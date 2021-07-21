Шпажист Нікішин і стрільчиня Костевич нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо

23 липня відбудеться урочиста церемонія відкриття Ігор XXXII Олімпіади, на якій прапор України будуть нести досвідчені спортсмени нашої команди - Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного олімпійського комітету.

Зазначається, що вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають відразу двох прапороносців - жінку і чоловіка.

"Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Олімпійські ігри в Токіо стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань - жінки", - повідомили в НОК.

Нагадаємо, Ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання на Олімпіаді в Токіо вже стартували: представники України почнуть боротьбу за нагороди 23 липня. Розклад Олімпійських ігор

Олена Костевич – Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби. Найдосвідченіша українська стрільчиня в складі Олімпійської збірної. Ігри в Токіо для титулованої спортсменки вже п'яті в її кар'єрі.

Богдан Нікішин – чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо-2016 посів високе 4 місце. Найстарший спортсмен у складі Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх в Токіо, які стануть для досвідченого атлета вже четвертими в його кар'єрі.