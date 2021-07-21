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Новини Агресія Росії проти України
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"Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний

Підвищення заробітної плати військовослужбовцям не поліпшить стану справ у ЗСУ доти, поки там будуть застосовуватися радянські методи ведення справ і вирішення проблем.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив старший лейтенант Андрій Підлісний, інформує Цензор.НЕТ.

Офіцер повідомив, що 21 липня звільнений із ЗСУ у зв'язку із закінченням контракту. Своє рішення він пояснив так:

"За 7 років проходження військової служби я отримав дуже багато життєвих уроків, як позитивних, так і негативних, це досвід, що неможливо придбати за гроші. Разом з тим, з роками мої потреби як людини у соціумі зросли, війна змінила своє забарвлення, а радянські методи ведення справ та розв'язання проблем остаточно визначили моє рішення щодо подальшого майбутнього. Я дуже сильно сумніваюсь, що збільшення заробітної плати хоч якось вплине на стан справ у ЗСУ, як це стверджує можлива у майбутньому міністерка оборони, проблема насправді глибша і подібними методами на неї не вплинути".

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Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ, - старший лейтенант Підлісний 01

армія (3780) оборона (4831) військовослужбовці (4808) ЗСУ (7669) зарплата (2260)


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Топ коментарі
+32
День незалежностi во время Порошенко и во время Зеленского "Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний - Цензор.НЕТ 8118"Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний - Цензор.НЕТ 2445
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21.07.2021 18:47 Відповісти
+14
Ну тогда давайте подымем еще зп депутатам, судьям и прокурвам, зачем повышать зарплаты военнослужащим?! Пускай в ВСУ получают копейки, ведь зеЛох уже давно увидел в очке путлера мир и защищать страну не надо.
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21.07.2021 18:35 Відповісти
+11
Доки ЗЕнедоумок буде говнокомандувать.
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21.07.2021 18:37 Відповісти
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Так весь "передок" за клоуна голосовал, теперь - ЖРИ ТЕ!!!
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21.07.2021 18:32 Відповісти
"Я сильно сомневаюсь, что повышение зарплаты как-то повлияет на состояние дел в ВСУ", - старший лейтенант Пидлисный - Цензор.НЕТ 9371
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21.07.2021 18:35 Відповісти
День незалежностi во время Порошенко и во время Зеленского "Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний - Цензор.НЕТ 8118"Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний - Цензор.НЕТ 2445
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21.07.2021 18:47 Відповісти
Зеко-*****!
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21.07.2021 18:58 Відповісти
Опять Порошенко? Тапки проверь...!
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21.07.2021 18:38 Відповісти
откуда я знаю что у "тебе було"!
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21.07.2021 18:41 Відповісти
Но тапки все таки проверь!
а то цей клятий Порошенко вже взагалі....
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21.07.2021 18:44 Відповісти
Як би Бутусов не писав взагалі, не виступав навіть на різних шоу-тб, то ніхто б і незнав що там і як у ЗСУ (мало б людей знало - якщо бути точніше!) - більшість навіть уяви не має про військових та як воно там!
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21.07.2021 18:51 Відповісти
Почти все журнашлюхи типа гниды Найема , Лещенко , Соболева, мосийчучки … 🤮 маму родную продадут
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21.07.2021 19:44 Відповісти
пока будут пулять советскими боеприпасами из советских стволов ничего не изменится
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21.07.2021 18:56 Відповісти
То таке.
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21.07.2021 18:59 Відповісти
солдат с калашматом для солдата НАТО всегда будет вероятным противником. так устроен мир
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21.07.2021 19:02 Відповісти
Ну тогда давайте подымем еще зп депутатам, судьям и прокурвам, зачем повышать зарплаты военнослужащим?! Пускай в ВСУ получают копейки, ведь зеЛох уже давно увидел в очке путлера мир и защищать страну не надо.
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21.07.2021 18:35 Відповісти
Нужно не увольняться, а брать палку и идти херачить клоунов..., а терпилы просто увольняются!
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21.07.2021 18:37 Відповісти
Что то я не видел ни одной новости про отхераченого палкой клоуна... или Вы тоже терпила?
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21.07.2021 18:42 Відповісти
Сам то понял что сморозил?
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21.07.2021 18:43 Відповісти
А ты не понял тонкий намёк что ты пздбол?
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21.07.2021 18:49 Відповісти
Який відважний! Заздрю.
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21.07.2021 18:43 Відповісти
Последний раз я был на майдане в 2004г. После этого я понял что Украина страна дебилов и терпил. Лично мне пофиг будет она на карте или нет после 2004г.
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21.07.2021 18:47 Відповісти
Если пофиг чего так переживаешь? Нах твоё мнение тут надо?
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21.07.2021 18:50 Відповісти
потому что он русский троль
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21.07.2021 23:01 Відповісти
"Последний раз я был на майдане в 2004г." Люди часто ходят в музеи, но художниками и скульпторами они от этого не становятся. Вы правы, надо Вам пойти и оформить контракт в армию. И тогда уже как начнете всех клоунов там палкой пздячить. Или они Вас, но это выяснится уже в процессе.
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21.07.2021 19:17 Відповісти
Прям заставили взяти. От ці кляті попередники. До сіх пір псують життя новим обличчям.
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21.07.2021 19:09 Відповісти
Соловей, не боишься что пока снегирей нет тебя тут сожрут?
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21.07.2021 19:13 Відповісти
Доки ЗЕнедоумок буде говнокомандувать.
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21.07.2021 18:37 Відповісти
Який піп такий і приход.
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21.07.2021 18:45 Відповісти
совковых паркетных хенералов-шаркунов нужно убирать срочно из ВСУ...
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21.07.2021 18:39 Відповісти
Так кто это должен делать? Вон терпила заяву написал и болт на все положил!
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21.07.2021 18:40 Відповісти
Гениально!
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21.07.2021 18:57 Відповісти
А кто-то сомневался? У нас в армии форма и жрачка поменялась. Все остальное (как и в полиции) осталось без изменений.
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21.07.2021 18:51 Відповісти
У тебе є можливість піти до ЗСУ і щось змінити.
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21.07.2021 19:12 Відповісти
По-перше, чому Ви мені "тикаєте"? По-друге, армію у її нинішньому вигляді вже ніщо не врятує. Єдиний вихід її реформувати - почати воювати. Ось тоді і з'явиться можливість дуже швидко позбутися всілякої наволочі у погонах, яка вдає із себе військових.
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21.07.2021 22:05 Відповісти
Совковых хенералов, которые полковников еще при Брежневе получали все устраивает, они пьют кровь и живут вечно. Им в атаку не ходить, всегда будет кому тушенку со складов оприходовать...
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21.07.2021 19:01 Відповісти
Нажаль необов'язково бути полковником щоб стать генералом(((
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21.07.2021 20:18 Відповісти
Все ныне служащие так называемые совковые или паркетные генералы сделали карьеру и сформировались уже в независимой Украине. А вам все Брежнев снится
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22.07.2021 01:05 Відповісти
Таран 1955 г.р., Дроздов 1963 г.р., и так далее, и т.п., и в какой "независимой" Украине они сформировались, в той что к 2014 му., году осталась без армии вообще?
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22.07.2021 10:25 Відповісти
Не побачив для себе перспектив, тому і пішов.
І так багато хто піде.
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21.07.2021 19:03 Відповісти
Лётчикам нужно летать, это 90% того, что их держит в армии. Если этого нет, то нужна очень большая зарплата, но тогда уже зачем это государству?
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21.07.2021 19:03 Відповісти
А что поделать если только советские дураки идут в армию. Умный на такое никогда не подпишется.
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21.07.2021 19:13 Відповісти
Подтверждаю. Совковская система начала восстанавливаться в ВСУ с 2020 года. Сам жду окончания контракта и не только я один. Если честно, то волосы дыбом становятся, если подумать что будет через два -три года с армией. Останутся совкодрочеры на верху и молодые лейтенанты которые в детстве насмотрелись фильмов про войну, которым выше стоящее командование своими приказами и телеграммами через несколько месяцев отобьют все желание служить.
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21.07.2021 19:14 Відповісти
Не соглашусь.
Возврат к совдепии, начался в 2017-м.
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21.07.2021 20:34 Відповісти
Получается опять Порошенко во всём виноват?
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21.07.2021 21:12 Відповісти
Нет.
В тот период, в ВС, начали появляться УРОДЫ, которые были уволены в 1998 - 2012 гг.
Эти ребятки ПОЛНЕЙШИЙ ОТСТОЙ из той старой совковой категории.
Кроме этого, они прекрасно отсиделись под лавкой в период полных ********** 2014-2016 гг.
И вот, появляются эти уроды и начинают что-то требовать и писать бумаженции, опираясь на документы ВРЕМЁН ИХ СЛУЖБЫ.
А ведь, многое что изменилось. А они это понять не могут. Не принимают. Мозгов не хватает.
Бирки "Печь полевая", "График отопления", "Пожарный выход" и т.п. говно в блиндажах, это именно от них. И много чего ещё.
Они же ставят неудовлетворительную оценку на огневом рубеже, потому что сержант-офицер, стреляют из пистолета, совсем не так, как это описано в наставлении за 1987 год.
И далее-далее-далее.
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21.07.2021 22:51 Відповісти
Почему их брали на службу, дефицит кадров?
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21.07.2021 23:44 Відповісти
совершенно верно и плюс активная фаза закончилась, в армию потянулись приспособленцы.
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23.07.2021 11:16 Відповісти
не в 2017, а в 2018 году, но это были кратковременные проявления и их быстро обламывали. Я сам уволился в 2009 году из-за долбо*бизма. Когда мобилизовался, то очень окуел от отсутствия бюрократии, но потом, к 2019 году она вернулась.
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23.07.2021 11:15 Відповісти
У каждого свои представления)))
Но в целом, всё в дерьме.
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23.07.2021 12:51 Відповісти
парни...уважаю ваше мнение, но думаю, что еще раньше..с весны 15-го сразу после Дебальцево и подписания минских соглашений.....сужу по 79-й
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22.07.2021 01:13 Відповісти
Если уж очень досконально поднимать пути некоторых персонажей и их влияние на развитие ситуации, то да, можно утверждать на конец весны-начало лета 2015 года.
Такие тихие ручейки потекли.
Именно тогда, смысл поговорки "Когда замолкают пушки, начинают скрипеть перья", стал абсолютным.
Но массовый психоз совкодрочеров, именно 2017.
Сужу, по всем ДШВ и окружающим кооперативам))))
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22.07.2021 08:58 Відповісти
Полностью согласен....хотя в 17-м меня уже там небыло(списали по второй группе)
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22.07.2021 14:02 Відповісти
Не одна армія світу не перемогла без народу.Також не розумію нащо підіймати зарплатню ВСУ, коли вони не визволяють свою землю та своїх людей з неволі.Більшу надію маю на добровольців та на народ. Вони свою землю не продадуть, хоча живуть на малі гроші.
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21.07.2021 19:38 Відповісти
Так іди в добровольці й визволяй, визволюн................
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21.07.2021 20:29 Відповісти
Місяць тому звільнився зять.Коротко про те,що зараз відбувається в військах, словами Петі Бампера: - ПИИ-ЗДЕЦЬ!!!
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21.07.2021 20:14 Відповісти
А що ви хотіли за остіні 3 роки повернулося стільки совкового лайна + зе команда вже всунули на ключові посади своїх маріонеток де основний принцип відбору заплати..
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21.07.2021 20:33 Відповісти
Если подполковник ВСУ за 30 лет службы так и не дождался своей квартиры и живет с двумя детьми на сьемной квартире, а жена от него ушла, не выдержав таких условий жизни, то о какой боеспособной армии может идти речь? "Народ, не содержащий свою армию, будет содержать чужую".
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21.07.2021 23:50 Відповісти
Я вообще не вижу перспектив у нашего государства при таких президентах -главнокомандующих, таких министрах и депутатах. Эти "кадры" в критический момент успеют сесть в самолет и улететь в свой Израиль или Россию, а народ опять окажется один на один с врагом, без армии и оружия.
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21.07.2021 23:57 Відповісти
 
 