Прокурора затримали у Львові на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі прокурора Львівської обласної прокуратури (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, службового підроблення та зловживання впливом (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 КК України), одержав від особи 2 тис доларів США неправомірної вигоди за "нескасування постанови про закриття цього провадження".

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.