!! А еще вводите подобный список Магницкого и для наших народных депутатов и их помощников, для министров и мэров.
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21.07.2021 21:28 Відповісти
Але головним меседжем цієї статті в https://euobserver.com/opinion/152478?fbclid=IwAR0DscnTi0BYcClBWnD-Oljywd8onoHitzMG8xtVFKptTK6r3aZ0hzyXVD0 EUobserver є констатація того очевидного факту, що Зе встановлює авторитарну систему управління в державі. Дослівно:
Президент Зеленський розпочав третій рік свого президентства, маючи середньострокову непопулярність. Опитування, опубліковане минулого місяця, показало, що лише 21,8% українців проголосували б за його переобрання. Більш ніж половина вважають за краще, щоб він навіть не балотувався на другий термін. Це різке падіння з 73%-вої підтримки, і впевненність виборців, що він не зміг виконати свої обіцянки змін. Визнавши це, Зеленський намагається перезавантажити своє президентство, відродивши передвиборчу обіцянку "деолігархізації" України. Його початковим кроком була заборона трьох телевізійних каналів, які контролював Віктор Медведчук, з подальшим арештом цього олігарха за підозрою у державній зраді. "Це лише початок", пообіцяв Зеленський: "Таких заходів буде набагато більше, доки всі українські олігархи не будуть зменшені до статусу звичайних великих бізнесменів".
Здатність кількох мільярдерів здійснювати контролюючий вплив на країну була проблемою з перших років незалежності України, тому дії щодо стримування їхньої влади слід вітати. Проте "деолігархізація" - це гнучка концепція, відкрита не лише для позитивного способу його використання. Наприклад, Володимир Путін був першим пострадянським лідером, який розіграв цю карту, пообіцявши "ліквідувати олігархів як клас". Те, що розпочалося в РФ як застереження для бізнес-еліти триматися подалі від політики, швидко переросло арештами політичних опонентів і закінчилося повним встановленням авторитарної влади.
Тож виникає питання, чи має намір Зеленський взяти владу у олігархів, щоб передати її людям, або, як Путін, накопичити її для себе. Існує безліч ознак того, що основною метою Зеленського є зміцнення особистого авторитарного способу управління державою. Про це свідчить його бажання усунути чиновників з номінально незалежними функціями (Рябошапка, Смолій, Кличко, Тупицький, Аваков, тощо).
Мабуть, найбільш тривожним є очевидна готовність Зеленського використовувати поліцейські та судові повноваження для просування інтересів свого оточення та залякування політичних суперників.
Призначення його давнього шкільного друга Івана Баканова керівником Служби безпеки України (СБУ) було першою ознакою того, що Зеленський призначає керівників влади для задоволення своїх особистих інтересів. Депутат, який минулого року оприлюднив докази, які свідчать про участь брата головного радника президента у корупції, став об'єктом розслідування СБУ незабаром після цього. Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Зеленського у спробі "тиснути" на нього у травні, коли озброєні співробітники СБУ здійснили рейд у його житловому будинку і намагались увірватись в його квартиру..
Певний прогрес був досягнутий у створенні Вищого антикорупційного суду завдяки тиску західних союзників України. Але цього буде недостатньо, поки система продовжує захищати вищих суддів, звинувачених у корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду та Павло Вовк, голова Київського окружного адміністративного суду.
Якщо українська влада не буде діяти, західні країни повинні розглянути можливість безпосереднього санкціонування найбільш корумпованих суддів згідно із законами, такими як закон Магнітського. Міжнародні партнери України вітали очевидне прагнення президента Зеленського зменшити вплив олігархів як можливість поставити країну на новий шлях розвитку.
Але вони також повинні ставити важкі запитання щодо його тенденції до централізації влади та того, чи здійснюють його реформи такі зміни, які потрібні Україні. Лише реальний прогрес у обмеженні влади силових структур над бізнесом та створенні справді незалежної та справедливої судової системи може покласти край корупційному впливу прихованих інтересів, що стримує Україну.
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22.07.2021 09:15 Відповісти
 
 