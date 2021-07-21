На заході закликають створити "список Магнітського" для корумпованих українських суддів
Країни-партнери України обговорюють введення аналогу списку Магнітського для українських суддів-корупціонерів, в списку таких вже називають заступника голови Верховного суду Богдана Львова та голову Київського адміністративного суду Павла Вовка.
Про це йдеться в матеріалі EUobserver.
Як зазначається в матеріалі, запуск Вищого антикорупційного суду забезпечив позитивне враження у партнерів щодо питання боротьби з корупцією в Україні, але наступним кроком має стати очищення суддівського корпусу від корупціонерів.
"Цього недостатньо, поки система буде захищати високопоставлених суддів, обвинувачених в корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду, і Павло Вовк, голова Київського адміністративного суду... Якщо українська влада не буде діяти, західним країнам слід розглянути питання щодо покарання корумпованих суддів відповідно до таких законів, як закон Магнітського", - йдеться в матеріалі.
Також наголошується, що українській владі слід зайнятися реформуванням судової системи, щоб покласти край політичному втручанню в роботу суддів. Західні експерти вважають, що тільки прогрес у створенні незалежної і справедливої судової системи може сприяти перемозі над корупцією в Україні.
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Звучит дико...
Але боюся, що там опиниться більшість суддів
https://censor.net/ru/comments/locate/3278435/0192143a-d225-718a-887b-7c58a52df037
Німецька компанія Leifeld відмовилася поставити ДП Київське конструкторське бюро "Луч" високоточне обладнання.
Про це на одеському форумі "Ефективна промисловість для обороноздатності", повідомив генеральний конструктор ККБ "Луч" Олег Коростельов, йдеться у матеріалі Валентина Бадрака https://lb.ua/economics/2021/07/21/489839_z_pritsilom_nato_yak_vitchiznyana.html "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із Заходом" .
"Коли нам були потрібні тепловізори, нам допомогла Туреччина, коли нам потрібні були ******* безпілотники, нам знову допомогла Туреччина", - зазначив Коростельов.
Валентин Бадрак припускає, що німецька компанія відмовилася під впливом бажання відновити бізнес із Росією.
Ця компанія, згідно з https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9sZWlmZWxkbXMuY29tL3J1L2Flcm9rb3NtaWNoZXNrYXlhLXByb215c2hsZW5ub3N0L3B1c2tvdnllLXVzdGFub3ZraS8= інформацією на її сайті , розробляє станки для формування металу без зняття стружки для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості.
На сайті також зазначено, що Leifield має представництво в Росії, яке розташовано в Москві.
І історію написала, і своїх спеців присилала, і війни разом вели.
Ну це вже і не дивина з погляду на те як вела себе, та що казала і робила баба меркелиха
Берёте списки всех действующих и бывших судей и готово!
Украина не корова, хватит доить.
Президент Зеленський розпочав третій рік свого президентства, маючи середньострокову непопулярність. Опитування, опубліковане минулого місяця, показало, що лише 21,8% українців проголосували б за його переобрання. Більш ніж половина вважають за краще, щоб він навіть не балотувався на другий термін. Це різке падіння з 73%-вої підтримки, і впевненність виборців, що він не зміг виконати свої обіцянки змін. Визнавши це, Зеленський намагається перезавантажити своє президентство, відродивши передвиборчу обіцянку "деолігархізації" України. Його початковим кроком була заборона трьох телевізійних каналів, які контролював Віктор Медведчук, з подальшим арештом цього олігарха за підозрою у державній зраді. "Це лише початок", пообіцяв Зеленський: "Таких заходів буде набагато більше, доки всі українські олігархи не будуть зменшені до статусу звичайних великих бізнесменів".
Здатність кількох мільярдерів здійснювати контролюючий вплив на країну була проблемою з перших років незалежності України, тому дії щодо стримування їхньої влади слід вітати. Проте "деолігархізація" - це гнучка концепція, відкрита не лише для позитивного способу його використання. Наприклад, Володимир Путін був першим пострадянським лідером, який розіграв цю карту, пообіцявши "ліквідувати олігархів як клас". Те, що розпочалося в РФ як застереження для бізнес-еліти триматися подалі від політики, швидко переросло арештами політичних опонентів і закінчилося повним встановленням авторитарної влади.
Тож виникає питання, чи має намір Зеленський взяти владу у олігархів, щоб передати її людям, або, як Путін, накопичити її для себе. Існує безліч ознак того, що основною метою Зеленського є зміцнення особистого авторитарного способу управління державою. Про це свідчить його бажання усунути чиновників з номінально незалежними функціями (Рябошапка, Смолій, Кличко, Тупицький, Аваков, тощо).
Мабуть, найбільш тривожним є очевидна готовність Зеленського використовувати поліцейські та судові повноваження для просування інтересів свого оточення та залякування політичних суперників.
Призначення його давнього шкільного друга Івана Баканова керівником Служби безпеки України (СБУ) було першою ознакою того, що Зеленський призначає керівників влади для задоволення своїх особистих інтересів. Депутат, який минулого року оприлюднив докази, які свідчать про участь брата головного радника президента у корупції, став об'єктом розслідування СБУ незабаром після цього. Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Зеленського у спробі "тиснути" на нього у травні, коли озброєні співробітники СБУ здійснили рейд у його житловому будинку і намагались увірватись в його квартиру..
Певний прогрес був досягнутий у створенні Вищого антикорупційного суду завдяки тиску західних союзників України. Але цього буде недостатньо, поки система продовжує захищати вищих суддів, звинувачених у корупції, таких як Богдан Львов, заступник голови Верховного суду та Павло Вовк, голова Київського окружного адміністративного суду.
Якщо українська влада не буде діяти, західні країни повинні розглянути можливість безпосереднього санкціонування найбільш корумпованих суддів згідно із законами, такими як закон Магнітського. Міжнародні партнери України вітали очевидне прагнення президента Зеленського зменшити вплив олігархів як можливість поставити країну на новий шлях розвитку.
Але вони також повинні ставити важкі запитання щодо його тенденції до централізації влади та того, чи здійснюють його реформи такі зміни, які потрібні Україні. Лише реальний прогрес у обмеженні влади силових структур над бізнесом та створенні справді незалежної та справедливої судової системи може покласти край корупційному впливу прихованих інтересів, що стримує Україну.