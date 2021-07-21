У депутатів є претензії до Тарана, Малюськи і Ткаченка, - "слуга народу" Качура

У депутатського корпусу Верховної Ради є претензії і запитання з приводу роботу міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це народний депутат Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Однозначно, у вересні будуть кадрові зміни (в уряді – ред.). (...) Є претензії у депутатського корпусу і є розмови про те, що потрібно ці міністерства посилити іншими міністрами. Є розмови щодо Міністерства оборони, Міністерства юстиції. Є запитання щодо Міністерства культури: знаю, що колеги зареєстрували проект постанови про звільнення (міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка – ред.), там насправді неоднозначна ситуація", - сказав Качура в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу.

При цьому він також звернув увагу на відсутність комунікації глави Мін'юсту з парламентом.

Також читайте: Кабмін врегулював порядок ввезення незареєстрованих ліків: препарати з ЄС, США, Японії підлягають тільки візуальному контролю

"Щодо Міністерства юстиції претензії, мені здається, є у колег, тому що найбільша помилка - це відсутність комунікації з парламентом, оскільки ми лише через Facebook можемо спостерігати, як міністр юстиції то на траві лежить, то на столі тощо... Є наразі претензії до результатів роботи (міністра юстиції Дениса Малюськи – ред.), тому що господарство Мін'юсту дуже велике і це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких відбувається ремонт, а це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувалися системні зміни", - уточнив парламентарій.

Щодо можливих кадрових змін у силовому блоці, Качура підтвердив, що в кулуарах парламенту обговорюється інформація щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"Я чув, що колега це публічно озвучила щодо генерального прокурора. Таке у кулуарах також звучало, і вже пішло це в засоби масової інформації. Теж таке можливо", - сказав Качура.