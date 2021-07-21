"Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний
Підвищення заробітної плати військовослужбовцям не поліпшить стану справ у ЗСУ доти, поки там будуть застосовуватися радянські методи ведення справ і вирішення проблем.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив старший лейтенант Андрій Підлісний, інформує Цензор.НЕТ.
Офіцер повідомив, що 21 липня звільнений із ЗСУ у зв'язку із закінченням контракту. Своє рішення він пояснив так:
"За 7 років проходження військової служби я отримав дуже багато життєвих уроків, як позитивних, так і негативних, це досвід, що неможливо придбати за гроші. Разом з тим, з роками мої потреби як людини у соціумі зросли, війна змінила своє забарвлення, а радянські методи ведення справ та розв'язання проблем остаточно визначили моє рішення щодо подальшого майбутнього. Я дуже сильно сумніваюсь, що збільшення заробітної плати хоч якось вплине на стан справ у ЗСУ, як це стверджує можлива у майбутньому міністерка оборони, проблема насправді глибша і подібними методами на неї не вплинути".
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а то цей клятий Порошенко вже взагалі....
І так багато хто піде.
Возврат к совдепии, начался в 2017-м.
В тот период, в ВС, начали появляться УРОДЫ, которые были уволены в 1998 - 2012 гг.
Эти ребятки ПОЛНЕЙШИЙ ОТСТОЙ из той старой совковой категории.
Кроме этого, они прекрасно отсиделись под лавкой в период полных ********** 2014-2016 гг.
И вот, появляются эти уроды и начинают что-то требовать и писать бумаженции, опираясь на документы ВРЕМЁН ИХ СЛУЖБЫ.
А ведь, многое что изменилось. А они это понять не могут. Не принимают. Мозгов не хватает.
Бирки "Печь полевая", "График отопления", "Пожарный выход" и т.п. говно в блиндажах, это именно от них. И много чего ещё.
Они же ставят неудовлетворительную оценку на огневом рубеже, потому что сержант-офицер, стреляют из пистолета, совсем не так, как это описано в наставлении за 1987 год.
И далее-далее-далее.
Но в целом, всё в дерьме.
Такие тихие ручейки потекли.
Именно тогда, смысл поговорки "Когда замолкают пушки, начинают скрипеть перья", стал абсолютным.
Но массовый психоз совкодрочеров, именно 2017.
Сужу, по всем ДШВ и окружающим кооперативам))))