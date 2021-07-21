"Я дуже сумніваюся, що підвищення зарплати якось вплине на стан справ у ЗСУ", - старший лейтенант Підлісний

Підвищення заробітної плати військовослужбовцям не поліпшить стану справ у ЗСУ доти, поки там будуть застосовуватися радянські методи ведення справ і вирішення проблем.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив старший лейтенант Андрій Підлісний, інформує Цензор.НЕТ.

Офіцер повідомив, що 21 липня звільнений із ЗСУ у зв'язку із закінченням контракту. Своє рішення він пояснив так:

"За 7 років проходження військової служби я отримав дуже багато життєвих уроків, як позитивних, так і негативних, це досвід, що неможливо придбати за гроші. Разом з тим, з роками мої потреби як людини у соціумі зросли, війна змінила своє забарвлення, а радянські методи ведення справ та розв'язання проблем остаточно визначили моє рішення щодо подальшого майбутнього. Я дуже сильно сумніваюсь, що збільшення заробітної плати хоч якось вплине на стан справ у ЗСУ, як це стверджує можлива у майбутньому міністерка оборони, проблема насправді глибша і подібними методами на неї не вплинути".

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