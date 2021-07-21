Керівника харківського військового вишу підозрюють у розтраті 66 тис. грн бюджетних коштів, - Нацполіція

52-річний тимчасовий виконувач обов'язків начальника одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони в Харкові підозрюється в розтраті бюджетних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Зловмисник у 2020 році при виконанні договорів підряду з поточного ремонту освітлення смуги перешкод і сектора для метання гранат, які здійснювалися одним із фізичних осіб-підприємців Харкова, здійснив розтрату бюджетних коштів", - ідеться в повідомленні. Матеріальний збиток сягнув близько 66 000 гривень.

20 липня посадовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення підозрюваного від посади. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.