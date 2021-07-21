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Новини Агресія Росії проти України
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Керівника харківського військового вишу підозрюють у розтраті 66 тис. грн бюджетних коштів, - Нацполіція

52-річний тимчасовий виконувач обов'язків начальника одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони в Харкові підозрюється в розтраті бюджетних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Керівника харківського військового вишу підозрюють у розтраті 66 тис. грн бюджетних коштів, - Нацполіція 01

"Зловмисник у 2020 році при виконанні договорів підряду з поточного ремонту освітлення смуги перешкод і сектора для метання гранат, які здійснювалися одним із фізичних осіб-підприємців Харкова, здійснив розтрату бюджетних коштів", - ідеться в повідомленні. Матеріальний збиток сягнув близько 66 000 гривень.

20 липня посадовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення підозрюваного від посади. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

армія (3779) виш (554) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харків (5698)


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Институт танковых войск?
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21.07.2021 18:08 Відповісти
Черговий наїзд. Та й сума для начальника вищого військового навчального закладу, вибачте, смішна. Просто руйнують армію
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21.07.2021 18:15 Відповісти
Я знаю істоту, що вкрала мільярди з антиковідного фонду
Причому, не вилазячи з жОПи...
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21.07.2021 18:22 Відповісти
66 тысяч... ? Тут ребята (Миронюк) миллионами воруют!
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21.07.2021 18:37 Відповісти
\\растрате 66 тыс. грн\\ начить сядет
А если бы растрате 66 миллионов, то пошел бы на повышение в ЗеКоманду
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21.07.2021 20:07 Відповісти
Все участковые рухнули с табуреток от ржаки! Мастера в Жэках не верят.
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21.07.2021 20:14 Відповісти
Нацполиция не получила откат? Это мрази такие, преследуют заставляют давать взятки, мрази позорные
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22.07.2021 06:09 Відповісти
 
 