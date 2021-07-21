На заході закликають створити "список Магнітського" для корумпованих українських суддів

Країни-партнери України обговорюють введення аналогу списку Магнітського для українських суддів-корупціонерів, в списку таких вже називають заступника голови Верховного суду Богдана Львова та голову Київського адміністративного суду Павла Вовка.

Про це йдеться в матеріалі EUobserver.

Як зазначається в матеріалі, запуск Вищого антикорупційного суду забезпечив позитивне враження у партнерів щодо питання боротьби з корупцією в Україні, але наступним кроком має стати очищення суддівського корпусу від корупціонерів.

"Цього недостатньо, поки система буде захищати високопоставлених суддів, обвинувачених в корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду, і Павло Вовк, голова Київського адміністративного суду... Якщо українська влада не буде діяти, західним країнам слід розглянути питання щодо покарання корумпованих суддів відповідно до таких законів, як закон Магнітського", - йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що українській владі слід зайнятися реформуванням судової системи, щоб покласти край політичному втручанню в роботу суддів. Західні експерти вважають, що тільки прогрес у створенні незалежної і справедливої судової системи може сприяти перемозі над корупцією в Україні.