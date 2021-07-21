Голова Держекоінспекції Мальований про вибух на "Рівнеазоті": Є підстави вважати, що керівництво спробувало приховати НП

Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна екологічна інспекція дізналися про вибух на заводі "Рівнеазот" з відкритих джерел.

Про це в ефірі 24 каналу заявив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що підприємство "Рівнеазот" не попередило органи держнагляду і контролю про надзвичайну ситуацію.

"Є певні підстави вважати, що керівництво підприємства спробувало приховати надзвичайну подію", – наголосив Мальований.

Остаточні висновки про наслідки вибуху на "Рівнеазоті" Держекоінспеція зробить за результатами роботи комісії, слідчих органів та власної перевірки. Водночас провалений раніше законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" міг би попередити цю та подібні аварії на підприємствах.

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"Законопроєкт є дуже принциповим і важливим для недопущення таких подій і для постійного онлайн-моніторингу на джерелах викидів", – підкреслив Мальований.

Видання зазначає, що згаданий проєкт закону зареєстрували у Верховній Раді ще у вересні 2020 року. Нардепи провалили голосування 15 липня 2021 року. Проєкт має на меті імплементувати в законодавство України екологічну Директиву ЄС.

"Рівнеазот" - один з найбільших в Україні заводів хімічної промисловості. Його створили в 1995 році на базі орендного підприємства "Азот". Завод був державним до 2006 року, пізніше його викупила Group DF, власником якої є український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, про надзвичайну ситуацію на підприємстві "Рівнеазот" стало відомо у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.