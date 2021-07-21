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Новини Хабарники
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Прокурора затримали у Львові на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі прокурора Львівської обласної прокуратури (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Прокурора затримали у Львові на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи, - Офіс генпрокурора 01

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, службового підроблення та зловживання впливом (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 КК України), одержав від особи 2 тис доларів США неправомірної вигоди за "нескасування постанови про закриття цього провадження".

Прокурора затримали у Львові на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи, - Офіс генпрокурора 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура. ФОТО

Прокурора затримали у Львові на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи, - Офіс генпрокурора 03

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4736) Львів (3091) прокурор (626) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+6
ПОЗОР ПРОКУРОРУ!он унижает звание украинского прокурора такой мизерной взяткой, позорит всю прокурорскую рать
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21.07.2021 19:07 Відповісти
+4
рептилия паралоногубая
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21.07.2021 19:26 Відповісти
+3
ЇЇ прізвище Куєк
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21.07.2021 19:36 Відповісти
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Нужно поднять прокурорам денежное содержание, и тогда!!!
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21.07.2021 19:05 Відповісти
Організатор концертів Ані Лорак, заявив, що "готовий воювати за російську мову" ! ПокиДьок...

Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8866
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21.07.2021 19:06 Відповісти
рептилия паралоногубая
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21.07.2021 19:26 Відповісти
ЇЇ прізвище Куєк
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21.07.2021 19:36 Відповісти
но это не точно..- сто пудов, с "Х" начиналась )))
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21.07.2021 20:31 Відповісти
ПОЗОР ПРОКУРОРУ!он унижает звание украинского прокурора такой мизерной взяткой, позорит всю прокурорскую рать
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21.07.2021 19:07 Відповісти
Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела

======================
подержат и отпустят и еще компенсацию моральную выплатят.
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21.07.2021 19:07 Відповісти
Та ні то охвіс ГПУ собі кадри придивляється)От побачите,скоро там буде)
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21.07.2021 19:27 Відповісти
Реформа в действии 👍🏻👍🏻👍🏻
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21.07.2021 19:08 Відповісти
41 095 890 дерев висадив найсадівничіший лідер світу Володимир Олександрович в рамках програми "Мільярд дерев за 3 роки"
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21.07.2021 19:09 Відповісти
Уже?
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21.07.2021 19:30 Відповісти
Не тот прокурор нынче пошёл, обнищал совсем. Может зарплаты им поднять надо? Больно читать такие новости, 2000 дол.
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21.07.2021 19:16 Відповісти
брєд
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21.07.2021 19:19 Відповісти
апсолютный.... даже не удобно както стало.... деткам пакушать хотел купить а на сдачу
сходить в баню помыться
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21.07.2021 19:28 Відповісти
Враги подкинули! ПОРОШЕНКО!
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21.07.2021 19:29 Відповісти
https://kievlady.com/modeli/luxury/

https://kievlady.com/stati/6632-kakie-sejchas-rascenki-prostitutok-v-kieve/

............. цензор вы ничего не попутали посмотрите патсталом может нолики тудой закатились
гламурочка за 2 ночки столько нагора выдать может... ну пусть не каждая а ударница труда но
всё таки.......
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21.07.2021 19:36 Відповісти
скільки він заплатив що оформили 2000 думаю що за такі гроші він би не вийшов з кабінету тут щось не так з нулями або тупа зелейобська лапша
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21.07.2021 20:31 Відповісти
Позорисько серед прокурорів. ЧОМУ, ЧОМУ ТАК МАЛО- навіть відкупитися нічим.
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21.07.2021 21:13 Відповісти
 
 