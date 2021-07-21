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Новини Олімпіада-2020
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Шпажист Нікішин і стрільчиня Костевич нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо

Шпажист Нікішин і стрільчиня Костевич нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо

23 липня відбудеться урочиста церемонія відкриття Ігор XXXII Олімпіади, на якій прапор України будуть нести досвідчені спортсмени нашої команди - Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного олімпійського комітету.

Зазначається, що вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають відразу двох прапороносців - жінку і чоловіка.

"Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Олімпійські ігри в Токіо стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань - жінки", - повідомили в НОК.

Нагадаємо, Ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання на Олімпіаді в Токіо вже стартували: представники України почнуть боротьбу за нагороди 23 липня. Розклад Олімпійських ігор

Олена Костевич – Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби. Найдосвідченіша українська стрільчиня в складі Олімпійської збірної. Ігри в Токіо для титулованої спортсменки вже п'яті в її кар'єрі.

Богдан Нікішин – чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо-2016 посів високе 4 місце. Найстарший спортсмен у складі Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх в Токіо, які стануть для досвідченого атлета вже четвертими в його кар'єрі.

Автор: 

Олімпіада (687) відкриття (76) прапор (486)


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Топ коментарі
+6
Шпажист Никишин должен на кончике шпаги нести нанизанную голову кацапа убитого стрелком Костевич
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21.07.2021 19:41 Відповісти
+4
Правильний меседж, бо кацапів слід і стреляти, і заколювати!
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21.07.2021 19:32 Відповісти
+3
Удачі нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо. Слава Україні 🇺🇦!
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21.07.2021 19:30 Відповісти
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Дуже розумно з точки зору гендерного балансу).
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21.07.2021 19:27 Відповісти
Это ещё разумно исходя из того что « впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину.»
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21.07.2021 19:38 Відповісти
Шпажист Никишин должен на кончике шпаги нести нанизанную голову кацапа убитого стрелком Костевич
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21.07.2021 19:41 Відповісти
А ещё удивляемся чего нас фашистами называют!!! Представляю что бы тут накомментировали НАТОвские негры! Простите, афроамериканцы.
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21.07.2021 19:46 Відповісти
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21.07.2021 20:54 Відповісти
Дід Панас не чув, що зараз іде ще один етап війни Золотої Орди з Київською Руссю.
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21.07.2021 21:03 Відповісти
Так, це б ефектний, змістовний і корисний перформанс був!
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21.07.2021 19:57 Відповісти
Оргкомитет заботится о равенстве полов. Ну так давно надо устраивать совместные соревнования хотя бы по шахматам - кто будет чемпион, мужчина или женщина? Или поединки по боксу. По штанге. По бегу или гонках на велоспорте. А футбол? Женская команда против мужской или смешанные мужские и женские команды с общей раздевалкой и маленькими-маленькими кабинками. Представляете? Я лично нет. Точнее кабинки представляю, а все остальное нет.
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21.07.2021 22:54 Відповісти
Почему стрелок? Разве не стрелкиня?
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21.07.2021 19:28 Відповісти
Это ж на украинском - стрелкиня.
А на кацапском - стрелок.
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21.07.2021 19:33 Відповісти
Якщо вже писати правильно українською, то "стрільчиня".
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21.07.2021 19:36 Відповісти
Не ретранслюйте кацапські недолугі жарти, а вчіть рідну мову!
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21.07.2021 19:52 Відповісти
Пішохідний перехід, пішохід, кіт, кит. Словником користуйтесь, якщо маєте таку потребу. Це значно менше часу, доречі, займає, аніж тут кацапську маячню тиражувати.
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21.07.2021 20:06 Відповісти
А может набутылочное?
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21.07.2021 20:05 Відповісти
А може просто - стрілець
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21.07.2021 19:55 Відповісти
Десь у 30-х роках, у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх російськими, або наближеними по звучанню до російських.
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21.07.2021 21:05 Відповісти
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21.07.2021 19:40 Відповісти
Ти вже дістав! Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби, українка О. Костевич! Подобається, чи ні - , хере полковнику?
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21.07.2021 20:07 Відповісти
В збройних силах нема поняття у снайперів стрелкіня. Вони всі снайпери.
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21.07.2021 21:54 Відповісти
У ********* українському вона повинна бути снайперкінею. Та взагалі, якщо Оргкомитет заботится о равенстве полов. Ну так давно надо устраивать совместные соревнования хотя бы по шахматам - кто будет чемпион, мужчина или женщина? Или поединки по боксу. По штанге. По бегу или гонках на велоспорте. А футбол? Женская команда против мужской или смешанные мужские и женские команды с общей раздевалкой и маленькими-маленькими кабинками. Представляете? Я лично нет. Точнее кабинки представляю, а все остальное нет.
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21.07.2021 22:56 Відповісти
Под хор харьковских футбольных фанатов?
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21.07.2021 19:29 Відповісти
Не мне. х-йлу
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21.07.2021 19:49 Відповісти
Шпажист Нікішин і стрільчиня Костевич нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо - Цензор.НЕТ 196
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21.07.2021 19:54 Відповісти
Тут гарний http://music-ukr.blogspot.com/2014/06/blog-post.html музичний аналіз хору.
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21.07.2021 21:08 Відповісти
Удачі нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо. Слава Україні 🇺🇦!
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21.07.2021 19:30 Відповісти
Правильний меседж, бо кацапів слід і стреляти, і заколювати!
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21.07.2021 19:32 Відповісти
Главное что бы они потом не решили с Бастой сфотографироваться....
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21.07.2021 19:36 Відповісти
Твоя вчителька - вівця недолуга. нет = немає, есть = є.
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21.07.2021 20:04 Відповісти
А как на кацапском *****?
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21.07.2021 20:06 Відповісти
Оце так жарт! На рівні десь учня початкової школи! Відповідно можу відзначити, що кацапська взагалі тупа мова: там вживання їжі та факт існування позначається одним словом "есть". Мубуть, для кацапів щось реально "есть", якщо це щось можна "есть". Загалом, це логічно, адже безродне кацапське плем'я за сутністю своєю - це така собі сарана.
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21.07.2021 20:21 Відповісти
Костевич тренировалась в ОРДЛО?
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21.07.2021 20:48 Відповісти
На лінії розмежування...
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21.07.2021 21:55 Відповісти
Отмечается, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину.

А третий гомосек...
Даже если их в сборной нет, то всё равно каждая страна должна была по квоте такого привезти.
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21.07.2021 23:21 Відповісти
 
 