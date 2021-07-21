Прокурора затримали у Львові на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі прокурора Львівської обласної прокуратури (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, службового підроблення та зловживання впливом (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 КК України), одержав від особи 2 тис доларів США неправомірної вигоди за "нескасування постанови про закриття цього провадження".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+6 Миша Михайлов #482686
показати весь коментар21.07.2021 19:07 Відповісти Посилання
+4 Dima qwe
показати весь коментар21.07.2021 19:26 Відповісти Посилання
+3 MyronMaG mm
показати весь коментар21.07.2021 19:36 Відповісти Посилання
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подержат и отпустят и еще компенсацию моральную выплатят.
сходить в баню помыться
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............. цензор вы ничего не попутали посмотрите патсталом может нолики тудой закатились
гламурочка за 2 ночки столько нагора выдать может... ну пусть не каждая а ударница труда но
всё таки.......